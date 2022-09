Drogendealer in Gießen auf frischer Tat ertappt

Der mutmaßliche Drogenhändler aus Gießen befindet sich in Untersuchungshaft. Symbolfoto: Brian Jackson/Fotolia

GIESSEN - Die Kripo hat am Montag, 12. September, in Gießen einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Die Beamten hatten ihn zuvor beobachtet und so auf frischer Tat ertappen können. Der Mann befindet sich inzwischen wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft.

Beamte der Kriminalpolizei kontrollierten nach eigener Angabe in den vergangenen Wochen vermehrt in der Innenstadt, nachdem Hinweise zu auffälligen Personen eingegangen waren, die sich vor allem am Lindenplatz, Brandplatz und Kirchenplatz aufhalten sollen.

Am 12. September beobachteten die Ermittler die Abwicklung eines Drogengeschäfts und nahmen die beteiligten drei Männer vorläufig fest. Dabei handelte es sich um den 32-jährigen Käufer sowie um einen 27-Jährigen, der in Kontakt mit dem Verkäufer stand. Bei ihm fanden sie noch geringe Mengen an Kokain, Marihuana und Haschisch. Beide Männer sind bereits polizeibekannt und durften nach Abschluss der Maßnahmen aufgrund fehlender Haftgründe gehen.

Zusätzlich nahmen die Beamten noch den mutmaßlichen Drogendealer fest. Bei ihm handelt es sich laut Polizei um einen 31-jährigen Algerier, der sich ersten Ermittlungen zufolge illegal in Gießen aufhielt und ebenfalls schon polizeibekannt ist. In seiner Wohnung fanden die Beamten Utensilien für den Drogenhandel sowie offenbar illegal erworbene Gegenstände. Die Kripo-Beamten stellten diese Dinge sicher und stellten gegen den 31-Jährigen Strafanzeige.

Bei dessen Vorführung erließ der zuständige Haftrichter am Amtsgericht Gießen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Tatverdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln und dem Haftgrund der Fluchtgefahr, so dass sich der mutmaßliche Drogendealer nun in einer Justizvollzugsanstalt befindet.