Durch die "Schleuse" zum Schoppen

"Guter Dinge": Im "Apfelbaum" ist alles für die Wiedereröffnung vorbereitet.

GIESSEN - Gießen. Nach monatelanger (Zwangs-) Pause dürfen ab Samstag die Restaurants, Kneipen und Bars in Gießen und dem Landkreis wieder ihre Pforten öffnen - allerdings zunächst nur solche, die Außengastronomie anbieten. Möglich wird dies, da der Inzidenzwert mehr als fünf aufeinanderfolgende Tage unter 100 lag. Aber es werden strenge Hygienemaßnahmen und Regeln gelten - für Gäste wie Personal. Dennoch ist die Freude der meisten Gießener Gastronomen über die Öffnung groß. Aber machen auch alle mit? Der Anzeiger hat nachgefragt.

"Wir werden es einfach mal probieren", sagt Christos Tsakiris, Geschäftsführer des "Irodion" in der Hangelsteinstraße. Allerdings habe man bisher zu wenig Informationen darüber bekommen, was erlaubt sei und was nicht. Ob eingedeckt werden dürfe und Sitzkissen erlaubt seien, wisse man ebenso wenig wie ob wieder Speisekarten ausgelegt werden könnten. "Ich habe schon im Internet recherchiert", berichtet er. Auch über die Länge der Öffnungszeiten herrsche noch Unklarheit. "Der Dehoga Hessen schreibt, dass es gegebenenfalls zu Einschränkungen der Öffnungszeiten kommen kann."

Dass alle Gäste nach Tests bzw. ihren Personalausweisen gefragt werden müssen, stört den Gastronomen. "Wir sind schließlich Kellner und keine Polizisten", erklärt er. Die Stamm-Mannschaft sei dem "Irodion" erhalten geblieben. Allerdings müsse man nach einer so langen Pause das Bedienen erst mal wieder trainieren.

DIE REGELN Es haben nur Gäste Zutritt zur Außengastronomie, wenn ein vollständiger Impfschutz gegen Covid-19 besteht (14 Tage nach Erhalt der Zweitimpfung), ein negativer Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist (kein Selbsttest!) oder eine Bescheinigung über eine überstandene Corona-Erkrankung vorgelegt werden kann. Bis zum Erreichen des Sitzplatzes ist eine Maske zu tragen. Darüber hinaus dürfen nur Personen aus zwei Haushalten an einem Tisch sitzen, ausgenommen Geimpfte und Genesene. Auch die Gastronomen haben beim Bedienen eine Maske zu tragen und darauf zu achten, dass die Tische einen Mindestabstand von 1,50 Meter haben. Kontaktdaten müssen aufgenommen und für einen Monat aufbewahrt werden.

"Da die Zahlen stetig gesunken sind, haben wir uns schon ein wenig vorbereitet und sind guter Dinge, dass alles gut klappt", berichtet Torsten Ströher, der gemeinsam mit Sascha Homfeld den "Apfelbaum" in der Gießener Ludwigstraße betreibt. Durch einen Newsletter des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) sowie ein längeres Gespräch mit dem Gewerbe-Ordnungsamt fühlen sich die beiden gut informiert. Die Gäste seien zwar dazu aufgerufen, einen negativen Test mitzubringen, man habe aber auch im Eingangsbereich eine "Schleuse" errichtet, an der unter Aufsicht getestet werden könnte. Die Gastronomen raten zu einer Reservierung. "Stand Mittwochabend sind wir bereits zu Zweidrittel ausgebucht", sagt Sascha Homfeld. Ein paar Plätze für "Spontane" würde man aber immer freihalten. "Alle Angestellten werden jeden Tag vor der Arbeit getestet", fügt er hinzu.

"Für uns ist das kein Re-Opening, sondern eine komplette Neueröffnung", erklärt Giancarlo Biscardi, Geschäftsführer des "Gianoli" in der Plockstraße. Da die Wettervorhersagen für die nächsten Tage nicht die besten sind, verzichtet er auf eine Öffnung am Wochenende. "Ich frage mich, wer bei diesem Wetter draußen sitzen will?", sagt er. Außerdem möchte er sein Personal schonen, damit er Mitte nächster Woche voll durchstarten kann. Auch das "Alte Eishaus" im Wißmarer Weg wird am Wochenende nicht öffnen. "Unsere Außengastronomie ist noch nicht fertig, die Überdachung wurde zu spät geliefert, bei den Heizstrahlern und der Windabwehr gibt es Lieferschwierigkeiten", bedauert Geschäftsführerin Monika Heine. Darüber hinaus habe man durch die Pandemie einen Teil des Personals verloren. "Wir suchen Mitarbeiter im Bereich Service und Hotel", ergänzt sie. Eine Öffnung sei für die erste oder zweite Juniwoche geplant. "Irgendwann muss man ja mal wieder öffnen", erklärt Antonio Viterale, Geschäftsführer "Zum Löwen" im Neuenweg. Gegen Regen sei man mit großen Schirmen gerüstet, darüber hinaus verfüge man über die Luca App. Diese ermöglicht verschlüsselte und datenkonforme Kontaktaufnahme sowie eine lückenlose Nachverfolgung von Infektionsketten. Das Personal ist dem italienischen Restaurant erhalten geblieben.

Auch Bubo Kaya, Geschäftsführer des "Primecut" im Oberlachweg, hat sich für die Öffnung seiner Außengastronomie entschieden. "Wir haben große Schirme und hoffen, dass kein Gewitter kommt", sagt er. 90 Personen fänden unter den gegebenen Bedingungen auf den Terrassen Platz, 40 Prozent seien für Samstag schon reserviert. Der Geschäftsführer hat mit einer Öffnung gerechnet und zeitig damit begonnen, seine Bestellungen aufzugeben und die Terrasse neu zu dekorieren; Chefkoch und Oberkellner haben dem Lokal die Treue gehalten.

"Der Termin ist uns etwas zu kurzfristig, darüber hinaus macht es keinen Sinn, bei dem angekündigten Wetter zu öffnen", so Frank Haas, Küchenchef und Geschäftsführer des Restaurants "Schlosskeller" am Brandplatz. Da ausschließlich mit frischen Produkten gearbeitet würde, benötige man eine längere Vorbereitungsphase. "Wenn auch die Innengastronomie öffnen darf, sind wir sofort dabei", unterstreicht er. Aktuell sei man dabei, die Terrasse vorzubereiten. Seite 29