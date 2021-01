Einblicke in die moderne Psychatrie

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN/MARBURG - Gießen/Marburg (red). Dazulernen, netzwerken, Jobs finden: Vitos veranstaltet in Kooperation mit den Kliniken des Bezirks Oberbayern (kbo) und dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) zum zweiten Mal die virtuelle Fach- und Karrieremesse "LIKE Psychiatrie". Sie richtet sich unter anderem an Ärztinnen und Ärzte, Pflegende, Studierende, Auszubildende sowie Therapeutinnen und Therapeuten. Die Teilnahme ist kostenlos und flexibel über PC, Tablet oder Smartphone möglich.

Auf der Messe-Homepage www.like-psychiatrie.de sind am 2. und 3. Februar jeweils von 9.30 Uhr bis 17 Uhr insgesamt 36 Referate von Klinik- und Krankenpflegedirektoren sowie weiteren Experten aus psychiatrischen Einrichtungen zu sehen. Sie geben Einblicke in das spannende Fachgebiet der Psychiatrie und laden im Chat zur Diskussion ein. An Messeständen stellen sich die Vitos Gesellschaften vor, weisen auf ausgeschriebene Stellen hin und informieren in Videos über die Besonderheiten der Kliniken.

"Nach der erfolgreichen Premiere 2019 freuen wir uns auf eine thematisch noch vielfältigere zweite Auflage", sagt Jochen Schütz, Geschäftsbereichsleiter Personal bei Vitos. Das Programm deckt die gesamte Bandbreite psychiatrischer Themen ab: vom Arbeitsalltag in der Kinder- und Jugendpsychiatrie bis zur Behandlung bipolarer Störungen im Erwachsenenalter. "Ursprünglich als Karrieremesse konzipiert, legen wir diesmal einen stärkeren Fokus auf den fachlichen Austausch", verspricht Schütz Einblicke in aktuelle Themen. "Auch in der Psychiatrie hat die Digitalisierung in den Pandemie-Monaten einen enormen Schub erfahren."

In zwei Vorträgen geht es deshalb um Wege, die Vitos aktuell bestreitet: "Digitalisierung in der forensisch-psychiatrischen Behandlung" lautet der Titel eines Vortrags von Birgit von Hecker, Ärztliche Direktorin der Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Kurhessen. Und Laura Kuhlmann, Geschäftsführerin von Vitos digitale Gesundheit, stellt fest: "Die Zukunft ist schon da: E-Health bei Vitos".

Darüber hinaus spricht zum Beispiel der Ärztliche Direktor von Vitos Gießen-Marburg, Prof. Dr. med. Michael Franz, über das Thema Traumata, wie sie das Gehirn verändern und deren moderne Therapieformen.

Neben dem Austausch für Berufserfahrene bietet die in dieser Form deutschlandweit einzigartige Messe insbesondere Berufseinsteigern und Studierenden einen kompakten Überblick über die vielfältigen Arbeits- und Entwicklungsmöglichkeiten in der Psychiatrie, in der patientenorientiertes Arbeiten im Mittelpunkt steht.