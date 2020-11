Einmal mehr liebevoll gestaltet: Wolfgang Bellof (rechts) und Rolf Mank-de Vries stellen den Wiesecker Heimatkalender für 2021 vor. Foto: Jung

GIESSEN-WIESECK - "Ein starkes Stück Wieseck", ist der neue Heimatkalender betitelt, den der Heimatverein Wieseck jetzt vorstellte. Im Blickpunkt des reich bebilderten Kalendariums für 2021 stehen die "Poartgeschichten", die Rolf Manke-de Vries eigentlich für ein Kinderbuch vorgesehen hatte, um seinen Enkelkindern einen eher lustigen Zugang zur Geschichte ihres Heimatortes zu verschaffen.

Poart und Michaelskirche sind zwei unübersehbare Wahrzeichen von "Wissich". In einem Mundartgedicht "Nächtliches Gespräch zwischen Kirche und Poart", brachte die Heimatforscherin Lina Fleig 1974 vor der 1200 Jahrfeier in "Wissicher" Mundart die beiden Bauwerke zum Sprechen. Und zur Erkenntnis: "Mir zwä, mir hale sesomme, mir sei joa schunn so aalt".

Rolf Mank- de Vries gab den beiden Gebäuden mit Tusche und Bleistift Gesichter, übernahm aus seinen Karikaturen der 1980er und 1990er Jahre das zeichnerische Konzept. Der ehemalige Kunstlehrer und aktives Mitglied des Heimatvereins übernahm sowohl textlich als auch zeichnerisch die reizvolle Aufgabe, Poart und Michaelskirche von Monat zu Monat als dynamische Comic-Figuren durch Zeit und Raum reisen zu lassen. "Bahn frei!-Äbelbrei" heißt es auf dem Kalenderblatt für Januar. Mank-de Vries hat auf dem Aufklappkalender seine Kindheitserinnerungen zur Schlittenbahn in der Badenburger Hohl in Zeichnungen von 1953 nicht nur grafisch, sondern auch textlich beschrieben. Im Faschingsmonat zeigt sich die Poart mit Narrenkappe, an der Hand den Nachwuchs, ebenfalls kostümiert und Eis leckend. "Wiesecker Türme im Höhenrausch", ist die Zeichnung betitelt, die die Poart mit Fernrohr auf dem Brauhausturm in die Ferne bis nach Koblenz schauen lässt und damit Bezug auf ein Zitat des ehemaligen Brauhausbesitzers nimmt. Satirisch wird es auch auf dem Blatt gegenüber, die Poart stemmt auf dem 56 Meter hohen Bauwerk eine Hantel. Der Heimatverein will damit erreichen, den Brauhausturm zu erhalten, indem er zum Sockel für die obligatorische "Kunst am Bau" von einer monumentalen Skulptur der Wiesecker "Poart" umfunktioniert wird. Und erhält damit die verlorene Dominanz. Mank-de Vries vergleicht das mit dem "Herkules" auf der Wilhelmshöhe in Kassel.

Einen Rettungsschirm für das Gießener Flughafengebäude spannt der Künstler auf dem Juli-Blatt auf. Schließlich mochten die Wiesecker das alte Gebäude als beliebtes Ausflugsziel. Das historische Plakat von der Wiesecker Kirmes 1953, gestaltet von Kurt Mank, begleitet die Karussell-Proberunde der Poart zur Wiesecker Kirmes im Monat August. Auch andere historische Aufnahmen finden sich in dem liebevoll gestalteten Kalender. Die Plattenkamera hielt um 1895 Amerika-Auswanderer direkt am Torbogen der Poart fest, Kirche und Poart ergänzen als Karikatur auf dem Blatt gegenüber in einem kleinen Boot als "Wiesecker Atlantikfahrer" diese Szene, in Sichtweite ist die Freiheitsstatue zu erkennen. "Das schönste Dorf ist mein Heimatdorf", bekannte Gestalter Rolf Mank-de Vries 1955 im Heimatkunde-Unterricht und gab sich damit eine Vorlage für "Ein starkes Wieseck" im Oktober. Dort schwebt der Heimatverein in einem Ballon über der Poart, die eine Hantel stemmt und dafür den "Bravo" -Ruf der Michaelskirche erhält.

Bei der Vorstellung des Kalenders mit dem Vorsitzenden des Heimatvereins gesteht der Künstler, er habe den Kalender "zur Hälfte für mich selbst gemacht, als Teil meines Vermächtnisses". Mit seiner Kreativität macht er andererseits den Wieseckern und allen, die den Stadtteil mögen, sicher eine große Freude.

Da das Lichterfest ausfällt, wird der Kalender ab dem 30. November in folgenden Wiesecker Geschäften für zehn Euro verkauft: Schwanen Apotheke, Storchen-Apotheke, Metzgerei Engel, Modehaus Becker, Bäckerei Steinmüller (Alte Schulstraße) und bei den Frisören Hair Inn und Schnipp Schnapp.