EDIC Gießen informiert über Fördermöglichkeiten

GIESSEN - Gießen (red). Oft scheitert es am Geld, wenn Ideen nicht Wirklichkeit werden. Damit das nicht so bleibt, haben Michael Schär vom EDIC Gießen und der Regionalbeauftragte der hessischen Landesregierung für den ländlichen Raum in Mittelhessen, Thomas Zebunke, wieder eine gemeinsame Fördermittelsprechstunde durchgeführt. Fördertöpfe von Land, Bund und Europäischer Union sind vielseitig und unterstützen die Arbeit zahlreicher engagierter Städte, Gemeinden, Unternehmen und vor allem Ehrenamtlicher in vielen Bereichen. Viele Teilnehmer wählten sich in die Online-Konferenz ein, denn wenn die Förderlandschaft zum Dschungel wird, sind Spezialisten gefragt.

Den Fokus auf die Fördermöglichkeiten in der Offensive "Starkes Land - gutes Leben" legte Thomas Zebunke: "In Hessen sind für den ländlichen Raum an die 100 Programme und Wettbewerbe anwendbar. Egal, ob es dabei um digitale Infrastruktur geht oder lebenswerte Landschaften, Kultur oder medizinische Versorgung vor Ort." Das reicht von der Dorfmoderation zur Vorbereitung von Projekten der Daseinsvorsorge, der Integration und der Ausweitung des ehrenamtlichen Engagements bis hin zur Unterstützung älterer Menschen über das Programm "Gemeindepfleger:innen". Schlagworte wie Digitalisierung werden durch Programme wie die "Digitale Dorflinde" mit Leben gefüllt. Im Beratungsumfang enthalten sind auch neue Angebote für diejenigen, die in besonderer Art und Weise durch die Corona-Pandemie betroffen sind, so zum Beispiel über das "Sonderprogramm zur Stärkung der Gastronomie" oder das "Kinoinvestitionsprogramm".

"Europa bietet auch viele attraktive Angebote für zivilgesellschaftliches Engagement", erklärt Michael Schär. "Durch die Verabschiedung des mehrjährigen Finanzrahmens der EU im vergangenen Dezember ist derzeit vieles im Fluss." Deswegen beschränkte sich das Informationsangebot des EDIC hier erst einmal auf einen breiten Überblick. Schlagworte wie Bekämpfung des Klimawandels, digitaler Wandel, Modernisierung der Arbeitswelt oder gesellschaftliche Teilhabe werden in Zukunft angesichts der politischen Prioritäten der Kommission einen größeren Raum einnehmen. Junge Menschen, die mal eine Erfahrung im europäischen Ausland machen wollen, sind gut beraten, sich über "Jugend in Aktion" oder das "Europäische Solidaritätskorps" zu informieren, empfiehlt Schär. Die EU bietet aber bei Weitem noch mehr, beispielsweise grenzübergreifende Demokratieprojekte.

Nähere Informationen findet man unter: https://alr.hessen.de/unser-service/regionalbeauftragte-der-landesregierung und https://rp-giessen.hessen.de/edic.