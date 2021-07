Drogensüchtiger wegen Vergewaltigung angeklagt: Freispruch

Die junge Frau war zum Prozessauftakt nicht erschienen, Fragen nach Details beantwortete sie weiterhin nicht. Archivfoto: Mosel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Geschehnisse des 21. August 2019 zu rekonstruieren, das fällt aufgrund der widersprüchlichen Zeugenaussagen auch dem Vorsitzenden Dr. Dietrich Claus Becker schwer. Ein 40-Jähriger aus einer Kreisgemeinde soll an dem Sommertag vor zwei Jahren die Freundin seines Dealers in Gießen vergewaltigt haben und muss sich deswegen vor dem Amtsgericht Gießen verantworten. An die Tat selbst will der Angeklagte aufgrund seines damaligen Drogenkonsums keine Erinnerung mehr haben.

"Habe ihn nicht gemocht"

Vor der Vernehmung des mutmaßlichen Opfers gab Becker dem Angeklagten nochmals die Möglichkeit, seine Beziehung zur Geschädigten klarzustellen. Der 40-Jährige räumte ein, dass er mit der jungen Frau ab und an Lebensmittel eingekauft habe, zudem soll sie ihm einen Schal gestrickt haben. In der Tatnacht habe sie sich bei ihm "ausgeweint", da die Beziehung zum mutmaßlichen Dealer von Gewalt geprägt gewesen sei.

Die 20-Jährige betritt am Freitag mit gesenktem Blick und sichtlich verängstigt den Gerichtssaal. Sie berichtet, dass der Angeklagte ein guter Freund ihres damaligen Freundes gewesen sei. "Ich habe ihn nicht gemocht. Er hat immer frauenfeindlich geredet", berichtet sie mit brüchiger Stimme. Zudem habe sie nicht gewollt, dass ihr damaliger Freund Kontakt mit dem 40-Jährigen pflegt. Nachdem der Freund einen Fahrradunfall erlitt und im Krankenhaus behandelt wurde, habe sich der Angeklagte um sie gekümmert. Am Abend habe er dann begonnen, sie zu bedrängen. Damit habe er trotz mehrmaliger Aufforderung nicht aufgehört. Immer wieder bricht die Stimme der jungen Mutter, sie muss mehrfach neu ansetzen. "Es fällt schwer, darüber zu reden", resümiert sie. Sie habe dann versucht, sich den Annäherungsversuchen zu entziehen, indem sie sich schlafend stellte. Der Angeklagte sei jedoch nicht gegangen und habe die Aktion als "Einladung" betrachtet. Über den eigentlichen Tathergang schweigt sie, ebenso über weitere Details.

Weiterführende Links

Sowohl Becker wie auch Verteidiger Marco Habig ziehen die Aussagen der 20-Jährigen immer wieder in Zweifel, sie selbst verstrickt sich ebenso in Widersprüche wie ihr Ex-Freund, der im Anschluss als Zeuge gehört wird. "Ja, wir haben gemeinsam Drogen konsumiert, aber ich bin kein Dealer", betont der 32-Jährige. Das Verhältnis zwischen dem Angeklagten und seiner früheren Freundin beschreibt er als eher distanziert. Die eigene Beziehung zur damals 18-Jährigen sei voller "Auf und Abs" gewesen, häusliche Gewalt verneinte er jedoch. Über den Vorfall in der Tatnacht sei er direkt am nächsten Abend durch seine damalige Freundin informiert worden.

"Zu viele Abweichungen"

Die Zeugenaussagen reichten weder Staatsanwältin Daniela Zahrt noch Verteidiger Marco Habig für eine einwandfreie Verurteilung. "Es gibt zu viele Abweichungen bei den Aussagen", betont Zahrt. Habig zieht in Betracht, dass es sich bei den Aussagen der Zeugin um eine Schutzbehauptung handeln könne und unterstreicht die Widersprüche in fast jedem Sachverhalt. Das sieht auch das Schöffengericht so. "Wir können nicht aufklären, was passiert ist", begründet Becker den Freispruch. Die offenen Widersprüche, die Verteidiger Habig anführte, wurden beim Urteil berücksichtigt, so der Vorsitzende abschließend.