Ein Gießener Aushängeschild der Festival-Landschaft

Die argentinische Webserie "Historias Migrantes" wurde mit dem Hauptpreis der Seriale ausgezeichnet. Foto: Seriale

giessen (red). Sechs Tage lang schauten die Webserien-Fans aus aller Welt nach Gießen. Mehr als 60 000 Online-Aufrufe zählten die Veranstalter des Gießener Festivals Seriale, das am Montag zuende ging und das diesmal aufgrund der Corona-Pandemie ausschließlich im Internet zu sehen war. Höhepunkt des Programms war die festliche Preisverleihung, die am Sonntagabend als Livestream auf der Homepage der Seriale und den Social-Media-Kanälen übertragen wurde. Zugeschaltet waren 120 Serienmacher, die Kurzinterviews zu ihren Serien gaben.

Den mit 1000 Euro dotierten Award für die Beste Serie gewann die argentinische Webserie "Historias Migrantes" ("Migrant Stories") in der Regie von Mariano Pozzi. Jede Episode folgt einer Figur in Buenos Aires, etwa Agustín, der mit dem Bus aus Bolivien gekommen ist und feststellt, dass seine Dokumente und sein Geld gestohlen wurden. Oder Lucero, die als Illegale in einer Näherei arbeitet und ausgebeutet wird. Die verschiedenen Charaktere durchkreuzen ihre Geschichten und versuchen, in der Gesellschaft zu überleben, in der sie sich ein besseres Leben erhoffen. Für die Jury ist "Migrant Stories" eine "bewegende, gut produzierte und unterhaltsame Serie, die gleichzeitig einen Einblick in ein aktuelles gesellschaftliches Thema gibt". Die Awards wurden den online zugeschalteten Filmemachern ebenso virtuell übergeben.

Die meisten Preise räumte die deutsche Mystery/Horrorserie "True Demon" in der Regie von Jan Zenker ab, eine Auftragsproduktion von 1Live in Kooperation mit dem WDR. Sie gewann in den technisch-visuellen Kategorien: Beste Kamera, Bester Schnitt, Bestes Sound Design und Beste Visuelle Effekte für die Darstellung, wie eine Gruppe junger Leute auf einem Campingurlaub auf der Suche nach ihrer unter mysteriösen Umständen verschwundenen Freundin, auf brutale Kreaturen und eine Verschwörung treffen.

PREISTRÄGER IM NETZ Die nominierten und preisgekrönten Webserien-Beiträge sind auf der Homepage der Seriale (www.die-seriale.de) aufgelistet. Einzelne Serien lassen sich auch im Internet anschauen. Der argentinische Wettbewerbssieger "Migrant Stories" ist auf YouTube zu finden

(youtube.com/watch?v=jhCBOgY9AjE). Ebenso die gleich vierfach prämierte deutsche Horrorserie "True Demon"

(youtube.com/channel/UmnUJTDtj_CQqgqFMcRTebg/featured). (bj)

"Die 24-köpfige internationale Expertenjury hatte in den letzten Wochen die überaus schwierige Aufgabe, die Gewinner der 19 Seriale Awards aus insgesamt 71 Wettbewerbsbeiträgen aus 18 Ländern auszuwählen", sagte Gießens Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz in ihrer Begrüßungsrede. Sie lobte die hohe Qualität der eingereichten Produktionen und die Vielfalt der Beiträge. Für Anna Schoeppe, Geschäftsführerin des Hauptförderers HessenFilm und Medien, hat sich "die Seriale in den letzten Jahren zu einem internationalen Aushängeschild für die hessische Festivallandschaft entwickelt".

Das unterstrich auch das umfangreiche Rahmenprogramm. Dazu zählten Online Panels, Diskussionsrunden und Beiträge, die eine Momentaufnahme und die Zukunft dieses wandelbaren Formats beleuchteten. Festivaldirektoren berichteten von ihren derzeitigen Schwierigkeiten, und Serienmacher versuchten zu eruieren, wohin sich das Format entwickeln wird. "In der hessischen Film- und Medienakademie (hFMA) sehen wir mit Freude, wie gut sich die Seriale über die Jahre entwickelt und internationalisiert hat", erklärt hFMA-Geschäftsführerin Anja Henningsmeyer.

Hinzu kam diesmal eine Premiere anderer Art. Die weltweit erste Online-Plattform für Webserien wurde eröffnet. Sie dient Serienmachern, um ihre Projekte potenziellen Käufern, Co-Produzenten und Plattformen vorzustellen. Der Gießener Festivalgründer und -leiter Csongor Dobrotka bedankte sich im Livestream "aus ganzem Herzen bei allen, die uns unterstützt haben, um das Festival trotz der schwierigen Umstände auf die Beine zu stellen." Gießens Bürgermeister Peter Neidel kommentiert das Format aus Sicht der Gießener Wirtschaftsförderung: "Es ist wirklich unglaublich, wie schnell das Team um Csongor Dobrotka aus der Seriale Pro in diesem Jahr ein funktionierendes Web-Event gemacht hat."