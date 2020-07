Edda Lotz übergibt an neue Präsidentin

Jetzt teilen:

GIESSEN (red). Im Rahmen einer "Amtsübergabe" hat der Lions Club Gießen - Burg Gleiberg das Lionsjahr Revue passieren lassen. Die scheidende Präsidentin Dr. Edda Lotz hat über ihr Lionsjahr, das zuletzt sehr durch die Corona-Einschränkungen geprägt war, berichtet und sich für die rege Teilnahme an den Clubabenden und den Einsatz für den Gießener Adventskalender bedankt. Dieser hat mit 25 000 Euro ein Rekordergebnis erzielt. Anteilig wurden die symbolischen Schecks an die bekannten vier Gießener Kinderprojekte Anfang März übergeben.

Der neuen Präsidentin Dr. Katja Krämer-Schultheiss wurde aus den Händen von Edda Lotz die Charterurkunde vom 15. März 1997 überreicht. Diese wechselt immer mit der Präsidentschaft. Der Lions Club Gießen - Burg Gleiberg gründete sich am 18. Juni 1996 und hat derzeit 38 Mitglieder. Er war der erste gemischte Gießener Lions Club und begeht nun in seinem 25. Jubiläumsjahr. Katja Krämer-Schultheiss stellte ihr Programm für das erste Lionshalbjahr vor, was hoffentlich auch mit den Corona-Hygienevorgaben so umgesetzt werden kann wie geplant und unter das Motto "We serve" gestellt wird. Der Weihnachtskalender 2020 soll wieder der Tätigkeitsschwerpunkt sein.

Foto: Lions Club