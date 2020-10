"Echte Koryphäe": Prof. Uwe Gieler neuer Direktor bei Vitos Gießen

Die Vitos-Klinik in Gießen setzt mit Psychodermatologie einen hessenweit einzigartigen Schwerpunkt. Foto: Vitos

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen. "Wir freuen uns, mit Prof. Uwe Gieler eine echte Koryphäe an Bord zu haben." Mit diesen Worten stellte Prof. Michael Franz, Ärztlicher Direktor des Vitos-Klinikums Gießen-Marburg, den neuen Klinikdirektor der Vitos-Klinik für Psychosomatik der Öffentlichkeit vor. Gieler sei nun dort angekommen, wo er hingehöre. Bereits seit April dieses Jahres ist der erfahrene Psychosomatiker und Dermatologe an der Vitos Klinik tätig.

Mit der Ernennung Gielers setzt die Klinik einen hessenweit einzigartigen klinischen Behandlungsschwerpunkt: die Psychodermatologie, die sich auf den Zusammenhang zwischen der menschlichen Psyche und der Gesundheit der Haut konzentriert. Der gebürtige Schlüchterner war viele Jahre in leitender Funktion an der Klinik für Dermatologie und Allergologie sowie an der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie des UKGM in Gießen tätig. An der Justus-Liebig-Universität hatte er bis zu seiner Emeritierung 2018 eine Professur für Psychosomatische Medizin inne.

Fachbuchautor

Gieler ist im Vorstand des deutschen Arbeitskreises Psychosomatische Dermatologie der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, den er mit aufgebaut und lange Zeit geleitet hat. Darüber hinaus ist er ehemaliger Vorsitzender und Ehrenpräsident der "European Society for Dermatology and Psychiatry". Aus seiner Feder stammen mehrere Sach- und Lehrbücher, unter anderem auch der Patientenratgeber "Die Sprache der Haut".

Fotos Die Vitos-Klinik in Gießen setzt mit Psychodermatologie einen hessenweit einzigartigen Schwerpunkt. Foto: Vitos Prof. Uwe Gieler Foto: Vitos 2

"Wenn man gelernt hat zuzuhören, stolpert man fast darüber, dass Haut und Psyche zusammenhängen", sagte der Spezialist. Schließlich komme die Redewendung, dass die "Haut Spiegel der Seele" sei, nicht von ungefähr. In der Vitos Klinik habe er die Möglichkeit gesehen, seine Spezialisierung klinisch umzusetzen und einen nationalen Schwerpunkt für Menschen mit Hautproblemen und psychischen Belastungen aufzubauen.

"Wenn Menschen ihre Krankheitsgeschichten erzählen, merkt man, dass es häufig Stressfaktoren gibt, die zur Hauterkrankung geführt haben oder diese verschlechtern", führte Gieler aus. Hinzu komme, dass manche Patienten mit chronischen Hauterkrankungen psychisch stark belastet seien. Sie kapselten sich sozial ab, weil sie sich stigmatisiert oder gar entstellt fühlten.

Vor allem chronisch-entzündliche Hauterkrankungen wie Neurodermitis, Schuppenflechte oder Nesselsucht stellten im Alltag eine große Herausforderung dar. "Stressfaktoren kommen tatsächlich in die Haut", unterstrich Gieler. Heute könne man zumindest bei einigen Erkrankungen klar sagen, warum emotionale Reaktionen im Gehirn auch in unterschiedlichen Reaktionen der Haut landen. Dabei gehe es um Nerven-Botenstoffe, die bei Menschen mit Hauterkrankungen im Vergleich zu Gesunden in Stresssituationen verändert sind. "Die Psyche ist ein Provokationsfaktor, der die Erkrankung verschlechtert."

Wenn eine Hauterkrankung zu psychischen Problemen führe, die über das normale Maß hinausgingen, sei eine Behandlung nötig. Dies könne beispielsweise eine depressive Verstimmung mit Symptomen wie Schlafstörungen oder Energielosigkeit sein. Darüber hinaus gäbe es auch Menschen, die keine Hauterkrankung aufwiesen, aber aufgrund einer psychischen Störung ständig an ihrer Haut zupfen oder knibbeln würden, wenn sie unter Spannung stehen.

Der Professor betonte, sich auf seine neue Aufgabe mit einem hochkompetenten Team zu freuen. "Unser Ziel sind zufriedene Patienten und Einweiser." Mittlerweile kämen pro Woche zwei bis drei Personen, deren psychischer Zustand sich durch Corona verschlechtert habe. Die Vitos Klinik für Psychosomatik verfüge über eine Einheit von 20 Betten, von denen normalerweise 15 stationär belegt seien. Aufgrund von Corona bleibe die Tagesklinik derzeit allerdings geschlossen.

Weiterentwicklung

Max Heuchert, Geschäftsführer der Vitos Klinik, wies auf die ständige Weiterentwicklung des Bereichs Psychosomatik hin. So sei im Juli dieses Jahres eine psychosomatische Ambulanz eingerichtet worden. Im kommenden Jahr stehe ein Umzug vom bisherigen Altbau in einen Seitentrakt an. Dieser werde aktuell saniert und modern gestaltet. Die Klinik für Psychosomatik ist Teil eines Netzwerkes von hessenweit sechs psychosomatischen Häusern unter dem Dach von Vitos, die mit unterschiedlichen Spezialisierungen eine große Bandbreite an Therapiemöglichkeiten bieten.