Ein spritziges Vergnügen

Neue Perspektiven auf ein bekanntes Objekt: Clownmoderator Georg Schweitzer sowie die Museumsmacher Ingke Günther und Jörg Wagner (von links) führten durchs Programm am Schwanenteich.

GIESSEN - Seit zehn Jahren widmet sich das Gießener Gießkannenmuseum (GiKaMu) den spritzigen Objekten und seinen Geschichten. Zur Geburtstagsfeier wurde nun eine ordentliche Besucherschar an den Schwanenteich gelockt, geboten wurde ein kleines, aber erstklassiges Show- und Musikprogramm rund um die vielgestaltigen Bewässerungswerkzeuge: ein echter Spaß.

Die Betreiber des welteinmaligen Museums, Ingke Günther und Jörg Wagner, hatten zur musikalischen Ergänzung des Programms das Duo "Nana Centraal und Herr Petermann" eingeladen, also Manuela Weichenrieder (Gesang, Ukulele) und Peter Hermann (Bass), die bereits vor einigen Jahren öfter mal in der Region zusammen zu erleben waren. Auch diesmal berührten ihr Charme und ihre gelassene Art: Weichenrieders ausgewogene Stimme schuf in der Feiluftatmosphäre vor dem Schwanenteich - der in seidig grünem Schleim glänzte - eine nahezu intime Stimmung, getragen von natürlicher Heiterkeit; ein selten gehörtes Vergnügen. Denn Weichenrieder zählte lange zur regionalen Musikszene, bevor sie nach Bremen zog - ein Verlust.

Günther und Wagner sind um witzige Einfälle ja nicht verlegen, das war auch ihrer Präsentation diverser Gießkannen anzumerken, die sie in allen möglichen Behältnissen auf der Bühne am Teichufer platziert hatten. Ihre ironische Moderation und Erläuterung gelegentlicher historischer Hintergründe und Beschaffungsgeschichten war wie immer eine ausgewogene Mischung aus Vortrag und Entertainment. Vor allem schaffen sie es, ihr Museumsprojekt stets so gut gelaunt zu erläutern, dass immer ein gewisser Zweifel bleibt, ob das Ganze denn nun wirklich ernst gemeint ist. Mit diesem sanften Zwiespalt leben sie künstlerisch schon eine ganze Weile gut, und die Anzahl der Museumsbesucher ist aller Ehren wert.

Ingke Günther kündigte eingangs eine Reihe von Überraschungen an. Und eine Reihe von Zahlen und Daten: Das Museum wurde 2011 gegründet, der offizielle Geburtstag wurde schon am 16. April gefeiert, auch live im Radiosender hr3. Seit vier Jahren ist der Ausstellungsraum in der Sonnenstraße 3 angesiedelt. Aber auch online ist das Haus präsent. Auf der Homepage sind aktuell exakt 1499 Gießkannen zu bewundern. "Das haben wir natürlich Euch und Ihnen zu verdanken", sagte Günther, da die Exponate sämtlich gespendet wurden, zum Teil noch mit den Originalpreisschildern in D-Mark darauf.

Großes Interesse

Auch andere Zahlen sind beachtlich: Im Museum vor Ort sind 800 Exponate ausgestellt. Allein am Samstag zuvor kamen 44 Besucher ins Museum. Und im Jahr 2019 waren es insgesamt 4659 Menschen. Im Moment engagierten sich außer den Gründern auch vier studentische und zwei weitere Aufsichtskräfte, sagte die Museumsleiterin, "damit die Türen möglichst oft geöffnet sind". Und die Besucher haben auch etwas zu sagen. Mindestens zwei Mal pro Öffnungszeit höre man den Satz: "Diese Kanne hatten wir auch", schmunzelte Günther.

Ein großer Gewinn war der Clownmoderator Georg Schweitzer aus Trier, der in rotem Anzug und kurzen Hosen immer wieder durch die Szene zischte, Dialoge unterbrach und launige und geistreiche Mitmacheinfälle unters Volk brachte. Dabei bewies er Einfühlungsvermögen, Timing und einen Sinn für die richtige Länge seiner Interventionen. Günther und Wagner kamen damit bestens zurecht, sodass man als Zuschauer einen permanenten, heiteren Fluss von Informationen, Witzen und physischen Gags erlebten. Vor allem die kleinen Kinder fanden das höchst vergnüglich.

Jörg Wagner ordnete am Schwanenteich auch die DDR-Gießkannen historisch ein. Damit hätten sich die Bewohner des Landes oft für Sendungen aus dem Westen bedankt, in denen sie Leckeres und Nützliches erhalten hatten. Gießkannen waren dort keine Mangelartikel und zudem besonders leicht im Paket. "Sie ist ein überaus positiv besetzter Gegenstand, der für die hegende und pflegende Verbindung des Menschen zur Natur steht", sagte er. Im DDR-Kontext gäbe es jedoch eine besonders widerwärtige Gießkannennutzung, die überliefert sei: "Die Stasi hat zur Bespitzelung Fotokameras in Freilandkannen eingebaut, die beispielsweise bei der Beerdigung von Dissidenten gut einsetzbar waren. Leider haben wir eine solche Kanne nicht", sagte er, um danach in die Runde zu fragen: "Stimmt das eigentlich, was ich hier gesagt habe?" Er wurde bestätigt.