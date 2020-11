Düsterer Blick in die Zukunft bei "Leder-Meid" in Gießen

Räumungsverkauf: "Leder-Meid" im Seltersweg wird seine Verkaufsfläche deutlich verkleinern. Foto: Schäfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - "Wenn nicht ein Wunder geschieht, ist der Seltersweg bald ganz tot." Davon überzeugt zeigt sich Frank Leibold, seit 2008 Geschäftsführer von "Leder-Meid" im Seltersweg 6, im Gespräch mit dieser Zeitung. Seit Montag gibt es hier einen mit dem Slogan "Alles muss raus!" angekündigten Räumungsverkauf mit allerlei Rabattangeboten. Begründet wird er in der Werbung mit "Halbierung unserer Verkaufsfläche in Gießen".

Das traditionell geführte Lederwaren-Geschäft zählt zu den alteingesessenen Geschäften der Gießener Fußgängerzone. In dem umfassenden Sortiment - von der Handtasche bis zur hochwertigen Lederjacke - finden Kunden auch eine riesige Auswahl an Reisegepäck. Und gerade hier liegt die Wurzel des Übels. "Wer kauft heute noch Reisekoffer?", so die rhetorische Frage von Leibold in Corona-Zeiten. Gerade bei den Reiseutensilien sei der Umsatz in den Keller gegangen, "nahezu auf Null gesunken".

Hauptsächlich im Obergeschoss werden diese Waren angeboten, die meist sehr voluminös sind und deshalb viel Verkaufsraum beanspruchen. Die Reisegepäckabteilung soll stark verkleinert werden und in das Untergeschoss umziehen. Ganz geschlossen wird danach das Obergeschoss. Einen festen Termin dazu gibt es nicht: "Das hängt vom Abverkauf des Bestandes ab", so der Geschäftsführer, "und kann sich noch ein paar Monate hinziehen."

Sortimentstiefe

Da sich die Immobilie im Familienbesitz befindet und deshalb keine Miete zu zahlen ist, kann Leibold allein durch die Verkleinerung der Verkaufsfläche keine Kosten reduzieren. Eine Vermietung der nicht mehr beanspruchten Fläche ist gebäudetechnisch nicht möglich. Dagegen sieht er Einsparungspotenzial durch eine zeitgleiche Verkleinerung der umfangreichen Auswahl. "Allerdings verlangen unsere Kunden für ihren Kaufentscheid weiterhin eine starke Sortimentstiefe, die sie auch im Internet beim Onlinehandel finden." Diesbezüglich scheint also Gespür gefragt. Bei der geplanten Verkaufsflächenverkleinerung wähnt er sich sicher: "Ich will schneller damit sein als die anderen. Alle Kollegen, mit denen ich bisher gesprochen habe - und das sind mehr als 100 -, haben in den letzten Monaten Umsatzrückgänge von 40 bis 50 Prozent gehabt", so der Geschäftsmann. Bei ihm lägen sie ebenfalls in dieser Größenordnung. Mit Blick auf die Zukunft äußert sich Leipold pessimistisch: "Wenn kein Wunder geschieht, dann liegt der Rückgang in einem halben Jahr bei 80 Prozent." Und in einem Jahr könne "der ganze Seltersweg tot sein".

Leibold erzählt, dass vor zwei Jahren das nach dem Tod der Mutter von Bruder Jörg geführte zweite Leder-Meid-Geschäft am Kreuzplatz wegen starker Umsatzrückgänge aufgegeben und verpachtet wurde. Lange Jahre wurde hier unter der Firmierung "Mode-Meid" Bekleidung für Damen und Herren mit Hauptaugenmerk auf Trachtenmode verkauft. Zur weiteren Geschichte des Familienunternehmens ist der Firmen-Homepage zu entnehmen, dass bereits im Jahre 1907 Barbara Meid-Altstadt ihr erstes Lederwaren-Fachgeschäft in Fulda eröffnete. Während der Wirtschaftskrise zu Beginn des vorigen Jahrhunderts schickte sie ihre sechs Kinder vom "Kofferhaus Meid" hinaus, um sich auf eigene Füße zu stellen. So eröffnete Großvater Wilhelm Meid nach dem "Schwarzen Freitag" der Berliner Börse 1927 sein erstes Fachgeschäft in Halberstadt im Harz.

Seit 1950 in Gießen

Obwohl es zwei Jahre später auch an der amerikanischen Börse zum Crash kam und es um die allgemeine wirtschaftliche Lage nicht gut stand, entschloss er sich 1930, ein zweites Geschäft in Erfurt zu eröffnen. Bombenangriffe zerstörten 1945 beide Geschäfte sowie das Wohnhaus. Im Dezember 1948 kehrte Wilhelm Meid nach russischer Kriegsgefangenschaft zu Ehefrau Wally und Tochter Vera zurück, die in das Stammhaus seiner Eltern geflüchtet waren. Als sogenannter Ostflüchtling musste er sich 1949 in Aufnahmelager Gießen registrieren lassen. Dabei sah er sich in der Stadt um und entschied sich für Mittelhessen als neue Heimat. Am 3. Dezember 1950 eröffneten Wilhelm und Wally Meid das Geschäftshaus "Leder-Meid" mit Koffern, Taschen und Reisegepäck im Seltersweg 6, dem heutigen Haupthaus. 1955 kam die Filiale in Wetzlar durch Vera Meid, der Mutter des heutigen Inhabers, hinzu. 2008 übernahm der Urenkel von Barbara Meid-Altstadt, Frank Leibold, das Unternehmen. Im Dezember 2015 eröffnete Leder-Meid eine Filiale am Königsplatz in Kassel.