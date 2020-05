Eichenprozessionsspinner: 1500 Bäume in Gießen werden "benebelt"

Eingenebelt: Wie hier am Studentenwohnheim im Eichendorffring werden die Bäume besprüht. Foto: Schäfer

GIESSEN. Dieses Jahr soll alles besser werden, Stadt und die zuständigen Ämter haben aus der Vergangenheit gelernt und rücken zeitnah dem Eichenprozessionsspinner zu leibe. Und in diesem Jahr werden auch Parks sowie wohnortnahe Gebiete mit großem Eichenaufkommen wie die Anneröder Siedlung einbezogen. Dazu gehört auch der Baumgürtel bis zum Gießener Ring. So werden in dieser Woche mehr als 1500 innerstädtische Eichen in der ganzen Stadt besprüht.

Koordiniert vom Gartenamt, beteiligen sich neben der Stadt mit etwa 900 Eichen die Universität (170), die Vitos-Klinik (115), die Wohnbau (150) und das Studentenwerk (180). Benjamin Lakowski vom Gartenamt beaufsichtigte als Sachgebietsleiter Baumkontrolle und -pflege die mehrtägigen Sprüharbeiten der Bad Vilbeler Firma Landau, bei der von einem Traktor aus das Blattkontaktmittel bis zu 30 Meter hoch in die Baumwipfel gesprüht wird. Fressen im Frühsommer die geschlüpften Raupen die kontaminierten Blätter, dann gehen sie ein. "Was letztes Jahr nicht so gut gelaufen ist, soll 2020 besser werden", so Lakowski. Eine stärkere Kommunikation mit den Bürgern versprach er im Gespräch mit dem Anzeiger. "Ab jetzt gibt es eine wöchentliche Inspektion und ab dem Frühsommer wird eine spezielle Hotline geschaltet werden."

Vor vier Jahren - 2016 - waren nach Information der Stadt im Wald an der Licher Straße in Höhe der Rehschneise erstmals Nester des Eichenprozessionsspinners gefunden worden. Seitdem sei man auf innerstädtischen Grünflächen und im Stadtwald aktiv, um das Problem unter Kontrolle zu halten. Dabei setzt die Stadt auf Prävention mit einem natürlichen Insektizid auf der Basis des Bakteriums Bacillus thuringiensis. So hat man 2019 insgesamt 650 Bäume behandelt, wofür allerdings nur jene in Frage kamen, die im Vorjahr mit den Raupen befallen waren. Denn eine präventive flächendeckende Behandlung aller Eichenbestände sei verboten, so damals die Stadt. Im Jahr zuvor hatte man sich noch auf sensible Bereiche wie Kitas, Schulen, Spiel-, Sport- und Freizeitanlagen beschränkt. "Meiden Sie Wälder und Eichen! Duschen Sie sich, wenn Sie draußen waren, mit klarem Wasser ab! Und spülen Sie Ihre Haare aus! Am besten, Sie duschen gegebenenfalls auch Ihre Haustiere ab" - diese Ratschläge gab Hausärztin Dr. Bettina Prell im letzten Jahr den Bewohnern in der Anneröder Siedlung bei einer Informationsveranstaltung über den massiven Befall durch den Eichenprozessionsspinner.

Dessen toxische Brennhärchen sind 0,2 Millimeter lang, ihr Durchmesser gar nur ein Vierzigstel davon. Die unvorstellbar winzigen Härchen brechen leicht ab, können durch Luftbewegungen wie Pflanzenpollen weit umherfliegen und über Jahre nesselnd wirken, Hautallergien, Schleimhautentzündungen in Mund und Augen sowie Atemwegsentzündungen auslösen. 80 bis 90 Prozent der Bewohner in dem Gebiet waren gesundheitlich betroffen. "Am Anfang sind das juckende Quaddeln mit einem Zentimeter Durchmesser, die sich allmählich bis auf einen Punkt verkleinern; doch ständig jucken, jucken, jucken", so die Ärztin. Andere Symptome reichen von Atemnot über Bronchitis, Asthma bis zum allergischen Schock.

Kommen Beschäftigte während ihrer Tätigkeit mit Raupenhaaren in Kontakt und erkranken, wird dies als Arbeitsunfall anerkannt.