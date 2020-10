Eilantrag gegen Sperrzeit scheitert vor Verwaltungsgericht Gießen

Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Mit Beschluss vom Freitag hat die 8. Kammer des Verwaltungsgerichts Gießen einen gegen die Allgemeinverfügung des Landkreises Gießen zur Sperrzeitverlängerung für das Gaststättengewerbe gerichteten Eilantrag abgelehnt. Antragstellerin war eine GmbH, die ein Lokal in der Gießener Kernstadt betreibt. Diese vertrete die Auffassung, die Allgemeinverfügung greife "unverhältnismäßig und damit in rechtswidriger Weise in ihr Recht auf freie Gewerbeausübung sowie ihre Berufsfreiheit ein", teilt die Justizbehörde am Abend in einer Presseerklärung mit. Das Geschäftsmodell der Antragstellerin sei hauptsächlich auf den späten Gastronomiebetrieb ausgelegt und es sei nicht ersichtlich, dass eine Sperrzeit ab 23 Uhr das Infektionsrisiko mindere. Vielmehr sei zu befürchten, dass sich Treffen in den öffentlichen Raum verlagerten, ohne dass die Möglichkeit der Nachverfolgung der Kontakte bestünde. Nur in der Gastronomie könne das Freizeitverhalten der Menschen kanalisiert und Kontakte im Falle einer Infektion nachverfolgt werden. Die Allgemeinverfügung lasse hingegen noch nicht mal Außenbereichsveranstaltungen der Gastronomie zu, obwohl mittlerweile die Aerosole als Hauptinfektionsrisiko ausgemacht seien, so die Kritik.

Verkürzte Öffnungszeit

Der Beginn der Sperrzeit war im gesamten Landkreis Gießen für das Gaststättengewerbe sowie für öffentliche Vergnügungsstätten auf 23 Uhr festgesetzt worden. Zur Begründung führte die Kreisverwaltung an, im Zusammenhang mit der derzeitigen durch das Coronavirus bedingten Pandemielage habe sich die Infektionslage nachteilig entwickelt, sodass besondere Maßnahmen zur Eindämmung erforderlich seien. Durch die verkürzten Öffnungszeiten werde sich die Zahl der Kontakte und damit das Risiko einer Ansteckung vermindern. Im Vergleich zur vollständigen Schließung der gastronomischen Betriebe und Vergnügungsstätten sei dies das "mildere Mittel". Die Allgemeinverfügung tritt am Samstag, 17. Oktober, in Kraft und gilt bis einschließlich 1. November.

Schutz der Gesundheit

Das Verwaltungsgericht begründete seine ablehnende Entscheidung damit, dass in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit die Rechtmäßigkeit der Allgemeinverfügung nicht hinreichend beurteilt werden könne. Daher finde im vorliegenden Eilverfahren nur eine "Folgenabwägung im Hinblick auf die widerstreitenden Interessen statt". Dabei sei der "einerseits zu beachtende Schutz der Gesundheit höher zu bewerten als das andererseits zu berücksichtigende gewerbliche Interesse der Antragstellerin und deren Berufsfreiheit", zumal die Allgemeinverfügung nur Geltung bis zum 1. November beanspruche.

Der Beschluss (Az.: 8 L 3558/20.GI) ist noch nicht rechtskräftig. Die Beteiligten können dagegen binnen zwei Wochen Beschwerde beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel einlegen.