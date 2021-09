Ein Leben wie ein Spielfilm

Noch immer eine imposante Erscheinung: der 77-jährige Roland Bock zu Gast in Gießen. Foto: Müller

GIESSEN - "Ich nahm Kampfstellung ein, die Braunbärin wankte auf mich zu, offenbar gutmütig, so mein Gefühl." Was wie ein skurriler Auszug aus einem Filmdrehbuch anmutet, ist tatsächlich ein Auszug der Romanbiografie "Bock! Im Kampf gegen Stiere & sich selbst", die am Dienstagabend im Prototyp auf Einladung des Literarischen Zentrums Gießen (LZG) vorgestellt wurde. Darin schildert der Ringer, Catcher und Geschäftsmann Roland Bock seine unglaubliche Lebensgeschichte - niedergeschrieben von Autor Andreas Matlé. Es ist ein wilder Ritt voller Höhen und Tiefen: Bock war Europameister im Ringen, Olympia-Teilnehmer und verdiente als Veranstalter von skurrilen Shows Millionen. Doch dann landete er irgendwann im Gefängnis.

"Ich sage das bestimmt heute noch zwei- oder dreimal. Sie lesen ein paar Seiten und denken, das kann nicht sein, das ist erfunden. Dann recherchieren Sie und stellen fest: Es ist genau so abgelaufen. Ein faszinierendes Leben", stellte Moderator und LZG-Vorsitzender Sascha Feuchert zu Beginn fest. Auch der 77-jährige Bock selbst, eine immer noch imposante Erscheinung, wenngleich von jahrelangen Wettkämpfen gezeichnet, sorgte mit seiner direkten, nicht immer politisch korrekten Art für einen kurzweiligen Abend. "Ich könnte nochmal drei solcher Bücher vollmachen. Es war ein hartes und erfolgreiches Leben, wobei ich auch sehr viel Spaß hatte."

Tragisch verlief die Kindheit des Schwaben, die geprägt war von Gewalt und Missbrauch - durch die Mutter, den Großvater, auch in der Schule. So stellte sich ein Gefühl des Alleinseins ein, "dass mich später beim Ringen wiederholt nicht selten im entscheidenden Kampf scheitern lassen sollte", wie Matlé vortrug. So offenbarte sich die zerbrechliche Seite des zeitweise 125 Kilogramm schweren und 1,95 Meter großen Hünen Roland Bock. Wenn er sie überwand, dann mit Nachdruck. "Ich habe beim Ringen mit dem Sportlehrer die Matte abgeputzt. Nach einer Ansage von mir, hat er mich nie wieder geschlagen." Der Sport sollte eine Art Befreiung aus diesen Verhältnissen für ihn darstellen.

Schon zu Schulzeiten war er ein Talent, warf den Schlagball unglaubliche 100 Meter weit, lief diese Strecke in 11,3 Sekunden - untrainiert. Der Aufstieg als Ringer verläuft rasant: Deutscher Jugendmeister, Europameister 1970, Teilnehmer der Olympischen Spiele '68 in Mexiko. Doch die Karriere endet plötzlich nach einem Zerwürfnis mit dem Verbandspräsidenten, welche eine zweijährige Wettkampfsperre nach sich zog.

Doch dann nahm Bocks Leben erst richtig Fahrt auf. Fortan stieg er als Catcher in den Ring, im Training stand er dabei einem Stierbullen gegenüber. "Umdrehen und abhauen ging nicht mehr. Da stand ich nun diesem Vieh gegenüber", zitiert Matlé. "Als ich seinen Schädel mit meinem Griff tatsächlich etwas bewegte, zuckte der Bulle und ich flog drei Meter durch den Raum." Als Veranstalter kam Roland Bock die Idee eines Kampfes zwischen Mensch und Tier, der die Massen anlocken würde. Wenige Wochen später rang Bock mit einer 14-jährigen Braunbärdame. "Wer weiß, vielleicht bin ich der einzige Mensch, der einen Bären mit einem Übersturz geworfen hat", lachte Bock beim LZG.

Selbst Hollywood wurde auf ihn aufmerksam und er drehte mit Gérard Depardieu ("ein feiner Kerl") den Film "Hurricane Rosie". Eine Schauspielkarriere wäre möglich gewesen, schließlich wurde Bock die Hauptrolle in dem Streifen "Marco Polo" angeboten, die er aber ausschlug, um stattdessen barbusige Frauen im Catchen gegeneinander antreten zu lassen. Später eröffnete er die "Rockfabrik Ludwigsburg", in die er Größen wie "Metallica", "Iron Maiden", oder "Queen" einlud und wilde Partys feierte. Bock war ein Freigeist, der immer "angepackt" und ein "Ziel fest entschlossen verfolgt" hat. Doch zu seiner schillernden Biografie gehören auch Geschäftspartner, die ihn hintergangen haben, Betrug, sowie lange Monate im Knast. So wurde der Abend im Prototyp zu einer nicht alltäglichen Buchvorstellung über eine faszinierende Persönlichkeit mit all ihren widersprüchlichen Facetten.