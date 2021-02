Dutzende demonstrieren am Kirchenplatz

Die Demo fand am Samstag auf dem Kirchenplatz statt. Foto: Rüdiger Schäfer

GIESSEN - "Wer demonstriert denn da für was?", fragten sich am Samstagmittag sicherlich einige Passanten am Gießener Kirchenplatz. Parolen für Klimaschutz, für eine Verkehrswende, für Trinkwasserschutz, für den Danni (Dannenröder Forst), für Solidarität mit den inhaftierten Politaktivisten, für die Zukunft von Kindern und Enkeln waren auf Dutzenden von Plakaten und Bannern zu lesen.

Angemeldet war eine Mahnwache der Parents for Future (p4f) Gießen. Die Initiative beteiligte sich mit einer Solidaritätskundgebung an den bundesweiten 49 Aktionstagen "7x7" zum Ausbaustopp der A49. Fast eine halbe Hundertschaft an Demonstrierenden forderte während der Mahnwache nach den umfangreichen Rodungen im Herrenwald und Dannenröder Forst einen Ausbaustopp der neuen Autobahnteilstrecke A49 und damit einhergehend eine ökologische und soziale Verkehrswende.

Ausführlicher Bericht folgt.