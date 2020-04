"Echtes Sahnestück" am Gießener Lahnufer

Viele Glasflächen und eine erweiterte Terrasse: Der zweigeschossige Restaurant-Neubau wird einen schönen Blick auf die Lahn bieten. Grafik: aplus architektur

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSENMit Freunden in gemütlicher Runde im Freien eng beisammen sitzen und schwatzen, etwas Leckeres essen und trinken, und dazu den Blick auf die Lahn genießen - all das ist uns dank Coronavirus derzeit nicht vergönnt. Doch irgendwann in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft wird es wieder so sein. Gerade in der warmen Jahreszeit erfreut sich das Restaurant "Knossos" mit seiner großzügigen Außenterrasse neben der Sachsenhäuser Brücke - dort, wo sich früher die "Pulvermühle" befand - hoher Beliebtheit. Aktuell sind hier die Bagger am Werk, laufen die Vorarbeiten zur Schaffung einer großen Bodenplatte. Auf der wiederum wird in den kommenden Monaten ein zweigeschossiger Neubau mit vielen Glasflächen errichtet und daneben eine erweiterte Terrasse entstehen. Dafür überbrachte am Montagnachmittag Stadträtin Gerda Weigel-Greilich die Baugenehmigung und übergab sie Geschäftsführerin und Bauherrin Christiane Roth sowie Betreiber und Wirt Petros Kamargiannis.

"Wir wären froh, wenn bald Oktober wäre und wir fertig wären", gab Roth einen Einblick in ihre Gefühlswelt. Denn obwohl das "Knossos" einen Lieferservice betreibt - dafür gibt es ein großes Zelt mit Küche -, leidet man auch hier wie andere Gastronomien unter den Corona-Beschränkungen. Doch stimmt der Blick in die Zukunft optimistisch, entsteht mit dem Neubau doch "ein echtes Sahnestück" am Lahnufer, wie Axel Pfeffer vom Vorstand des Fördervereins Garten-Stadt Gießen hervorhob. Laut Architektin und Diplom-Ingenieurin Ute Kramm von aplus architektur - das Gießener Büro hatte bereits das neue Rathaus entworfen - wird das Gebäude einmal circa 150 Sitzplätze im Erdgeschoss und etwa 70 in der oberen Etage bieten. Für die Terrasse, auf der unter anderem Lounge-Bereiche und Sitzgruppen vorgesehen sind, konnte die Büroinhaberin noch keine genaue Zahl nennen. Allerdings werde die Freifläche auf dem 8000-Quadratmeter-Areal größer als bisher sein, da der Neubau im Vergleich zum Vorgängergebäude etwas mehr zurückgesetzt entsteht und die Fläche zur Brücke hin erweitert wird. Der aufgrund der Glasfassaden helle Innenraum soll "locker und luftig" werden und hinsichtlich seiner Gestaltung und Motive nicht nur Griechenland, sondern den gesamten Mittelmeerraum abbilden, beschrieben Kramm und Kamargiannis das künftige Aussehen. Zu den voraussichtlichen Kosten hüllte sich die Architektin jedoch in Schweigen.

Neben dem Ambiente dürfen sich Gäste auf die mediterrane Küche freuen, bei der wie bisher im "Knossos" zu "etwa 70 Prozent Fischgerichte" auf der Karte stehen werden, berichtete Kamargiannis. Der 58-Jährige, der seit 1988 in Gießen lebt, schilderte im Gespräch mit dieser Zeitung, nun "schon seit 40 Jahren" in der Gastronomie tätig zu sein, "davon 38 Jahre selbstständig". Auch Christiane Roth ist bereits seit Langem mit dem "Knossos" verbunden, nämlich schon seit 25 Jahren, wie sie erzählte.

"In schwieriger Zeit"

Weigel-Greilich dankte allen Beteiligten, dass "Sie in dieser schwierigen Zeit eine solche Investition in Angriff nehmen und diese tolle Location immer offen gehalten haben". In diesem Zusammenhang rief die Stadträtin die Jahre vor der Landesgartenschau 2014 in Erinnerung, als dieser Bereich Gießens noch nicht so attraktiv wie heute ausgesehen habe. Rund um die Gartenausstellung und in den Jahren danach seien die Lahnufer dann aber enorm aufgewertet worden, etwa beim Schlachthof-Areal neben dem "Knossos" oder mit Spielplatz und Seniorenzentrum auf der gegenüberliegenden Flussseite. "Wir können wirklich von einer gelungenen Entwicklung sprechen", betonte Weigel-Greilich. "In dieser kritischen Zeit sind Unternehmen wichtig, die Mumm zeigen und sagen, 'Ja, wir machen das'", lobte auch Axel Pfeffer das "Knossos"-Team für dessen Engagement. Laut Roth ist ebenfalls geplant, den Neubau außer für Gastronomie für Events oder Veranstaltungen wie etwa Schulungen zu nutzen.

Umgekehrt dankte die Architektin den städtischen Ämtern für eine "professionelle, zielgerichtete Zusammenarbeit", was es ermögliche, "den Zeitplan einzuhalten", so Kramm. Sie hofft, dass es gelingen wird, alle benötigten Baumaterialien zu bekommen und "Corona bei den Lieferzeiten nicht dazwischen grätscht". Ursprünglich sei ein eingeschossiger Bau vorgesehen gewesen, allerdings habe die Fläche nicht für alle geplanten Dinge ausgereicht, sodass es nun zwei Etagen sind. Die gefällten Bäume sollen zudem an anderer Stelle ersetzt werden. Alles in allem sieht die Architektin den "Knossos"-Neubau als "absoluten Zugewinn für Gießen". Hinsichtlich der Erwartungen in der Bevölkerung an das neue Gebäude mit Terrasse ist Axel Pfeffer überzeugt: "Die warten schon darauf."