Duale Ausbildung ist und hat Zukunft, sagt IHK-Präsident Rainer Schwarz im Interview. Deshalb stehen Ausbilder jugendlichen Interessenten im Live-Chat Rede und Antwort.

GIESSEN - Gießen (paz). Seit Oktober 2020 ist die virtuelle Ausbildungsmesse der Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg rund um die Uhr online. Ziel der Messe, an der aktuell 30 Aussteller aus der Region teilnehmen, ist es, ausbildungswillige Jugendliche und Unternehmen zusammenzubringen. Und wie geht das besser als durch ein persönliches Gespräch? Aus diesem Grund stehen am 22., 27. und 29. April von 13 bis 16 Uhr Ausbildungsverantwortliche von 18 Unternehmen interessierten Jugendlichen (und deren Eltern) Rede und Antwort. Anlässlich der Live-Chat-Tage sprach der Anzeiger mit dem Präsidenten der IHK Gießen-Friedberg, Rainer Schwarz.

Die Corona-Pandemie hat den Arbeitsmarkt in starkem Maße beeinflusst. Inwieweit ist auch der Ausbildungsmarkt davon betroffen?

Der demografische Wandel, einhergehend mit einer zunehmenden Akademisierung, macht bereits seit Jahren in vielen Branchen gut ausgebildete Arbeitskräfte zur Mangelware. Die Pandemie hat die Schere zwischen Angebot und Nachfrage weiter verstärkt. Die Ausbildungsplätze sind vorhanden, können allerdings in vielen Fällen nicht besetzt werden. Die Folge: deutschlandweit weniger Ausbildungsverträge als in den Vorjahren. Das mag zum einen auch daran liegen, dass aufgrund der Pandemie eine Berufsorientierung, beispielsweise in Form von Praktika, kaum stattfinden kann. Zum anderen haben die Auswirkungen von Corona zu einer tiefgreifenden Verunsicherung junger Menschen im Hinblick auf ihre Bildungs- und Beschäftigungschancen geführt. Hier ist es unsere Aufgabe, ihnen eine Sicherheit zu geben, in dem wir sagen: Wenn Du eine Ausbildung machen möchtest, dann bekommst Du auch einen Ausbildungsplatz. Da viele Plätze noch unbesetzt sind, ist es möglich, auch später mit der Ausbildung zu beginnen. Ein Tipp noch: Ein Blick in die IHK-Lehrstellenbörse und den IHK-Ausbildungsatlas lohnt sich immer!

Warum sollten sich junge Menschen gerade jetzt für eine Ausbildung entscheiden?

Auch in diesem Jahr haben wir wieder mehr Studienanfänger als junge Menschen, die eine Ausbildung beginnen. Dabei ist es kurzsichtig, das zu machen, was alle machen. Es ist immer klug, antizyklisch zu denken und zu handeln. Gut ausgebildete Fachkräfte werden immer gebraucht, und eine abgeschlossene Ausbildung ist der Türöffner für eine glänzende Karriere. Die duale Ausbildung, wie wir sie in Deutschland haben, ist ein Erfolgsfaktor, in dem Theorie und Praxis miteinander kombiniert werden. Dass Ausbildung noch immer attraktiv für junge Menschen ist, zeigt eine aktuelle Umfrage, der zufolge 43 Prozent aller befragten Schülerinnen und Schüler fest vorhaben, eine Ausbildung zu beginnen. Allerdings waren leider auch 61 Prozent der Befragten der Ansicht, dass sich die Chancen durch Corona verschlechtert hätten. Das ist definitiv nicht der Fall.

Was sagen Sie jungen Menschen, die Angst haben, dass sie ihre Ausbildung zwar anfangen, aber nicht beenden können?

Alle Unternehmen, die aktuell Auszubildende suchen, sind solide Betriebe, die realistisch beurteilen können, ob sie einen jungen Menschen vom Anfang bis zum Ende einer Ausbildung entsprechend betreuen können. Viele von ihnen bilden seit Jahren aus und stehen in engem Kontakt zu uns. Unternehmen, die Angst haben, die nächsten Monate nicht zu überleben, werden mit Sicherheit keine Auszubildenden einstellen. Wer jetzt Plätze zu vergeben hat, übernimmt Verantwortung und weiß natürlich auch, dass genügend Arbeit vorhanden ist. Nach über einem Jahr Pandemie haben Unternehmer reichlich Erfahrung gesammelt. Sollte es dennoch zu Problemen kommen, stehen wir den Auszubildenden selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. Unsere Ausbildungsberater werden dann gemeinsam mit den Azubis einen anderen Ausbildungsplatz suchen und mit Sicherheit auch finden.

Was muss man tun, um mit den Unternehmen live zu chatten?