Ehrenplakette und Ehrenbriefe ausgehändigt

GIESSEN - (red). Gießens Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz hat mehreren langjährig ehrenamtlich tätigen Kommunalpolitikern Ehrenbriefe des Landes Hessen und Bronzene Ehrenplaketten der Universitätsstadt Gießen ausgehändigt.

Fünf kleine Feierstunden

Die Ehrenbriefe mit Ehrennadeln gingen im Rahmen von fünf kleinen Feierstunden in ihrem Dienstzimmer im Rathaus an Jürgen Theiß (Mitglied des Ortsbeirats Rödgen), Anette Vogelhöfer (Mitglied des Ortsbeirats Wieseck), Edith Nürnberger (Stadträtin) und Peter Ruhwedel (Rödgen). Werner Döring (Mitglied des Ortsbeirats Rödgen) erhielt die Bronzene Ehrenplakette der Universitätsstadt Gießen.

Grabe-Bolz würdigte dabei das vorbildliche ehrenamtliche Engagement der in den kommunalen Gremien Tätigen: „Im Vordergrund Ihres beispielgebenden ehrenamtlichen Wirkens hat stets die Bereitschaft und die Leidenschaft gestanden, das Leben in unserer Stadt für die Menschen lebenswerter zu machen. Sie haben damit wesentlich dazu beigetragen, ein Gemeinwesen zu stärken und zu entwickeln, in dem die Menschen sich aufgehoben fühlen, teilhaben können und gerne leben.“

Fotos: Stadt Gießen