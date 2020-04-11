Samstag, 11.04.2020 - 14:15
3 min
Duo der Gießen 46ers liefert Lebensmittel für "Gießener Tafel" aus
CTV+E2yyp3AyowjiLw5Xo2uhVRWlrJShqPObLKDtMJyhMFO0pzSaMJ5xMFOFo2kfMF4tDJ5hMFOZMJyhq2IvMKVtj7kvMKWhnJ1gqPOxnJHtHz9foTHtMTIlVSAjpzIwnTIlnJ4hVPWVLJkfoljtq2ylVUAcozDtqz9hVTEypvNaITSzMJjaYvVtET9wnPOyplOcp3Dtn2IcovOHnTIuqTIlp3GQiTAeYPOeMJyhVSMcMTIiYHAfnKNfVTgynJ5yVSOFYHSeqTyiov4tETyyVTWynJEyovODpz90LJqiozymqTIhVUMioFOPLKAeMKEvLJkfYHW1ozEyp2kcM2ymqTIhVRqcMpBsMJ4tAQMypaZtpUWun3EcrzyypzIhVTybpzHtH296nJSfYIOupaEhMKWmL2uuMaDtoJy0VTEypvNvE2yyj59yozIlVSEuMzIfVvOuovOxnJImMJ0tITSaYt==
DJkmVUAcMFOuoFOmo25hnJqyovOTpfB8nT5uL2ugnKE0LJptraIgVSA0LJ5xo3W0VTyhVTEyovOZMJygMJ5eLKI0MKVtI2IaVTgioJ1yovjtpT9mnJIlMJ4tp2yyVT5cL2u0VToQiUVtE29iMP13nJkfYHMiqT9mYvOXo2uhVRWlrJShqPO1ozDtDJ5hMFOZMJyhq2IvMKVtpTSwn2IhVTShYvOIozDfVUAiVUMcMJjtn2ShovOmL2uiovOdMKE6qPO2MKWlLKEyovO3MKWxMJ4fVTSgVRIhMTHtnJulMKVtIT91pvO3nKWxVTEcMFODpz9PYIMypzShqUqipaEfnJAbMFOxMKVtAQMypaZtp2SaMJ46VPWRLKZtoKImplOcL2ttMKWmqPOynJ5gLJjtp2Swn2IhVTkup3Ayov4vVSIhMPOxMKVtMTI1qUAwnP1uoJIlnJguozymL2uyVRAyoaEypzwQiT5yVUA0MJu0VT1cqPO6nJIgoTywnPOhLJAbMTIhn2kcL2uypvOAnJIhMFOxLJ5yLzIhYt==
EKZtnKA0VTIcozHtLzImo25xMKWyVSEiqKVfVTEcMFOxLKZtDzSmn2I0LzSfoP1RqJ8tnJ4tH2SwnTIhVTEcpzIeqTHtIJ50MKWmqZB8qUc1ozptMfBxnUW0YvORMJ5hVT5uL2uxMJ0tMTyyVPWUnJKQa2IhMKVtITSzMJjvVUMipvOxpzIcVSqiL2uyovOuoUZtHUYQcUMyoaEco25moJUQa25unT1yVUMipvOxMKVtDKImLaWynKE1ozptMTImVRAipz9hLKMcpaImVTybpzHtDJg0nKMcqZBxqTIhVTIcozqyp3EyoTk0VUIhMPOeMJyhMFObnJkzp2WyMZB8pzM0nJqyovOAMJ5mL2uyovOgMJulVT1cqPOZMJWyoaAgnKE0MJkhVUMypaAipzq0VTuuqUEyYPOmo2kfMJ4tnzI0raDtraIgnJ5xMKA0VUqcMJEypvOxnJHtXTqyp3OyozEyqTIhXFOBLJulqJ5ap21cqUEyoPOjMKVtGTg3VTS1p2qyoTyyMzIlqPO3MKWxMJ4hVREcMKAyVUqypzEyovOxpzyhM2IhMPOvMJ7QgaEcM3DhVREuplO3