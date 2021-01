Ein Drittel nutzte Online-Verfahren

Viel Zeit sparen Eltern, die ihr Elterngeld online beantragen. (Foto: RP Gießen)

GIESSEN - (red). Seit einem Jahr ist es möglich, Elterngeld online zu beantragen. Innerhalb dieses Zeitraums haben dies bereits über 27 300 Mütter und Väter in Hessen getan. Zum Stichtag 3. Dezember, genau ein Jahr nach Inbetriebnahme des Online-Verfahrens, waren insgesamt rund 80 000 Anträge eingegangen. Das Elterngeld kann in den sechs Hessischen Ämtern für Versorgung und Soziales in Darmstadt, Frankfurt, Fulda, Gießen, Kassel und Wiesbaden beantragt werden, die dem Regierungspräsidium Gießen unterstellt sind. Bis zum 3. Dezember 2019 konnte der Antrag in Hessen ausschließlich in Papierform gestellt werden. Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich zeigt sich angesichts der hohen Zahl von Online-Anträgen erfreut: „Schon das Elterngeld an sich ist ein Erfolgsmodell. Und der Online-Antrag steht dem in nichts nach. Dass gut ein Drittel der Eltern in Hessen das neue Online-Verfahren genutzt haben, ist ein toller Erfolg, auf den alle Beteiligten zu Recht stolz sein können.“

Erwartungen übertroffen

„Die Resonanz auf das Elterngeld Online übertrifft alle Erwartungen und zeigt, wie notwendig der Schritt zur Vereinfachung war. Nicht nur für junge Familien bedeutet er eine Zeitersparnis. Wir schaffen damit auch noch effizientere Strukturen in den Behörden und entlasten somit die Mitarbeiter in den Verwaltungen“, so Innenminister Peter Beuth. Genutzt werden kann der Onlineantrag als registrierter oder nicht registrierter Antragsteller. So kann der Antrag bereits vor Geburt des Kindes und in Etappen ausgefüllt werden und der Antrag für etwaige Änderungen auch im Nachhinein abgeändert werden. Die Antragstellenden erhalten im Onlineantrag weiterhin eine Checkliste, in der die individuell zusätzlich einzureichenden Unterlagen, wie Geburtsurkunde oder Einkommensnachweise, genannt werden.

„Der Online-Antrag stellt für die Familien eine zeitgemäße Erleichterung dar – und er spart Zeit, die junge Eltern gut anderweitig nutzen können. Wer eine persönliche Beratung wünscht, erhält diese selbstverständlich auch weiterhin bei den Elterngeldstellen vor Ort“, ergänzt Sozialminister Kai Klose. Digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus sagt: „Mit Elterngeld Online entlasten und unterstützen wir Familien und Eltern und sorgen auch dafür, dass das digitale Rathaus zu den Bürgerinnen und Bürgern nach Hause kommt.“

Der Elterngeld-Antrag wird online ausgefüllt und digital an die Elterngeldstelle übermittelt, anschließend ausgedruckt und unterschrieben und samt den erforderlichen Originalunterlagen wie der Geburtsurkunde an das zuständige Versorgungsamt per Post geschickt. Dort kann dann der digital bereits vorliegende Antrag direkt abgeglichen und damit schneller weiterbearbeitet werden. Als besonderer Service kann der Antrag inklusive Checkliste als Druckversion innerhalb von wenigen Tagen zugeschickt werden. „Das Onlineverfahren stellt einen ersten großen Schritt auf dem Weg zur kompletten Digitalisierung des Elterngeldantrags dar. Durch das intelligente Assistenzsystem ist es ab sofort für Familien deutlich zeitsparender und komfortabler, ihn auszufüllen. Damit erleichtern wir Eltern den Start in die ersten Lebensmonate mit dem Kind“, betont Dr. Christoph Ullrich, Regierungspräsident des Regierungsbezirks Gießen.