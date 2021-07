Ein mächtiger Wehrturm wird zum Wahrzeichen

Das erste Tor des Sommerrätsels steht in Wieseck: die "Poart". Foto: Frahm

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Viele Leser haben den gesuchten Ort erkannt. Bei dem Tor im ersten Teil unseres Sommerrätsels handelt es sich um das Wahrzeichen des Gießener Stadtteils Wieseck. Von der Bevölkerung als "Poart", also Pforte, bezeichnet, steht der letzte von vermutlich einst vier Wehrtürmen am Nordrand des alten Dorfkerns. Der auf nahezu quadratischem Grundriss aus Bruchsteinen gemauerte Turm wurde im 15. Jahrhundert errichtet.

Zwei spitzbogige Toröffnungen begrenzen die tonnengewölbte Durchfahrt, die exakt in Nord-Süd-Richtung verläuft. Genau über den Torspitzen sind schlüssellochförmige Schießscharten eingelassen. Das Detailbild zeigt die seitlich der Tore aus Sandstein gehauene Nischen, die für Heiligenfiguren bestimmt waren.

Aus allen richtigen Einsendungen, die uns per E-Mail oder per Post erreicht haben, wurde Jens Hermann Haas aus Wieseck ausgelost. Er darf sich über einen Tankgutschein freuen. Wer diesmal nicht gewonnen hat, erhält am Samstag eine weitere Chance mit dem zweiten Teil des Sommerrätsels.