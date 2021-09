Ein wenig Beifall, ein wenig Buhen

Moderiert von Anzeiger-Redakteur Stephan Scholz (3.v.l.) und seinem Kollegen Burkhard Möller (M.) versuchen (v.l.) Thomas Dombrowski, Alexander Wright, Frederik Bouffier, Marco Rasch und Frank-Tilo Becher die rund 300 Zuhörer auf dem Kirchenplatz davon zu überzeugen, dass sie der richtige Oberbürgermeister für Gießen sind. Foto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Auch wenn das Klima ein ernstes Thema ist, das sowohl die Kandidaten auf dem Podium als auch viele Zuschauer umtreibt, meinte es das Wetter gut mit Gießens Oberbürgermeisterkandidaten. Pünktlich zum Beginn der von den beiden Gießener Tageszeitungen ausgerichteten Podiumsdiskussion mit Alexander Wright (Grüne), Frederik Bouffier (CDU), Frank-Tilo Becher (SPD), Marco Rasch (Die Partei) und dem Einzelbewerber Thomas Dombrowski (parteilos) verzogen sich die letzten Regentropfen, und als dann auch noch die rund 300 Besucher in die Diskussion eingreifen konnten, lachte sogar die Sonne über dem Kirchenplatz.

Eingangs hatten alle fünf Aspiranten auf das höchste Amt in der Stadt fünf Minuten Zeit, sich vorzustellen. Dombrowski, der den Auftakt machte, benötigte für diesen Punkt nicht einmal eine halbe Minute. In dieser Zeit verriet der 47-jährige parteilose Einzelhandelskaufmann nur, dass er sich sehr in den sozialen Bereich einbringen wolle. Ansonsten war er sicher: "Sie haben in der Zeitung gelesen, was meine Meinung ist."

"In einer bunten Stadt"

Alexander Wright beschwor in seinem Statement, dass er für "eine gute Zukunft in einer bunten Stadt" sorgen wolle. Den Schwerpunkt in seiner Amtszeit wollte der 34-jährige Berufsschullehrer dabei auf die Bereiche Klimaschutz, Verkehr und Wirtschaft legen. Zusätzliche Investitionen versprach er in der Bildung. So will Wright Kindertagesstätten qualitativ und quantitativ stärken, ein kostenloses Frühstück in Kitas einführen und den Betreuungsschlüssel für Unterdreijährige verbessern. Am anderen Ende eines Menschen Lebens will der grüne Bewerber für mehr altersgerechte und barrierefreie Wohnungen sorgen.

Fotos Moderiert von Anzeiger-Redakteur Stephan Scholz (3.v.l.) und seinem Kollegen Burkhard Möller (M.) versuchen (v.l.) Thomas Dombrowski, Alexander Wright, Frederik Bouffier, Marco Rasch und Frank-Tilo Becher die rund 300 Zuhörer auf dem Kirchenplatz davon zu überzeugen, dass sie der richtige Oberbürgermeister für Gießen sind. Foto: Friese Verkehrswendeaktivisten verteilten rote Karten für autofreundliche Statements auf dem Podium. Foto: Friese 2

Während Wright als erster Beifall erntete, gab es für seinen Kontrahenten von der CDU vereinzelte Buhrufe, als Frederik Bouffier erklärte, er wolle nicht nur Bürgermeister für die werden, die "organisiert und lautstark" sind, sondern auch für die, die jeden Tag zur Arbeit gehen. Bouffier betonte, dass Gießen gerade angesichts des Klimawandels ein Wirtschaftsstandort bleiben müsse. Klimaschutz könne nur gelingen, wenn der Wohlstand erhalten bleibe, denn "ich will eine autoarme Innenstadt, aber keine arme Innenstadt". Als einziger der fünf Bewerber betonte der 30-jährige Rechtsanwalt, dass ihm auch eine saubere und sichere Stadt ein "Kernanliegen" sei. Bouffier bekannte sich zum sozialen Wohnungsbau, wollte aber auch jungen Familien nicht den Traum vom Reihenhaus nehmen. Ansonsten warb er für eine Ausweitung der Bürgersprechstunden, auch in den Stadtteilen, "damit die Menschen beieinander bleiben".

