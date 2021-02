Ein gutes Erbe hinterlassen

Rund 50 Demonstranten hatten sich trotz der Minusgrade auf dem Kirchenplatz versammelt. (Foto: Schäfer)

GIESSEN - „Wer demonstriert da für was alles?“, fragten sich am Samstagmittag Passanten am Kirchenplatz. Zu lesen auf Dutzenden von Plakaten und Bannern waren Parolen für Klimaschutz, für Verkehrswende, für Trinkwasserschutz, für den Danni (Dannenröder Forst), für Solidarität mit den inhaftierten Politaktivisten, für die Zukunft von Kindern und Enkeln. Angemeldet war eine Mahnwache der Parents for Future (p4f) Gießen. Diese Klima- und Verkehrswende-Initiative beteiligte sich mit einer Solidaritätskundgebung an den bundesweiten 49 Aktionstagen „7x7“ für den Ausbaustopp der A 49 und somit den Schutz des Dannenröder Forstes.

Fast eine halbe Hundertschaft an Demonstrierenden hatte sich von der unwirtlichen Wetterlage nicht abhalten lassen und trotz der Minusgrade auf dem Kirchenplatz versammelt. Die Protestierenden forderten während der Mahnwache nach den umfangreichen Rodungen im Herrenwald und Dannenröder Forst endlich einen Ausbaustopp der neuen Autobahnteilstrecke A 49; damit einhergehend eine ökologische und soziale Verkehrswende. Annette Sander und Achim Boldt erzählen dem Anzeiger, dass man sich in der Bewegung Gedanken darüber gemacht habe, wie es nach Corona weitergehen solle. „Seit zwei Jahren haben wir in regelmäßigen Abständen an Kundgebungen und Mahnwachen teilgenommen“, so Sander. Nun habe man sich an die Aktion Danni und A 49 angedockt. Schließlich habe dieser Autobahnbau und die erfolgten Rodungen ja auch mit dem Klimawandel und der Verkehrswende zu tun.

Dieses Argument gibt auch die Meinung von Teilnehmern wider: Mehr Asphalt und weniger Wald bedeuteten zusätzlichen Platz für Kraftfahrzeuge. Dies mache das Autofahren attraktiver, beschere uns mehr Autos, mehr CO2-Emissionen, befeuere den Klimawandel. Trinkwasser werde immer knapper. Deshalb müsse das Wasserreservoir im besonderen Maße geschützt werden. Dies sei im Danneröder Forst gerade nicht der Fall. Und Sorge treibe sie allenthalben um bezüglichen des künftigen Wohles von Kindern und Enkeln, den Nachfolgegenerationen. Schließlich sei es unser aller Pflicht, ihnen ein gutes Erbe zu hinterlassen. Eine ökologische und soziale Verkehrswende sei deshalb dringend geboten. Dazu müsse das Steuer- und Abgabensystem klimafreundlich und sozial verträglich gestaltet, Effizienz und Innovationen gefördert, Anpassungshilfen geschaffen, Härtefälle vermieden, umweltschädliche Subventionen abgebaut, der öffentliche Verkehr ausgebaut und attraktiver gemacht werden. Der heutige Straßenverkehr sei weder enkeltauglich noch sozial. Das Verursacherprinzip werde verletzt, falsche Preissignale würden gesendet, für den Klimaschutz gebe es keine ausreichenden ökonomischen Anreize. Unterlassener Umweltschutz sei unsozial, weil die besser Betuchten mehr Möglichkeiten hätten, sich vor den negativen Folgen des Klimawandels zu schützen oder ihnen auszuweichen. Bezüglich der städtischen Raumverteilung sollte mal diskutiert werden, wem die Stadt eigentlich gehöre. Ob dem Handel und den Autofahrern und nicht den Bewohnern und Passanten? Ein wesentliches Hemmnis für eine Verkehrswende in den Städten sei die geringe Bepreisung von Bewohnerparkplätzen und Parkraum. Sie begünstige Autofahrende und behindere den Umstieg auf alternative Verkehrsmittel.

„Als Mutter haben mich die Angriffe der Politiker auf unsere Kinder, die mit der Initiative Fridays for Future freitags auf die Straße gingen, wütend gemacht und dazu gebracht, mich für Parents for Future zu engagieren“, berichtet Dr. Sandra Herrmann. Später sei sie dann auch der Klimainitiative Linden beigetreten, da sie dort wohne. „Ich hatte gemerkt, dass das Gießener Umland bei den Aktionen, Plänen, Zielen etwas herunterfällt.“ Ihr sei klar geworden, dass dieses Umland unbedingt miteinbezogen werden müsse. „Wichtig ist die Vernetzung“, sagt sie. Und dann kommt die promovierte Agrarwissenschaftlerin auf die Abholzungen im Danneröder Wald zu sprechen. Vermutlich infolge von „Interessenkonflikten“ sei das damalige Gutachten zum Weiterbau der A 49 zwecks Schließung einer restlichen Lücke „vermutlich nicht unabhängig gewesen.“ Es seien „unglaublich viele Bäume in einem Natur- und Wasserschutzgebiet geopfert“ worden, hadert sie. Heute, in der gegenwärtigen Zeit, sei diese alte Planung „keine Option mehr.“ Geärgert habe sie während der staatlichen Aktivitäten zur Vorbereitung der Rodungsarbeiten und der Vornahme dieser die „nicht objektive Berichterstattung der Medien und die manchmal seltsamen bis teilweise einseitigen Polizeiberichte. Mein Eindruck war, dass harmlose Aktionen der Aktivisten eher dramatisiert wurden“, wohingegen teils unverantwortliche Aktionen von Polizisten, so das Durchschneiden eines Sicherungsseiles, abgewiegelt worden seien. „Ich war mehrmals da und habe vieles anders wahrgenommen als in der Berichterstattung der Polizei“, erzürnt sich Herrmann.