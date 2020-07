Ein Song aus Mittelhessen für Moria

So wie Trompeter Rene Rösler spielte jedes einzelne Mitglied der siebenköpfigen Formation "Aconcagua" den eigenen Part ein, bevor das gesammelte Material dann im Studio zusammengefügt wurde. Foto: Aconcagua

Giessen. Die Coronakrise hat dem Gießener Musiker Rene Rösler eines klar gemacht: "Uns geht es hier in Deutschland trotz der Schwierigkeiten fantastisch, sind in vielerlei Hinsicht abgesichert. Doch in vielen anderen Regionen auf der Welt gibt es unglaubliche Missstände, über die dennoch kaum berichtet wird." Für den Künstler und seine siebenköpfige Band "Aconcagua" ein Grund, die Stimme zu erheben und die Musik als Sprachrohr zu nutzen, um die Gesellschaft auf sensible Themen aufmerksam zu machen. Dabei rückte für die Gruppe um Initiator Rösler schnell das griechische Flüchtlingscamp Moria in den Fokus.

Angefangen hat alles mit einem Film. "Ich habe mitbekommen wie die Menschen auf Lesbos zusammengerottet, unter schlimmsten Bedingungen leben. Aber der Hauptfokus der Medien lag nach kurzer Berichterstattung schnell wieder auf Hamsterkäufen und Klopapier." Das wollte der in Venezuela geborene Künstler so nicht hinnehmen und machte sich Gedanken, wie er mehr Aufmerksamkeit auf das Thema lenken kann.

Intensiv befasste er sich mit der Problematik und stieß bei den Recherchen auf die in Gießen ansässige Hilfsorganisation "Gain" (Global Aid Work), die sich für menschenwürdige Bedingungen im Flüchtlingscamp einsetzt und Hilfsgüter dorthin versendet.

Rösler veröffentlichte ein Video unter dem Titel "Moria - die kalkulierte Katastophe" auf YouTube, für das mit Gain-Katastophenhelferin Andrea Wegener und Fotografin Alea Horst zusammenarbeitete, die auf eigene Kosten nach Lesbos reiste, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Hinzu kommen Aussagen von Erik Marquardt, Mitglied im Europäischen Parlament, und dem bekannten Schweizer Soziologen und Menschenrechtsaktivisten Jean Ziegler, der auch zu einer Spendenaktion für das hiesige Gain-Hilfsprojekt aufrief.

"Wir haben viel positives Feedback bekommen, der kleine Film hat seine Kreise gezogen," zeigt sich der sozial engagierte Musiker erfreut. "Man muss seinen Zorn über die Missstände in einen lösungsorientierten Ansatz bringen, dann findet man Menschen, die aufstehen und mitmachen," resümiert er. Nun stellte sich nach dem Video die Frage, was man als Band machen kann? "Aconcagua" steht für einen tanzbaren Cocktail lateinamerikanisch inspirierter Songs, die auch eine gewisse Botschaft verfolgen, allerdings nicht unbedingt auf der politischen Ebene. Doch allen Bandmitgliedern war klar, dass ihre Musik durch die politische Note nun auch einer relevanten Sache dienen sollte.

"Das ist für mich das Highlight an unserer Formation. Es herrscht ein sehr freundschaftlicher, demokratischer Ton. Die größte Freude ist die Arbeit miteinander. Der Alltag kann noch so stressig sein, sobald ich in den Proberaum komme, fällt dieser Stress einfach ab", schwärmt Rösler über seine Band, zu der Hans Kreuzinger (Saxophon), Robert Mulch (Keyboards), Nicole Badila (Bass), Sandra Elischer (Percussions), Markus Reich (Percussions) und Moritz Weissinger (Schlagzeug) gehören. Auch von Corona ließen sich die Bandmitglieder nicht bremsen. Nachdem Text und Grundmelodie standen, spielte jeder einzeln seinen instrumentalen und teilweise gesanglichen Teil zuhause über die Melodie ein und schickte die Aufnahmen an den Sänger und Trompeter Rösler. Der fügte das Material zusammen, während sich Bassistin Badila um den Videoschnitt kümmerte.

Herausgekommen ist der Song "Morias", der musikalische Beitrag "Aconcaguas" zu den unzumutbaren Zuständen auf Lesbos. Vor allem die Politik sieht der sympathische Hesse mit südamerikanischen Wurzeln in der Pflicht. "Die Menschen hausen unter schlimmsten Bedingungen, haben kaum Nahrung, Trinken, geschweige denn sanitäre Anlagen - einfach fürchterliche Zustände." Während dort mehr als 20 000 Flüchtlinge täglich ums Überleben kämpften, könne sich die Politik nicht einigen. "Politiker fürchten um den Verlust von Wahlstimmen, wenn sie sich zu intensiv mit der Flüchtlings-Migration beschäftigen," zeigt sich Rösler enttäuscht. Auch die Medien spielten eine gewichtige Rolle. "Durch die schiere Flut an Informationen, die rasend schnell durch verbreitet werden, sind solche Themen kaum noch relevant. Alles wirkt austauschbar." Was die Wirkung seines Engagements angeht, zeigt sich der in Buseck lebende Rösler realistisch: "Wenn man ehrlich ist, interessiert es wenige, was ich in Mittelhessen so mache." Trotzdem dürfe man nicht aufgeben, sondern müsse neue Wege einschlagen. "Jeder kann dazu beitragen, dass sich der gesellschaftliche Diskurs bewegt. Man kann alleine nicht die Welt retten, aber wie so ein schlafendes emotionsloses Tierchen durch das Leben gehen, ohne nach links und rechts zu schauen, ist fatal. Empathie entwickeln und vermitteln - in welcher Form auch immer, ob visuell, sprachlich, künstlerisch oder musikalisch" - das hat sich Rene Rösler vorgenommen.