Egerländer heute im Offenen Kanal

GIESSEN - GIESSEN (ee). Auch wenn es in diesem Jahr keine Kirchweih-Veranstaltung der Egerländer Gmoi Gießen gibt, so können Interessierte sich die „Eghalanda Kirwa“-Veranstaltungen im Bürgerhaus Lollar in Erinnerung holen. Heute um 18 Uhr und 22 Uhr und am Samstag um 10 Uhr sendet der Offene Kanal Gießen einen von einem Musikerfreund der „Echten Böhmerländer“ von Ernst Nausch gedrehten Videofilm. Blasmusik und gute Stimmung sind garantiert. Weitere Sendetermine sind jeweils freitags zur gleichen Zeit am 10., 17. und 24. September.