Weiterführende Links

Wenig mit dem Themenspektrum seiner Mitbewerber konnte Marco Rasch von der Satire-Partei "Die Partei" anfangen. Klimaschutz, Wohnungsbau "und das ganze Gedöns" kämen weg, wenn er an die Macht gelange. Mehr gefördert werden solle dagegen die Kultur. Er selbst komme ja aus diesem Bereich, daher habe er auch ein großes persönliches Interesse an mehr Vetternwirtschaft im Kulturbetrieb. Im Gegenzug versprach Rasch aber auch Subventionen für die Gießener Gastronomie. "Ich werde große Teile meines hoffentlich recht hohen Gehalts in die Gießener Wirtschaft stecken, vor allem ins ,Sowieso' und in ,Pits Pinte'".

Vom Satiriker angespornt startete auch der letzte Bewerber für Dietlind Grabe-Bolz' verwaisten Thron, Frank-Tilo Becher, mit komödiantischem Einschlag in seine Vorstellung. Er sei verheiratet, habe drei Kinder und einen Hund, der hier dabei sei und hoffentlich auch zuhöre. Auch sonst ging der 58-jährige Sozialdemokrat mit den originellsten Vorschlägen in den Ring, auch wenn er seine Lieblingsidee einer Fahrrad-Rikscha für Gießen diesmal nicht ansprach. Dafür entwarf er die Vision einer Stadt, in der überall kleine Bühnen stehen, auf denen angehende Theaterleute erste Kostproben ihres Könnens geben können. Zudem kündigte er an, mit der Wiesecker Feuerwehr über einen künftigen Händlerflohmarkt in dem Stadtteil zu beraten. Ansonsten setzt der ehemalige Gemeindepfarrer der Nordstadt, ehemalige Dekan und aktuelle SPD-Landtagsabgeordnete sehr auf digitale Lösungen für die analogen Probleme der Stadt. So soll nach seiner Vorstellung einmal eine App künftig allen Zeitgenossen mit dringenden Bedürfnissen sowohl den Weg zur nächsten Toilette als auch zum nächsten Parkplatz weisen.

Wie der Gießener Koalitionspartner Wright will auch Becher in den Kita-Ausbau investieren und für mehr soziale Gerechtigkeit im Bildungsbereich sorgen. Auch der geplante Kulturgewerbehof genieße bei ihm hohe Priorität. Becher lobte den interkulturellen und interreligiösen Zusammenhalt in Gießen, der sei eine besondere Stärke der Stadt.

Eine Stunde der Wahrheit kam dann für alle Bewerber, als ihnen die beiden Zeitungsredakteure beim Gießen-Quiz in Sachen Heimatkunde auf den Zahn fühlten. Von den zehn Fragen konnte lediglich Frank-Tilo Becher eine richtig beantworten. Er schätzte, dass derzeit rund 1000 Interessenten in Gießen auf der Warteliste für eine Sozialwohnung stehen - es sind 995. Bei seinen Kontrahenten klafften Einschätzung und Realität weiter auseinander. So schätzte Bouffier die Zahl der Gießener Fußball- und Bolzplätze auf 35. Es sind 23. Dombrowski vermutete, dass Gießen im laufenden Jahr 20 Millionen Euro einnehmen will. Zum Glück sind es aber 270 Millionen Euro. Und Alexander Wright verdoppelte mal eben die Länge der Gießener Stadtgrenze von knapp 60 Kilometern auf 114 Kilometer. Optimistisch war der Grüne auch, was die Warteliste der städtischen Kitas betrifft. Auf der stehen derzeit 457 Kinder und nicht wie von Wright vermutet 120. Weder wusste Dombrowski, wie hoch die höchste Erhebung im Stadtgebiet ist (und die ist nicht der Schiffenberg), noch wusste Bouffier, wie viele Tonnen CO 2 jeder Gießener im Schnitt pro Jahr verursacht (5,9 Tonnen) oder Becher wie hoch der Hebesatz in Gießen für die Grundsteuer B ist. Zumindest versprach der SPD-Bewerber, diese als Bürgermeister nicht zu erhöhen.

Ganz zum Schluss wurde das Kandidatenquintett dann noch gefragt, mit welchem seiner vier Kontrahenten jeder Bewerber einmal über den Gießener Wochenmarkt schlendern würde. Schwer begehrt war da der grüne Kandidat, mit dem sowohl Frank-Tilo Becher als auch Frederik Bouffier einmal Biokartoffeln und Ökoradieschen shoppen wollten. Dombrowski wollte Marco Rasch bei diesem Ausflug den Unterschied zwischen Comedy und Politik erklären, doch der Satire-Kandidat machte schon Becher schöne Augen, von dem er sich gerne mal in der mittlerweile berühmten Fahrrad-Rikscha die Stadt zeigen lassen will.