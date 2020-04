Ein gemaltes Dankeschön: Grundschüler aus Gießen schicken Bilder ans UKGM

Michelle Schikorra, Monika Diehl und Christine Müller (von links) freuen sich sehr über die Bilder. Foto: Bode/UKGM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Es sind ja oft die kleinen und völlig unverhofften Dinge, über die man sich am meisten freut. So ging es den Kolleginnen und Kollegen in der Pflegedirektion des Gießener Uniklinikums, als sie die Post öffneten und darin sechs bunte und liebevoll gemalte Bilder von Kindern aus der Notbetreuung der Weißen Schule in Wieseck fanden. Beigefügt war eine Karte an das "liebe Krankenhaus" mit einem Dank "an alle Menschen, die im Krankenhaus arbeiten". Stellvertretend für die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen Michelle Schikorra von der Station Köppe, Monika Diehl von der Notaufnahme der Kinderklinik und Christine Müller, derzeit auf der "Corona-Station", die Bilder mit, um sie an ihrem Arbeitsplatz aufzuhängen und sich immer wieder daran zu erfreuen.