Eiffelturm am Berliner Platz in Gießen

Protest vor dem Rathaus: Die Klimaaktivisten drängen auf die Beschränkung der Erderwärmung um 1,5 Grad.

GIESSEN - GIEßEN. Mit dem Fahrrad von Dresden nach Brüssel - und auf dem Gepäckträger eine selbst gebastelte Version des Pariser Eiffelturms. Mit dieser ungewöhnlichen Aktion will eine Gruppe Klimaaktivisten anlässlich der bevorstehenden Sitzung des Europäischen Rats zur konsequenteren Umsetzung des Pariser Klimaabkommens aufrufen. Nach Zwischenstopps in zahlreichen anderen deutschen Städten machten die Radfahrer auch in Gießen halt - und wurden am Berliner Platz von zahlreichen örtlichen Klimaaktivisten in Empfang genommen.

Am 26. November gestartet

Klirrende Kälte, verstopfte Straßen oder zunehmende Müdigkeit? All solche Hindernisse schienen den gutgelaunten Fahrradfahrern ein Fremdwort zu sein, als sie die schier frenetische Begrüßung der versammelten Gießener bei ihrer Ankunft mit einem freundlichen Grinsen quittierten. Der kleine Eiffelturm, den eine Radfahrerin dabei auf ihrem Sattel befestigt hatte, fiel dabei kaum auf.

Dabei steht er symbolisch für das, was die Klimaaktivisten von der europäischen Politik einfordern wollen: die konsequente Umsetzung des Pariser Klimaabkommens, das sich vor bald fünf Jahren zum Ziel gesetzt hatte, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken. Nachdem die Aktion am 26. November in Dresden ihren Anfang nahm, ging es nach Stationen in Riesa, Leipzig, Jena, Erfurt und Eisenach ins hessische Bad Hersfeld - und von dort aus über den Dannenröder Forst nach Gießen. Jener Dannenröder Forst sollte in der Folge auch im Zentrum der Redebeiträge stehen, die den Zwischenstopp der Klimaaktivisten in Gießen begleiteten. Neben der europäischen und bundesdeutschen Politik wurde auch die hessische Klimapolitik einstimmig kritisiert.

Die Rodung des besetzten Waldstückes, so war man sich einig, stünde den dringend notwendigen Klimamaßnahmen unvereinbar entgegen. Besonders enttäuscht zeigten sich verschiedene Teilnehmer von den regierenden Grünen. "Wie weit haben sich eigentlich die Grünen von ihren Wurzeln entfernt?", fragte etwa Lutz Hiestermann vom Aktionsbündnis "Gießen2035" gleich zu Anfang in die versammelte Runde. Ähnlich wie die Vertreter von "Science for Future" und "Health for Future" sparte Hiestermann dabei auch die Gießener Lokalpolitik nicht aus seiner Kritik aus. So bemängelte er, dass man dem erklärten Ziel, bis 2035 Klimaneutralität zu erreichen, bisher kaum Konsequenzen folgen ließ - und stieß damit bei Umweltdezernentin Weigel-Greilich auf Verständnis. "Wir müssen mehr machen", befand auch diese und betonte gleich im Anschluss die Dringlichkeit des angepeilten Klimaziels. "Wir wollen es nicht erreichen - wir müssen es erreichen." Laut der Grünen-Politikerin käme jedoch auch der Gesellschaft eine entscheidende Rolle beim Kampf gegen den Klimawandel zu. Umso positiver äußerte sie sich daher über den kreativen Protest der anwesenden Radfahrergruppe. "Solche Aktionen sind einfach toll. Davon kann es nicht genug geben!"

Nachdem diese sich während der Kundgebungen dank zur Verfügung gestellter Heißgetränke etwas aufwärmen konnten, ging es samt Eiffelturm, den Weigel-Greilich in der Zwischenzeit signiert hatte, noch am selben Tag weiter zum Tagesziel Wetzlar. Spätestens am 9. Dezember wolle man schließlich in Brüssel sein, wo sich die europäische Spitzenpolitik wenig später unter anderem über die zukünftige Klimapolitik berät. Einem kurzen Dank an die anwesenden Lokalinitiativen ließ einer der Aktivisten jedoch vorher noch einen letzten Appell folgen: "Macht weiter im Kampf gegen die Klimakrise!"