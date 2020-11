Effizienz und Ressourcenschonung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIEßEN - (red). Wie kann eine klimaneutrale und kreislauforientierte Wirtschaft in Europa aussehen? Diese Frage ist ins Zentrum europäischer Zukunftsentwicklung gerückt. Das Europe-Direct-Informationszentrum(EDIC) Gießen bietet dazu am Mittwoch, 18. November ab 18 Uhr eine Online-Expertendiskussion an und lädt die Bürgerinnen und Bürger der Region Mittelhessen dazu ein. Gemeinsam mit Thorsten Brunzema vom Team Europe Rednerdienst der EU-Kommission und Karin Ohm-Winter, Leiterin der Umweltabteilung im Regierungspräsidium Gießen, will das EDIC die Transformation von Industrie, Gewerbe, Bau, Handel, Mobilität und Abfallwirtschaft beleuchten.

Die mittelhessische Wirtschaft verfügt über eine starke Industrie und die Region ist gleichzeitig einer der wichtigsten Wissenschafts- und Forschungsstandorte in Deutschland. Das birgt enorme Chancen. Die Erarbeitung von Strategien, den Klimawandel zu bewältigen, stellt weltweit eine große gesellschaftliche Herausforderung für die Zukunft dar. Ein wichtiger Baustein solcher Strategien sind Konzepte, die Ressourceneffizienz in allen Bereich unseres Lebens zu verbessern. Experten sind sich einig: Die EU als Ganzes ist in der Lage, ihre Wirtschaft und Gesellschaft umzugestalten, um sie auf einen nachhaltigen Weg zu bringen. Europa kann der erste klimaneutrale Kontinent werden. Die Veranstaltung findet in Form einer Online-Konferenz statt. Verwendet wird die Software Web App. Eine Registrierung ist für dieses System nicht notwendig. Anmeldungen werden bis Montag, 16. November, unter https://rp-giessen.hessen.de/Veranstaltungen angenommen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Kontaktaufnahme ist per E-Mail unter eu-infozentrum@rpgi.hessen.de oder telefonisch unter 0641/303-3344 möglich.