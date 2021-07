Ein Mann, eine Ehe und eine späte Selbstbefragung

Eva Demski

GIESSEN - Es war die erste Lesung seit acht Monaten, zu der das Literarische Zentrum Gießen (LZG) endlich wieder Publikum in den Lesesaal einladen konnte. Und es war zugleich eine besondere Veranstaltung, in der Eva Demski ihren Roman "Scheintod" mehr diskutierend als vortragend vorstellte. Die vielfach mit Preisen bedachte Schriftstellerin steht in diesen Tagen im Zentrum der renommierten Reihe "Frankfurt liest ein Buch" - und wieder hieß es dazu beim LZG: "Gießen liest mit." Auf der Bühne des seit langem ausverkauften KiZ sorgte die 77-Jährige im Gespräch mit dem Gießener Psychoanalytiker und Moderator Hans-Jürgen Wirth dabei für spannende Bezüge und Einsichten.

In dem autofiktionalen Roman "Scheintod" aus dem Jahr 1984 erzählt Demski von der Beziehung zu ihrem zehn Jahre zuvor jung gestorbenen Ehemann. "Der Mann", wie er im Buch ausschließlich heißt, war ein charismatischer Sonderling: ein brillanter junger Anwalt, der in den Nach-68er-Jahren Beziehungen ins linksextreme Milieu unterhielt und unter anderem die RAF-Terroristin Gudrun Ensslin vor Gericht verteidigte. Zudem war er eine Person voller Widersprüche, die ihre Bisexualität offen auslebte und es fertigbrachte, sowohl Mitglied im Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) als auch in einer katholischen Studentenverbindung zu sein. Seine junge Ehefrau hat damals vor allem "die Vielfarbigkeit" an ihm fasziniert. Und "die Herausforderung".

Dennoch oder vielleicht gerade deshalb ging diese Ehe früh in die Brüche. Und "die Frau", die im Buch ebenfalls namenlos bleibt, lebte bereits seit drei Jahren von dem Mann getrennt, als er plötzlich starb. Gleich im beim LZG vorgestellten Auftaktkapitel skizziert Eva Demski in kunstvoll-sachlichem Ton den Anblick der Leiche, die sie auf dem Seziertisch vor sich sieht. "Man muss sich kümmern und überlebt." Das Buch fasst von dort aus die zwölf Tage zwischen seinem Tod und seiner Beerdigung kapitelweise zusammen, während sich die Erzählerin gleichzeitig daranmacht, das Geheimnis dieses Mannes zu ergründen.

Im Gespräch lässt sie sich dabei auch vom Psychoanalytiker an ihrer Seite unterstützen. "Ich würde sagen, es handelt sich hier um einen grandiosen Narzissten", erklärt Hans-Jürgen Wirth, der selbst im Frankfurt der 60er Jahre aufgewachsen ist. Womit die beiden Gesprächspartner zu den vielfältigen Bedeutungen dieses Begriffs kommen, zur Frage von Utopien und Lebensentwürfen sowie zu linken Dogmen, die sich in den 70er Jahren mehr und mehr als lebensfeindlich, ja, lebensbedrohlich herausstellten. "Humanität funktioniert nur mühsam und in kleinen Einheiten", stellt die Autorin dazu fest.

Denn "Scheintod" ist natürlich auch ein Frankfurt-Buch, das vor allem wegen der atmosphärisch dichten Schilderung der politisch aufgeheizten Zeiten an diesem Schauplatz für die Lesereihe ausgewählt wurde. In einem weiteren vorgetragenen Kapitel schildert Eva Demski, was dieses Paar von den permanenten Selbstbespiegelungen ihres linken Umfelds unterschied. "Wir waren "faul und genusssüchtig", während es bei den Utopisten "eine unüberbrückbare Distanz zwischen der Weltrevolution und einfachsten Zeichen der Hilfe" gegeben habe. "Einem mal 1000 Mark zu pumpen oder bei einem Behördengang zu helfen, das war da nicht drin." Der Radikalismus, die Ablehnung der staatlichen Ordnung, auch die von der "Gruppe" - der RAF - ausgehende Verschwörungstheorien stecken in diesem Roman.

Und doch findet Demski immer wieder zur persönlichen Ebene zurück. "Ich hätte das nicht unmittelbar nach seinem Tod schreiben können", erklärt sie, "Ich brauchte die Distanz von zehn Jahren und zwei Büchern." Damals "wollte ich wohl einfach nicht, dass er verschwindet." Nachdem das Buch 1984 erschienen war (und seitdem in 14 Auflagen erschienen ist), hat sie es dennoch "mehr als 30 Jahre nicht mehr angefasst". Um nun, anlässlich der Lesereihe, doch wieder darüber nachzudenken, wie das weitere Leben dieses Mannes aussehen könnte. "Heute wäre er vielleicht bei den Grünen. Unvorstellbar eigentlich", lacht die Frankfurterin, "aber wo hätte er denn sonst hingesollt?!"

Handelt es sich bei dem Roman also um einen künstlerischen Trauerprozess?, will Hans-Jürgen Wirth wissen. "Der Trauerprozess ist wohl immer noch nicht vorbei", lautet die Antwort. "Schauen Sie mal, wie lange ich diesem irren Vogel schon meine Zeit schenke. Das muss doch einen Grund haben!" Den Titel, erklärt Eva Demski auf Nachfrage aus dem Publikum, findet sie heute jedenfalls sehr passend. Foto: Schopf

Das Festival "Frankfurt liest ein Buch" läuft noch bis zum 18. Juli mit zahlreichen Veranstaltungen sowie Radiofeatures in hr2-Kultur.