Echter Studienalltag an JLU Gießen nicht in Sicht

GIESSEN. Es mag zwar recht unwahrscheinlich sein, aber frisurentechnisch gesehen könnten Gießens Unipräsident Joybrato Mukherjee und Deutschlands Finanzminister Olaf Scholz demselben Haarkünstler vertrauen. Und sicherlich ließe sich gar noch über weitere Gemeinsamkeiten vortrefflich spekulieren. Einen gravierenden Unterschied zwischen beiden Männern jedoch brachte die Sitzung des Senats der Justus-Liebig-Universität nun deutlich zum Vorschein. Denn während in Berlin die "Schwarze Null" den Haushalt in den vergangenen Jahren stets dominierte, wird in der Hauptstadt gerade mächtig viel Geld verteilt. Die JLU wiederum hat die beiden vergangenen Jahre mit einem dicken Minus abgeschlossen. Dafür wurde nun ein "ausgeglichener Haushalt" als Maxime für 2021 ausgegeben.

Dabei erinnerten der Präsident und Kanzlerin Susanne Kraus daran, "dass das Minus ja geplant war". Schließlich musste die Hochschule einen Teil ihrer Rücklagen abbauen. Dieses Ziel sei in den beiden vergangenen Jahren mit einem Defizit von zunächst 6,4 Millionen Euro und dann nochmals 18,4 Millionen Euro erreicht worden. "Wir haben noch einen Notgroschen und die Strategiefähigkeit der Universität ist gesichert", betonte Mukherjee. Doch weil manche Fachbereiche zum Abbau der Rücklagen offenbar in "sehr viel" zusätzliche Mitarbeiter investiert hatten, ließ eine Ankündigung der Kanzlerin dann doch aufhorchen: "Das müssen wir nun wieder in geordnete Bahnen lenken." Und zwar im Rahmen der Budgetgespräche, die noch vor der Sommerpause abgeschlossen werden sollen. "Wir müssen für den ausgeglichenen Haushalt die Weichen stellen", erläuterte der Präsident auf Nachfrage aus dem Senat. Und fügte hinzu: "Dazu wird unter anderem auch zählen, dass wir uns die Personalstruktur genau anschauen."

Der Jahresabschluss soll in einer der nächsten Sitzungen erneut Thema in dem Hochschulgremium sein. Diesmal aber stand - wenig überraschend - wiederum die Corona-Pandemie im Mittelpunkt. Zwar finden Prüfungen und eine kleine Zahl von Lehrveranstaltungen - namentlich in der Medizin, der Tiermedizin sowie den Laborwissenschaften - wieder "vor Ort statt", der allergrößte Teil des Lehrbetriebs läuft aber nach wie vor digital ab. "Ein Studium sollte keine einsame Sache vor dem Computerbildschirm sein, und Forschung lebt auch vom direkten Austausch mit anderen. Wir alle würden lieber heute als morgen zur Normalität zurückkehren, um den Studierenden und Beschäftigten wieder einen echten Uni-Alltag zu ermöglichen", heißt es in einem Rundschreiben, das vom Präsidium kurz zuvor an alle Mitglieder der Hochschule gemailt worden war. Doch der Präsident macht keinen Hehl daraus, "dass es danach aber leider nicht aussieht". Für das Sommersemester werde die Online-Lehre beibehalten. Und für das kommende Wintersemester gelte bis auf Weiteres die Parole "Vieles digital". Da die Hygienevorschriften und Abstandsregeln weiterhin eingehalten werden müssen, sei es schon allein deshalb nicht möglich, zur generellen Präsenzlehre zurückzukehren. "Wir müssen die Räumlichkeiten sehr effizient für diejenigen Veranstaltungen einsetzen, die zwingend die Präsenz der Lehrenden und Studierenden erfordern."

Das gilt nun auch für die Klausuren, deren Ergebnisse in die Abschlussnoten einfließen. Diese werden nämlich nicht wie zunächst geplant auch online geschrieben werden können. "Wenn wir Online-Klausuren anbieten, müssen diese rechtssicher sein", so Mukherjee. Das aber könne die JLU zumindest für das Sommersemester nicht garantieren. Es besteht nämlich durchaus die Gefahr, dass die Systeme eben nicht 90 Minuten ohne Störungen laufen. "Wir dürfen nicht vergessen, dass wir aus #JLUoffline gekommen sind." Der Präsident versicherte jedoch abermals, dass auch daraus den Studierenden keine Nachteile entstehen sollen. "Wir werden uns etwas anderes überlegen und eine Lösung finden."

Die IT-Governance und Sicherheit wird die JLU ohnehin noch weiter beschäftigen. Im Rahmen der "Strategieberatung des Landes" - diese ist die direkte Folge des "suboptimalen Abschneidens" der hessischen Hochschulen insgesamt bei der letzten Exzellenzinitiative - soll ab Oktober neben dem "Liebig-Konzept" zur Forschung auch die Struktur des Hochschulrechenzentrums (HRZ) weiterentwickelt werden.

Und auch der geplante Verkauf des Rhön-Konzerns samt Uniklinikum an Asklepios soll ausführlich im Senat besprochen werden. Zu diesem "komplexen Thema" mochte sich der Präsident auf Nachfrage eines studentischen Senators "nicht in wenigen Sätzen" äußern.