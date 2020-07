Ein Jahr E-Scooter: An Gießen rauscht der Roller-Hype vorbei

Eher die Ausnahme als die Regel: Dylan Weißmann und Dawid Przywara unternehmen mit ihren E-Scootern regelmäßig einen "Trip durch die Gegend". Foto: Schäfer

Giessen. Verkehrsminister Andreas Scheuer hatte den E-Scooter bei seiner Einführung vor gut einem Jahr noch als "Beitrag zur Verkehrswende" gefeiert. Die Straßen sollten entlastet und die Nutzung von Bus und Bahn dadurch vereinfacht werden. Allerlei Erwartungen, aber auch Befürchtungen gingen damit einher. Doch sollte es seitdem überhaupt so etwas wie einen Hype um das zweirädrige Gefährt gegeben haben, ist der zumindest an Gießen vorbeigerauscht. "Es sind hier E-Scooter unterwegs, allerdings nicht sonderlich verbreitet", teilt Stadtsprecherin Claudia Boje auf Anfrage des Anzeigers mit. Die Ordnungspolizei habe bei ihren Kontrollen lediglich einige E-Scooter aufgrund einer fehlenden Zulassung sichergestellt. Auch aus einem Informationsgespräch im Rathaus mit einem regionalen Unternehmen habe "keine konkrete Anfrage resultiert, ein Leihsystem zu etablieren".

Beim E-Scooter handelt es sich um einen Stehroller mit einem Elektromotor, mit dem man bis zu einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern fahren kann. Gehwege und Fußgängerzonen sind tabu. Für die Straße zugelassen ist er zudem nur mit kleinem Nummernschild. Damit ist für das Fahrzeug eine abgeschlossene Haftpflichtversicherung dokumentiert. Ansonsten muss man sich mit Touren auf privatem Gelände begnügen. Das Mindestalter für den Straßenverkehr beträgt 14 Jahre. Eine Helmpflicht besteht nicht.

Dylan Weißmann und Dawid Przywara haben Gefallen an den elektrischen Rollern gefunden. "So zweimal pro Woche machen wir einen Trip durch die Gegend", erzählen die 27 und 25 Jahre alten Freunde bei einem kurzen Stopp auf dem Radweg R7 in der Wiesecker Gemarkung. Ihre E-Scooter haben sie sich bereits im vergangenen April gebraucht im Internet angeschafft. "Knapp 700 Euro bei zwölf Monaten Garantie musste jeder von uns hinlegen", berichtet Dawid Przywara. Gute Qualität sei ihnen wichtig gewesen - und bisher sind beide zufrieden. "35 Kilometer sind auf ebener Strecke mit der Akkuleistung möglich", ergänzt Dylan Weißmann. Bergauf seien es entsprechend weniger. Wird der Akku "überreizt", avanciert das Gerät kurzerhand zum pedalen Tretroller wie in früheren Zeiten. "Dann ist voller Körpereinsatz gefragt." Das gilt ebenfalls für den Transport. Immerhin wiegt der fahrbare Untersatz 18 Kilo. "Der E-Scooter lässt sich schlecht die Treppen hoch- und runtertragen. Und auch beim nicht ebenerdigen Einstieg von Bus und Bahn bereitet er Hebeprobleme." Dafür sehen die Lindenstruther ihn "verkehrstechnisch" angesichts von Licht, Klingel, Bremse und Reflektoren "gut gerüstet". Sollte es mal brenzlig werden, empfehlen Tester übrigens, eher die Trittbremse statt der Zugbremse zu betätigen, weil an letzterer mitunter sehr kräftig gezogen werden müsse. Wer auf Kopfsteinpflaster unterwegs ist, muss überdies in Kauf nehmen, gehörig durchgeschüttelt zu werden.

Fast keine Unfälle

In Großstädten werden E-Scooter fast an jeder Straßenecke angeboten. Das Geschäftsmodell umfasst obendrein, die Roller gegen einen Pauschalbetrag von Subunternehmern abends einsammeln, über Nacht aufladen und morgens wieder an bestimmte Plätze bringen zu lassen. Für Gießen existieren derlei Pläne offenbar nicht. Der Anbieter "Circ", Anfang des Jahres von "Bird" (USA) aufgekauft, hatte wohl mal Interesse. Von der Einwohnerzahl scheint die Stadt aber nicht attraktiv genug für den Aufbau eines Leihsystems zu sein, wie Anfragen gezeigt haben. Erhältlich sind die E-Scooter in Gießen dennoch: zum Beispiel bei "Mediamarkt" und "Saturn". "Mediamarkt" verkauft vier verschiedene, straßenzugelassene Modelle, die zwischen 277 und 800 Euro kosten, sowie vier teils günstigere Exemplare für nichtöffentliche Flächen. "Manchmal verkaufen wir vier davon in der Woche, manchmal gar keinen", berichtet ein Mitarbeiter. "Intersport" in der Galerie Neustädter Tor hat nichts dergleichen im Sortiment. Auch Nachfragen bei heimischen Fahrradgeschäften - "Göttlicher", "Fahrrad Wicke", "Krumme Speiche", "Reiner Bike" - verliefen allesamt negativ. Lediglich "Switch-Bike Bornemann" hat ein einziges Modell für 799 Euro verfügbar, allerdings nicht für den öffentlichen Verkehr.

Die Tatsache, dass E-Scooter in Gießen kaum eine Rolle spielen, wirkt sich freilich auch positiv auf das Unfallgeschehen aus. 2019 sei jedenfalls im Stadtgebiet kein einziger Unfall gemeldet worden, in den ein elektrischer Roller involviert war, berichtet Polizeisprecher Jörg Reinemer. 2020 sei ein Fall angezeigt worden: Auf einem Parkplatz sei der Fahrer eines E-Scooters gegen einen Pkw gestoßen und danach geflüchtet.