nKWxVTygVRkuqJMyVTEypvOHo3IlVTEyqKEfnJAbYvOGMJulVTEyqKEfnJAbYvNvFJ4tMTIlVSWyM2IfVTuuLzIhVUqcpvNkAGNtGaI0rzIlYPOxnJHtpzIaMJkgj6GQa2yaVTWyoTyyMzIlqPO3MKWxMJ4vYPOypaeQcTufqPOOoz5uVRAioaWuMPjtMTyyVTWynFOxMKVtVyEuMzIfVvO1oaEypvOuozEypzIgVToQiUVtMTyyVR9lM2ShnKAuqTyiovOxMKVtEzSbpaEyovO6qKA0j6EhMTyaVTymqP4tEKWmqPOynJ5gLJjtp29foTIhVTSvMKVtoaIlVQDjVRuuqKAbLJk0MFOvMJEcMJ50VUqypzEyovjtqJ0tMTyyVRShrzSboPOcovOxMKVtofBxL2umqTIhVSqiL2uyVUqcMJEypvOfLJ5ap2SgVUc1VUA0MJyaMKWhYt==
CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCx1cqPOGL2u1qUcgLKAeMJ4=
DKIzVTEypvOZnKA0MFO2o24tGTIcoaqyLzIlVUIhMPOPpayuoaDtp3EynTIhVQV1VR5uoJIhVUIhMPOOMUWyp3Ayovjtq29vMJxtMTyyVRSxpzImp2S0MJ4traI2o3VtqTIfMJMiozymL2ttqz9hVTEypvO6qFOypaqupaEyozEyovOZnJIzMKW1ozptnJ5zo3WgnJIlqPO3qKWxMJ4hVREuplN0AzIlpl1RqJ8tnTS0VUAcL2ttM2I3LKOjozI0YvOAqJ5xYKIhMP1BLKAyov1ALKAeMJ4tLKImVSA0o2MzVUqypzEyovOuozqyoTIaqPO1ozDtHTkup3Ecn2uuozEmL2u1nTHtj7kvMKWaMKA0pzIcMaDfVTWyqz9lVRShozHtGTIcoaqyLzIlVTEyovOeoTIcozIhVRkeqlOgnKDtMTIhVQV1VTqlj7khMJ4tF2ymqTIhVUMioTkypvOZMJWyoaAgnKE0MJjtp3EupaEyqP4tETyyVSccMJkyVTMcozEyovOmnJAbVTSfoTHtnJ0tIJ1epzIcplOcovOxMKVtI2ImqUA0LJE0YPO2o3WhMJugoTywnPOcovOxMJ4tFT9wnTwQcUImMKWhVUWyL2u0plOxMKVtF3WiMzEipzMypvOGqUWuj59yVUA0LJE0LKImq8BxpaEmYvOKMJ5hVTEcMFOOMUWyp3AyVTqyMaIhMTIhVTymqPjtn2kcozqyoUDtDJ5hMFOZMJyhq2IvMKVfVUAjpzywnUDtnJulMFOGMKAuoF3QgzMzozHgETywnP1Ko3W0MFO1ozDtoKImplOeqKW6VUqupaEyov4tEUIlL2u3MJptozIboJIhVTEcMFOAMJ5mL2uyovOcoFOFMJ50MJ5uoUEypvjtEJyhrzIfpTIlp29hMJ4to2EypvOSnTIjLJSlMFjtMTyyVUMiovOxMKVtVyEuMzIfVvOuqKZtH3OyozEyovO6qKAuoJ1yozqyp3EyoTk0MJ4tE2SvMJ4tM2IlozHtqJ5xVTEuozgvLKVtMJ50M2IaMJ4hVRIcozIhVTgfMJyhMJ4tDzI0pzSaVTygVRI1pz8gDzIlMJywnPOuoUZtp3ygLz9fnKAwnTImVRIhqTqyoUDtnTSvMJ4tMTyyVT1ynKA0MJ4tp2Abo24tpTSlLKDhVRguqJ0tMJyhMKVtMTIlVTSfqTIhVR1yoaAwnTIhVTguoz4tMJyhp2Abj6E0rzIhYPOxLKAmVTImVUAcL2ttLzIcVTEyovOvMJyxMJ4tGTyyMzIlLJ50MJ4tqJ0tIzIlqUWyqTIlVTEyplOmpT9lqTkcL2uyovOOqKAbj6EhM2ImL2ucoTEyplOxMKVtH3EuMUDtnTShMTIfqP4tDJkfMJyhMFOynJ4tMJWyozMuoTkmVTS1MvOOMUWyp3AyoaA1L2uyVTWyMzyhMTkcL2uypvODo3A0Lz90MFOvMJqlj7mQa3DtFz9bovOPpayuoaDtMaWyqJ5xoTywnP4tEKVtLzIfnJIzMKW0VTEyovOPLKAeMKEvLJkfMKVtLKIwnPOuovOxMKAmMJ4tpUWcqzS0MKVtDJElMKAmMF4tETSaMJqyovOvMJgioJ10VTIcovOALJ5hVUWyM2IfpzIwnUDtDJ5ap3DfVTSfplOynJ4tFZB8ozHtq2yyVRWlrJShqPO2o3Vtp2IcozIlVSqinT51ozqmqZB8pvOuqJM0LKIwnUDh
CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCxEuozgvLKWyVRIgpToQcT5aMKV=
EJyaMJ50oTywnPOmo2kfVTEuplN0AzIlpl1RqJ8tMTyyVRgcp3EyovOuovOxMKVtFTS1pl1SnJ5aLJ5ap3GQiUVtLJWmqTIfoTIhVUIhMPOxnJHtDJElMKAmLKEyovOxnJImMFOxLJ5hVTyhVTybpzHtI29boaIhMlOvpzyhM2IhYvOOLzIlVT5cL2u0VTSfoTHtn8B2oz5yovOuqKZtnJulMJ4tqzyypvOKj6EhMTIhVTuypzS1pl4tGJShL2uyVUAcozDtLKIwnPOej7MlpTIloTywnPOaLKVtozywnUDtnJ4tMTIlVRkuM2HfVTEcMFOKo2AbMJ5lLKEco24tLzymVTyhVTEuplOGqT9wn3qypzftMTIlVTIcM2IhMJ4tI29boaIhMlO6qFO0pzSaMJ4hVREuVUMypzqyp3AyovOPpayuoaDtqJ5xVRkynJ53MJWypvOuqJAbVUAwnT9hVTIcoz1uoPOxnJHtIz9lM2SvMJ4tqJ5xVT5ynT1yovOxnJHtIUWypUOyoaA0qJMyovOiMTIlVTEyovOOqJM6qJptnJ4tDJ5apzyzMv4tH2yyVTWyn29goJIhVTImVTuioz9lnJIlqP4tEJyhMKVtMTIlVSAyozyipzIhVT1uL2u0VUAiM2SlVT5iL2ttMJyhoJSfVTIcozyaMFOGL2ulnKE0MFO6qKYQiTAeBvNvFJAbVTuuLzHtoJywnPOaLKVtozywnUDtLzIcVRybozIhVTWyMTShn3DhVt==
ETSmVUAcozDtGJ9gMJ50MFjtraHtMTIhMJ4tDJ5hLFOQo25lLJDtp3QQcUEypvOmLJqyovO3nKWxBvNvEfB8pvOzLKA0VTSfoTHfVTEcMFOxLKZtoJy0oJSwnTIhYPOcp3DtMTSmVTIgo3Eco25uoPOynJ5yVTquoabtLzImo25xMKWyVRSeqTyiovNgVTIcozHfVTEcMFOjp3ywnTymL2ttMz9lMTIlqP4vVSAiVUqcpzDtMKZtp2Icov4tH29hp3Dtq8BxpzHtMJyhMKVtMTIlVTkyqUc0MJ4tH8BxqUcyVUMiovOOoz5yVRkynJ53MJWypvOvMJygVRSvp2AbnJIxVTygVRkynJ1yozguqKEypvOKMJptozywnUDtraHtqzIlp3EynTIhBvNvETSmVT11p3ZtozywnUDtoJIcozHtoTI0raEyVSEiqKVtM2I3MKAyovOmMJyhYvVtDKImVTEypvOFo2kfMFOcp3DtMJyhMFOOqJMaLJWyVTqyq29lMTIhYt==