Ein Regenguss verhagelt nicht die Stimmung

Jorid und Jörg Helfrich widmeten sich Stücken von Miles Davis, Van Morrison oder Bossa-Nova-Klassiker "Girl from Ipanema". Foto: Schultz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Einen Plumps ins Wasser erlebte die Konzertreihe "Songs im Garten" jetzt bei ihrer zweiten Ausgabe. Das abwechslungsreiche Programm mit dem Duo Jorid und Jörg Helfrich sowie Singer/Songwriterin Balu erfreute die zahlreichen Zuhörer trotz starker Regenphasen und stellte vor allem erneut klar, dass diese neue Reihe etwas Besonderes ist.

Das machte schon das erste Duo klar, das aus der Bratschistin des Gießener Philharmonischen Orchesters und dem Gitarristen der Band "Captain Overdrive" besteht. Jorid und Jörg Helfrich spielten ein kleines, entspanntes Programm mit Jazzstandards. Das kammermusikalische Format, die Auftritte in der Reihe sind auf jeweils 30 Minuten pro Künstler begrenzt, passte ideal ins Ambiente des Japanischen Gartens im Innenhof der Kongresshalle, in den wieder rund 60 Zuhörer gekommen waren, diesmal gleich mit Regensschutzausrüstung.

Klassiker wie "Misty" von Errol Garner oder "Black Orpheus" flirrten da anmutig durchs nasse Blätterwerk, während sich die Kombination aus Bratschistin und Rockmusiker bestens bewährte. Jörg Helfrich erwies sich als werkdienlicher Musiker, der seine Partnerin sensibel begleitete. Bei einem solchen Programm ist es leicht, hochwertig und eingängig zugleich zu musizieren, und das taten die Helfrichs denn auch. Zwar mutete die Bratsche etwas spröde an, aber das aufgeschlossene Publikum dieser Reihe war mit Carlos Jobims Bossa-Nova-Klassiker "Girl from Ipanema" oder dem seelenvollem "Some day my prince will come" von Miles Davis leicht zu gewinnen. Bei Van Morrisons "Moondance" schlich sich bei der Bratsche jedoch ein Hauch von Monotonie und melodiöser Flacheit ein. Topabschluss, insgesamt gelungen, Riesenbeifall.

Im zweiten Teil des Abends, es tröpfelte fast schon, trat die Gießener Sängerin und Songwriterin Balu auf die Bühne. Die Musikerin ist seit 2011 professionell aktiv und arbeitet nach einiger Zeit in einem Bandprojekt mittlerweile solo. Zur Gitarre singt sie überwiegend eigene Lieder. "Es ist mein erstes Konzert seit Oktober", berichtete die Künstlerin, der die Freude am Auftritt deutlich anzumerken war. Und die Zuhörer teilten sie, schließlich hatten auch sie eine sehr lange Zeit ohne Musikbühnen hinter sich. Sie wolle heute einfach spielen, worauf sie Lust habe, kündigte Balu an. Und schon der erste gesungene Ton des Auftaktstücks "Tanz" machte Lust auf mehr. Balu lässt mit ihrer sehr schönen Gesangsstimme sofort eine musikalische Spannung entstehen, die den Zuhörer vereinnahmt. Hinzu kommen engagierte und zuweilen poetische Texte ("manchmal will man viel zu sehr"). Auch ihr Vortrag ist bei aller Energie natürlich. Vor allem sind bei Balu keine der weitverbreiteten Manierismen zu erkennen, die zur Überdeckung von allerlei Schwächen dienen sollen, aber stattdessen wie ein Vergrößerungsglas wirken.

Elton Johns "Your song" trug sie mit viel Gefühl vor, und dann mussten auch schon Kabel und Geräte aus dem erstarkenden Regen gerückt werden: es pladderte schließlich. Da alle vorgewarnt waren, traten nur wenige Zuhörer den Heimweg an. Der Rest verharrte und wurde Zeuge einer sich stetig steigernden Performance. Bei "Sommernachtstraum" ging dann musikalisch richtig die Sonne auf, als Balu erstmals das volle Volumen ihrer Stimme zeigte. "Hätte nicht gedacht, dass es so gut werden würde," freute sich die Musikerin und machte, völlig unbeirrt von des Geschickes Mächten, einfach weiter.

Während jenseits des Gartens ein Schwung Feuerwehren zum Einsatz eilte, was nur als leise Untermalung wahrgenommen wurde, sang sie zum Abschluss zwei Lieder im Duo mit den Veranstaltern Cordula Poos (Gesang) und Peter Herrmann (Bass). Da glänzte Balu wieder mit stimmlicher Intensität. Als Zugabe und Abräumer folgte der Welthit "What's up" von "4 Non Blondes". Da durften die Zuhörer leise im Chor mitsummen, was sie denn auch sehr aufgeräumt taten. Ein voller Erfolg trotz voller Dusche.

Die Reihe "Songs im Garten" wird am Donnerstag, 1. Juli, fortgesetzt mit "Celtic Tree" sowie "Dago Schelins Living Room". Tickets kosten 7 Euro, los geht es um 19.30 Uhr.