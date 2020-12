„Ein Funktion Hoffnung“ an Kinderklinik in Gießen

Mit weihnachtlich geschmückten Traktoren fahren Harald Platt und seine Helfer an der Kinderklinik vor. (Foto: Jung)

GIESSEN - Drei große Traktoren fahren durch die Feulgenstraße, halten vor dem Eingang zur Kinderklinik und werden von den Kindern auf der Station durch die Fenster bestaunt. Weihnachtlich geschmückt sind die Boliden schon einige Zeit unterwegs, sie rollen aus Altenvers, Damm und Weipoltshausen an und wollen „Ein Funken Hoffnung“ vorbeibringen. Und das einen Tag vor dem Nikolaustag, wo Kinderaugen gespannt auf Geschenke und den Besuch vom Nikolaus warten.

Neben den PS-starken Zugmaschinen rollte auch ein Lkw mit einem Viehanhänger mit. Der hatte jede Menge Geschenke an Bord, die die mitgereisten Helfer und die Frau im Nikolausgewand später verteilten. Die Idee der ungewöhnlichen Aktion hatte Landwirt Harald Platt aus Altenvers, der auch schon die Tour der Hoffnung seit Jahren unterstützt. Ihm ist es ein Herzensanliegen, dort, wo es ihm möglich ist, kranke Kinder zu unterstützen und ein wenig zur Genesung beizutragen. Vier Stunden bastelte er an seinem großen Traktor, bis er so erstrahlte, wie es sich sein Eigentümer vorgestellt hatte. Große Augen machten nicht nur die Kleinen, auch bei den Beschäftigten der Station Peiper, die nicht nur ein großes Dankeschön, sondern auch Gutscheine für Frühstück und ein Sommerfest erhielten, herrschte Erstaunen.

Die Erzieherinnen Corinna Altinkilic und Philipp Joester zeigten sich überwältig von den zahlreichen Gaben, die vor der Eingangstür aufgebaut wurden. Kleine Traktoren zum Draufsetzen für die Kinder, Schubkarren im Miniformat und weiteres von einem Landmaschinenhändler gespendet, sowie Gutscheine für die Kleinen für den Besuch eines Bauernhofes, einer Eierfarm und Traktorrundfahrten brachten die Landwirte mit. „Damit können Sie schneller durch die Flur fahren“, scherzte der Initiator, an das Personal gerichtet. Harald Platt machte deutlich, er und seine Kollegen wollten mit ihrer Geste „Danke sagen für die harte Arbeit, die hier geleistet wird“. Bewegende und lobende Worte, die aus seinem Mund kamen und die ihm teilweise den Atem stocken ließen.

5000 Euro bekam der Elternverein für leukämie- und krebskranke Kinder Gießen. Sehr zur Freude von Beisitzer Andreas Hölzle. Denn in diesem Jahr ist die Zahl der Spenden nach unten gegangen. Prof. Dieter Körholz, Direktor der Kinderklinik am Universitätsklinikum Gießen Marburg (UKGM), fasste zusammen: „Mit einer solch großen Aktion hätten wir nicht gerechnet.“ Zum Teil würden ihm die Worte fehlen über die gelungene Überraschung. „Es ist ein schöner Tag“, resümierte er und sah die lobenswerte Tat der Landwirte als Ersatz für die Nikolausfeier vom Elternverein, die in diesem Jahr ausfallen musste.

„Ihre Aktion ist Gold wert“, sagte Körholz, nicht nur wegen der materiellen und finanziellen Zuwendung, die aber gerne angenommen wurde. Ein schönes Symbol sei das, was die Landwirte mit ihrem Besuch nach außen tragen würden. Eine weitere Spende wird für den Elternverein noch folgen, kündigte Platt an. Ein Landwirt aus Büdingen verkaufte selbst gemachtes Eis und spendet von jeder Portion 50 Cent. In Gießen konnten nur wenige Traktoren wegen der beengten Verhältnisse vor Ort sein, über 20 der Zugmaschinen rollen in den nächsten Tagen zur Marburger Kinderklinik. Im Gepäck haben sie auch wieder „Ein Funken Hoffnung“ und jede Menge Geschenke und Überraschungen.