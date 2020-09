Ein Live-Konzert zur neuen Platte

Singt jetzt auf Deutsch und auch über gesellschaftliche Themen: die Gießenerin Kim Hammann. Foto: Mike Hoehn Photography

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen. Bei manch einem Musiker müssen die Fans jahrelang geduldig sein, bis sie neue Songs oder gar ein frisches Album präsentiert bekommen. Kim Hammann aus Gießen geht hingegen den eher ungewöhnlichen Weg und veröffentlicht nur neun Monate nach ihrem Solodebüt "Cross Words" jetzt ihr neues Werk mit dem Titel "Was für Menschen". Zum Release des Albums wird es am heutigen Freitag ein Livestream-Konzert über Facebook und Twitch geben.

Mit dem Gedanken, ein Konzert zu streamen, hatte die 28-Jährige schon öfter gespielt, allerdings fehlte ihr die letzte Überzeugung. Gute Freunde gaben ihr dann den Schubs in die richtige Richtung. Als das Album fertig war, wollte sie das freudige Ereignis nicht nur mit ein paar Sätzen in den sozialen Netzwerken ankündigen, sah aber sonst auch keine großen Möglichkeiten, es anders zu präsentieren. Zum Glück sei sie dann überredet worden, die Veröffentlichung des Albums mit einem Auftritt zu koppeln, auch wenn das derzeit (fast) nur virtuell möglich ist. "Ich habe dann schnell gemerkt, dass es mit der heutigen Technik kein Problem ist, so ein Livestream-Konzert aufzuziehen", erinnert sich die sympathische junge Frau. "Ich habe richtig Bock, zu spielen und zu singen und mit ein paar Freunden vor Ort und hoffentlich vielen Leuten vor dem Computer den Abend zu genießen. Und so habe ich auch das Gefühl, dass sich die Arbeit gelohnt hat und ich das Album als fertiges Stück betrachten kann," erzählt Kim Hammann.

Dabei unterscheidet sich ihr zweites Soloprojekt "Was für Menschen" in einigen Punkten von ihrem Erstling "Cross Words". Zum einen sind viele der neuen Titel deutschsprachig, während ihr Debütalbum englische Texte vorwies. "Die Idee, auf Deutsch zu singen, schlummerte schon länger in mir, aber ich war mit vielen Entwürfen und Songtexten nicht zufrieden. Man ist viel kritischer, wenn man Songs in seiner Muttersprache verfasst. Sie kommen einem auch persönlicher vor. Auf Englisch kann man durch die Sprache eine gewisse Distanz wahren und hat mehr Raum für Interpretationen", erklärt die Musikerin.

Für ihre Entwicklung im Schreibprozess und für die Produktion ihres zweiten Albums waren diese Erkenntnisse hilfreich, schließlich ist die musikbegeisterte junge Frau selbst ihre schärfste Kritikerin. "Wegen meines Hangs zur Perfektion und der daraus entstandenen Unzufriedenheit mit meinen Songs habe ich gelernt, sie früher loszulassen und nicht kaputt zu denken, sondern mir selber auch mehr zu vertrauen. Sonst würde ich für jedes Album sehr, sehr lange brauchen", schmunzelt die Gießenerin. Zum anderen unterscheidet sich das Album "Was für Menschen" auch inhaltlich stark von seinem Vorgänger. Bestand "Cross Words" aus überwiegend sehr persönlichen und autobiografischen Titeln, die sie lange beschäftigt haben, singt Kim Hammann im neuen Werk vielmehr über gesellschaftliche Themen und prangert auch Missstände an.

"Es ist ein freieres Album mit einer größeren Palette an Themen. Auch die momentan überall herrschende Verunsicherung ist ein wichtiger Aspekt", erzählt die 28-Jährige. In einem Song thematisiert sie etwa, dass heute "jeder zu jedem Thema seinen Senf dazu gibt". Im Endeffekt mache sie aber selbst nichts anderes, wenn sie diesen Titel singe, räumt sie ein. "Ich möchte damit ausdrücken, dass es einfach wichtig ist, Stellung zu beziehen und eine Meinung zu vertreten."

Stipendium erhalten

Unterstützung beim Album erhielt die Liedermacherin von der hessischen Kulturstiftung in Form eines Künstlerstipendiums, für das sie sich beworben hatte. Aufgenommen wurden die neuen Songs wieder in ihrer Wohnung, indem das Wohnzimmer zum Studio umfunktioniert wurde. Dadurch seien die Titel vielleicht nicht "top produziert", aber sie würden einfach zum "ehrlichen Sound" passen. Neben ihrem Soloprojekt spielt und singt die charismatische Künstlerin in verschiedenen Bands. Mit ihrer seit 2018 bestehenden Formation "Marble Mother" werden demnächst Studioaufnahmen in Hanau gemacht. Außerdem ist die 28-Jährige als Frontfrau ebenfalls in der dort neu gegründeten Band "Catcore" aktiv.

Wer sich von Kim Hammann und ihrer Musik überzeugen möchte, hat am heutigen Freitag die Möglichkeit, bei ihrem Livestream-Konzert dabei zu sein.

Weitere Infos im Internet gibt es auf www.kims-music-official.com sowie über Facebook auf www.facebook.com/events/2547568358792360/. Der Link zum Livestream-Channel: /www.twitch.tv/kims_music_official.