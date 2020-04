Die 7b der GGO ist am 29. April im Fernsehen zu sehen. (Foto: Melanie Grande)

GIESSEN - (red). Am Freitag, dem 6. März, endete der Unterricht für die Klasse 7b der Gesamtschule Gießen-Ost bereits nach der zweiten Stunde. Gemeinsam mit ihren beiden Klassenlehrern Kathrin Kout und Philipp Heckeroth wurden die 25 Schüler vom Busunternehmen Philippi Reisen direkt an der Ostschule abgeholt und zu den Fernsehstudios nach Köln-Hürth gefahren, um dort als eine von 32 Klassen Deutschlands am größten Schulquiz Deutschlands teilzunehmen: Dem Kampf von sechsten und siebten Klassen um den Titel „Beste Klasse Deutschlands 2020“ (KiKA/hr/ARD).

Mehr als 750 Klassen hatten sich Ende 2019 mit einem kurzen Video für den Wettbewerb beworben. Vor Ort angekommen staunten alle bei einer Führung über das weitläufige Studiogelände nicht schlecht, bekannte Namen wie Marco Schreyl oder Günther Jauch an den Studiotüren zu entdecken. Spätestens als die 7b ihre einheitlichen T-Shirts anziehen und in den sogenannten „Tunnel“ gehen durfte, um ein Fotoshooting durchzuführen, herrschte Aufregung und Spannung pur.

Von kniffeligen Fragen bis zu ausgeklügelten Experimenten testeten Moderator Malte Arkona und Experimente-Expertin Kim Unger in der Sendung das Allgemeinwissen der Schüler aus Gießen und der konkurrierenden Klasse 7a des Annette-von-Droste-Hülshoff Gymnasiums aus Münster. Die Lehrer verfolgten währenddessen hinter den Kulissen die Dreharbeiten der Fernsehaufzeichnung. Auch wenn der Ablauf der Sendung geheime Verschlusssache bleiben muss und keine Quizfragen und Ergebnisse nach draußen dringen dürfen, so viel geben zwei Schülerinnen preis: „Wir waren alle motiviert und holten alles aus uns heraus. Dieses gemeinsame Erlebnis stärkte unsere Klassengemeinschaft. Im Studio zu sitzen, war ein unbeschreibliches Gefühl. Wir sind schon gespannt auf die Sendung und können es kaum erwarten“, fassen Mathilda und Maja die Fahrt nach Köln zusammen.

Nun heißt es abwarten, denn voraussichtlich ist der Ausstrahlungstermin der Sendung in der letzten der insgesamt vier Wochenrunden in Folge 15: am Mittwoch, den 29. April, um 19.25 Uhr auf KiKA. Die Produktion der Finalrunden des Wettbewerbs wurde vorerst wegen der Verbreitung des Coronavirus zum Schutz der Schulklassen eingestellt – und daher noch keine finale Gewinnerklasse gekürt.