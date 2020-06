Ein Tänzchen für die Siedlung

Drohne, Staubsauger, Publikum und neugierige Kinder: die Performance "Vom Staub zur Grünfläche". Foto: Schultz

GIESSEN. Das hatten die Bewohner der Häuser um die Paul-Schneider-Straße 75, 77, 79, 81 und 83 noch nicht erlebt: ein Theaterspektakel nur für sie, mitten zwischen den Häusern. Die Beteiligten: drei junge Frauen, drei Roboter und eine Drohne, die sich in der Abenddämmerung begegnen.

"Vom Staub zur Grünfläche - ein Tanz zu viert (from dust till lawn)" hatten drei Studierende der Angewandten Theaterwissenschaft, Svenja Polonji, Eva Kirsch und Maria Huber, ihre Aufführung genannt, die sie im Rahmen des alljährlichen Instituts-Festivals Theatermaschine präsentierten. In der etwas rätselhaften Ankündigung hieß es: "Drei Staubsaugerroboter und drei Personen treffen im Innenhof eines Wohnbau-Komplexes aufeinander. Ob sie gemeinsam spazieren, gehen, sich begegnen oder einfach nur verweilen, ist unklar. Sicher ist: Sie geben aufeinander Acht, und sie sammeln Staub. Vielleicht tanzen sie auch für die Bewohner, die Zuschauer und eine Drohne." Deren Aufnahmen aus luftiger Höhe übrigens live übertragen wurden. Als musikalische Untermalung, gleichsam als Soundtrack, wurde den Zuschauern empfohlen, während der Aktion Radio Harmony FM zu hören. Das schien aber niemand zu tun.

Roboter auf dem Weg

Was war hier los? Eine von gepflasterten Wegen umsäumte Grünfläche zwischen zwei Wohnblocks wurde zum Zentrum des Geschehens, sorgfältig im Vorfeld per Fahrrad auskundschaftet. Am einen Ende schickte Svenja Polonji ihre drei Staubsaugerroboter auf den Weg. Behutsam brachte sie die drei kreisrunden Geräte auf Kurs. Dann kamen die eifrigen Sauger leicht vom Weg ab, gingen in die Kurve, stießen aneinander und fuhren sich an der Rasenkante fest. Unverdrossen versuchten sie dabei den Übergang, probierten es ein Stück weiter nochmal, bis sie schließlich steckenblieben - manchmal. Bevor die Geräte zu weit vom Wege abkamen, nahm Polonji sie aus dem Gras heraus und drehte sie fast liebevoll wieder auf Kurs; zwischendurch entnahm sie den Staubfiltern immer wieder eine ganze Menge Gras. Irgendwie erinnerte das an eine kleine Schafherde, deren Tiere etwas verwirrt umhertapsen.

PROGRAMM Das von Gießener Studierenden der Angewandten Theaterwissenschaft ausgerichtete Festival Theatermaschine findet noch bis zum morgigen Sonntag statt. Aufgrund der Corona-Beschränkungen sind die meisten Beiträge der aktuellen Werkschau im Internet zu finden. Dazu gehören digitale Performances, Diskussionen, Kritiktalks, Experimente sowie Partys: http://theatermaschine-giessen.de/

Derweil ließ Maria Huber ihre Drohne über dem Geschehen schweben. Später begann das Fluggerät in Beziehung zu den Aktivitäten am Boden zu treten. Zahlreiche Zuschauer saßen auf dem Rasen und unterhielten sich zuweilen angeregt, insgesamt waren sie durchaus konzentriert. Von den Balkonen schauten viele Bewohner herunter und kommentierten die seltsamen Ereignisse ("Da passiert ja nix"). Nicht wenige holten ihre Handys und begannen zu fotografieren. Ein Kind weit oben rief: "Drohne, komm zu mir". Aber das Fluggerät stieg bis übers Dach auf und reagierte nicht. Überhaupt faszinierte die Drohne die zahlreichen kleinen Kinder, sie starrten lange zu ihr in die Luft. Andere Kids liefen neugierig auf die Roboter zu, beobachteten sie erst aus respektvollem Abstand und hüpften gelegentlich lustvoll jauchzend aus dem Weg, etwa wenn ein Automat ihre Füße streifte.

Später begannen sie gemeinsam zu spielen. Ein besonders eifriger Sauger versetzte einige Zuschauer in große Spannung, als er den gepflasterten kleinen Hügel zu erklimmen begann, auf dem sie saßen: Deutliche Ermutigungsgesten spornten ihn an, aber leider schaffte er's nicht ganz bis nach oben. Svenja Polonji holte ihn schließlich zurück auf den rechten Weg. Dabei begann sich eine immer deutlicher spürbarere Beziehung zwischen den Zuschauern und den Geräten zu entwickeln.

"Ursprünglich hatten wir uns für Rasenmähroboter interessiert", sagte Maria Huber. "Wir fanden es spannend, dass diese Geräte Menschen die Arbeit abnehmen sollen. Und wir wollten sehen, was passiert, wenn man auf sie aufpassen muss, weil sie natürlich nicht unfehlbar sind und über die Sensoren auch Dinge tun, die sie nicht tun sollen." "Was also passiert, wenn man die auf eine bestimmte Art leitet, auf sie aufpasst", ergänzt Eva Kirsch. Das Gesamtkonzept entstand gemeinsam und war speziell für die Bewohner der Siedlung gedacht. "Wir haben auch viel probiert: Wie ist es, wenn man mit ihnen in einem Raum ist, wie kann man sich verhalten? Man fängt natürlich auch an, sie zu vermenschlichen, mit ihren kleinen Ticks und Bewegungen." Hatten die Roboter durchaus etwas Mühseliges, so setzte die Drohne einen Gegenakzent: Schwungvoll zischte sie hinunter an die Erde, schwebte zwischen den Maschinen herum oder umkreiste sie.

Als die Roboter gegenüber am Ende ihrer Laufbahn angekommen waren, hatten zumindest die Kinder sie ganz als Gefährten aufgenommen und auch an die Akteure Fragen gerichtet, die dann noch eine ganze Weile im Gespräch mit Besuchern zusammen standen. Inzwischen war es fast dunkel, ein bemerkenswerter Abend.