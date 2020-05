Ein Leben voller Chaos und Tragik

Das Gemälde "Dorfausgang" bezieht seine innere Spannung aus der Gegenüberstellung von Natur und dörflicher Architektur. Foto: Knossalla/Oberhessisches Museum

Giessen. Manche Künstler gelangen erst über allerlei Umwege zu ihrer eigentlichen Bestimmung, und diese Umwege können oft seltsam verschlungen und voller Hindernisse sein. Lotte Bingmann-Droese (1902 - 1963) ging einen solchen Weg. Sie war eine außergewöhnliche Frau, eine starke Persönlichkeit, deren wechselvolles Leben tragische Züge aufwies. In den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts hatte sie damit begonnen, sich ihren Platz auf dem von Männern beherrschten Terrain der Malerei zu erobern. In Gießen, ihrer Wahlheimat, verbrachte die aus der Nähe von Danzig stammende Malerin die Hälfte ihres Lebens und erwarb sich hier einen bedeutenden künstlerischen Ruf. Seit der Gründung 1943 war sie Mitglied im Oberhessischen Künstlerbund (OKB), an dessen Jahresausstellungen sie regelmäßig teilnahm. Bis heute ist sie unvergessen.

In der Dauerausstellung des Oberhessischen Museums findet sich ein Gemälde von ihr, das von einem eigentümlichen Zauber umgeben ist. Es trägt den Titel "Dorfausgang", obwohl es eigentlich einen Dorfeingang zeigt, weil der Betrachter ins Dorf hineinschaut. Leider ist nicht bekannt, wann es entstanden ist. Das überwiegend in warmen Erdtönen gehaltene Bild drückt eine tiefe Erd- und Naturverbundenheit aus und verweist gleichzeitig auf die Entwicklung der Malerin, die nach einer Begegnung mit Christian Rohlfs Malerei bei Fritz Pfuhle in Danzig studierte und deren Anfänge im weiten, vielschichtigen Zwischenbereich zwischen spätem Naturalismus, Impressionismus und Expressionismus gesucht werden müssen. In ihren frühen Landschaftsdarstellungen stand zum Beispiel der große Franzose Paul Cézanne (1839 - 1906) mit seiner Bildauffassung Pate, wonach Landschaften aus einem Gefüge farbiger Flecken gebildet werden und das Auge demzufolge nicht Dinge oder Eigenschaften wahrnimmt, sondern lauter farbige Eindrücke.

Eine ähnliche Auffassung liegt auch dem Gemälde der Gießener Sammlung zugrunde. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Farbwahl und die Helldunkelkontraste. Zunächst folgt der Blick des Betrachters einer breiten Dorfstraße, die sich nach hinten hin verjüngt und der Lichtquelle im Hintergrund zustrebt. Von dort kommt ein heller Schein, der die Szenerie gleichsam mit Licht flutet und einzelne Stellen effektvoll aufleuchten lässt. Auch die vereinzelten Häuser zu beiden Seiten der Straße sind mit ihren hellen Mauern und ziegelroten Dächern deutlich hervorgehoben, doch ihre Architektur wirkt statisch und flächig wie eine Bühnenkulisse vor dem Hintergrund der mächtig wogenden Natur. In Farbwolken aus Braun, Ocker, Grau und Grün wölben sich nämlich über den Dächern die imposanten Kronen der Dorfbäume. So ist eine dichte Farbstruktur entstanden, die die Bildgegenstände über ihr eigenen Gegenstandsgrenzen hinaus miteinander verbindet und neue Beziehungen untereinander herstellt. In dieses Konzept fügt sich auch im Vordergrund die Frauenfigur ein, deren Gestalt nur mit Umrissen lose erfasst ist. Die farbliche Kontrastierung legt nahe, dass das übergeordnete Thema des Bildes der Gegensatz oder auch der Einklang von Natur und dörflicher Architektur ist.

Durch ihren Verlobten Fritz Heidingsfeld, der an der Gießener Universität Kunstgeschichte studierte, kam Lotte Droese 1931 von Danzig nach Gießen. Doch die Verlobung löste sich wieder auf, weil sie ihren späteren Mann, den Kunsthistoriker Klaus Bingmann, kennenlernte. Der Kriegsheirat 1941 folgte bald die Trennung: Bingmann musste als Soldat nach Russland und galt seit 1944 als vermisst. Im gleichen Jahr verlor die Malerin bei der Bombardierung Gießens nicht nur ihre Wohnung in der Ostanlage, sondern auch die meisten ihrer Werke. Ohne Dach über dem Kopf fand sie vorübergehend eine Bleibe in Schotten.

Erst der Krieg und das erlebte Chaos entschieden über Lotte Bingmann-Droeses Berufung, schrieb Dr. Peter Petersen in einem Beitrag der Gießener Hochschulgesellschaft ein Jahr nach dem Tod der Malerin: "Sie musste erst alles durchstehen, was Menschenschicksal ist, ehe sie zum Eigentlichen ansetzen konnte, erst Tod des Mannes, Verlust der Habe und Verbannung in engste Verhältnisse erfahren, ehe sie als Künstlerin zu eigenen Aussage gelangen konnte."

Nach dem Krieg begann ihre produktivste Phase. Ihre Motive waren jetzt Menschen in Landschaften, Frauen, Kinder, Tiere und in immer wiederkehrenden Erinnerungen an die heimatliche Ostseeküste. In jenen Jahren lebte sie mit ihrer Mutter Olga in einer Dachgeschosswohnung in der Stephanstraße 44, die trotz der beengten Verhältnisse zum beliebten Treffpunkt etlicher Künstlerfreunde wurde. 1951 wurde eine Schüttellähmung (Parkinson) bei ihr diagnostiziert, und als sich in den Jahren nach 1954 die Krankheit verschlimmerte, fühlte sie sich oft vereinsamt, deprimiert und verkannt. Dazu Petersen: "Das Bedrückendste für sie war das Eingeschlossensein, ein Gefühl, das anhielt, auch wenn sie die Klinik wieder verlassen hatte - gefangen zwischen vier Wänden und hinter Fenstern, an denen der Regen rinnt." 1963 starb sie an den Folgen ihrer Krankheit.

