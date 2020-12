"EhrenamtPreis" ausgelobt

Jetzt teilen:

GIESSEN - Zum siebten Mal lobt die Bürgerstiftung Mittelhessen den "EhrenamtPreis für junge Menschen" aus. Jeder kann einen jungen Menschen zwischen 15 und 25 Jahren, der sich ehrenamtlich engagiert, für die Preisverleihung vorschlagen. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Januar 2021. Es winken Preisgelder in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Klaus Arnold, appelliert: "Gerade in diesem so besonderen Jahr, das uns allen einiges abverlangt, sollte man die bedenken und auch ehren, die sich trotz aller widriger Umstände nicht davon abhalten lassen, diesen wertvollen, gesellschaftlichen Beitrag des Ehrenamtes zu leisten."

Die in Gießen ansässige Stiftung fördert seit 2004 gesellschaftliche Projekte und Initiativen in Mittelhessen. Unter ihrem Dach agieren sieben Partnerstiftungen. Alle weiteren Infos unter www.buergerstiftung-mittelhessen.de.