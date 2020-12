Ein Kulturgewerbehof für Gießen

Die Tage sind gezählt: 2022 zieht die Berufsfeuerwehr in das neue Gefahrenabwehrzentrum. Im alten Gebäude soll dann ein Kulturgewerbehof entstehen. Archivfoto: Möller

GIESSEN - Was wird aus dem Gebäude in der Steinstraße, wenn die Berufsfeuerwehr im Lauf des Jahres 2022 ins Gefahrenabwehrzentrum im Gebiet "Am alten Flughafen" zieht? In Stein gemeißelt ist noch nichts. Aber die Stadt hat jetzt eine Machbarkeitsstudie zu einem Kulturgewerbehof vorgelegt, der seit Langem diskutiert wird. "Ich bin froh, dass wir an dem Punkt sind", sagt Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz. Der nächste Schritt müsse nun ein Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung sein, der vor der Kommunalwahl aber nicht mehr zu erwarten ist. Neben dem Kulturgewerbehof bleibt die Freiwillige Feuerwehr auch künftig auf dem Gelände. Und: "Parallel wird geprüft, ob und wie dort ein Parkhaus errichtet werden kann", berichtet die OB.

Ein großes Verwaltungsgebäude mit Kellergeschoss, Erdgeschoss und vier Obergeschossen. Eine Fahrzeughalle und natürlich der Schlauchturm. Es ist schon Platz im Standort an der Steinstraße, der für die Berufsfeuerwehr in den letzten Jahren allerdings zu klein geworden ist. Sollten die nun vorgelegten Anregungen umgesetzt werden, dann beherbergt der zentrale Bau zukünftig neben unter anderem einem Werkcafé, einer Werkzentrale, einem Raum für Experimente und einem sogenannten Coworking-Space jede Menge Ateliers und Arbeitsflächen. Auch ein offenes Foyer im Erdgeschoss ist vorgesehen, während Halle und Turm bislang als Raumressourcen betrachtet werden. Bei einer Umsetzung in dieser Form wird mit Kosten - samt Baunebenkosten - in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro gerechnet.

Aber: "Die Studie kann als Entscheidungshilfe dienen, ist aber noch keine Projektentwicklung. Auf dem Weg zum Kulturgewerbehof ist noch eine ganze Menge zu tun", erläutert Studienautorin Prof. Isabel Finkenberger. In Sachen Trägerschaft und Betriebsstruktur seien im Grunde zwei Varianten denkbar. Zum einen könne sich ein Verein gründen mit entsprechend niedrigschwelliger Zutrittsmöglichkeit. Gemäß Machbarkeitsstudie würde sich aus den Mietern des Gewerbehofes die Mitgliederversammlung konstituieren, die ihrerseits Vorstand und Aufsichtsrat wählt. Der Vorstand wiederum würde die angestellte Geschäftsführung und Verwaltung anweisen und kontrollieren. Über einen Beirat, der den Vorstand berät, hätten unter anderem auch Stadt und Nachbarschaft Mitsprache. Das zweite vorgeschlagene Modell ist eine Genossenschaft mit einer ähnlichen Struktur, die den Vorteil einer engeren Bindung der Mitglieder biete, so Finkenberger. Für die Trägerschaft empfehlen die Agenturen den Verbleib des Gebäudes und Grundstücks im Eigentum der Stadt Gießen. Sie vermietet es dann an die Betriebsgesellschaft des Hofes.

Gießen sei gekennzeichnet von einer großen Kultur- und Kreativszene, erklärt die Rathauschefin. "Sie hat bislang immer auf Zwischennutzungen zurückgegriffen. Aber mit der frei werdenden Feuerwache haben wir jetzt eine Riesenchance", hebt die Sozialdemokratin hervor. Sie verweist auf die "gute Vorarbeit" der heimischen Urbanautik, die die jetzt vorgelegte Machbarkeitsstudie, die "Studio if+", "Renée Tribble Const*ellations", "Amsel Kollektiv" und das "Institut für Raumforschung & Immobilienwirtschaft" erarbeitet haben, vertieft. "Die eigentliche Arbeit fängt jetzt erst an", meint Jan Buck von der raumstation3539/Urbanautik. Mit Blick auf den großen Raumbedarf der Kulturszene und -wirtschaft könne der Kulturgewerbehof nur ein Anfang sein, um den Grundbedarf zu decken. Für den Hof gebe es jetzt schon mehr Interessenbekundungen als Flächen, weshalb "die Frage gestellt werden muss, wie es darüber hinaus weitergehen kann", prognostiziert Buck. Auch sei es möglich, dass der Verbleib der Akteure im neuen Hof künftig zeitlich limitiert werde. Wobei sich dann die Frage stelle, wohin sie im Anschluss ziehen sollten.

"Wir wollen keinen Braindrain. Viele Künstler finden bislang nicht den Ort für sich in der Stadt", beschreibt die Oberbürgermeisterin die derzeitige Situation. Auch wenn die Feuerwehr erst 2022 ausziehe, sei es wichtig, die Planungen jetzt weiterzuführen und einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung herbeizuführen. "Ich unterstütze dieses Projekt und hoffe auch, dass es eine breite Unterstützung findet", betont die Oberbürgermeisterin.