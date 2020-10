Einbrechern in Gießen und Umgebung keine Chance lassen

Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt auch die Einbruchsgefahr. Viele Einbrüche werden unverändert in den Herbst- und Wintermonaten begangen. "Entgegen landläufiger Meinung erfolgen die Einbrüche häufig zur Tageszeit, wenn die Bewohner nicht zu Hause sind, oder aber auch am frühen Abend. Dabei kommt den Tätern die nun wieder früher eintretende Dunkelheit entgegen, um in Wohnhäuser und Wohnungen einzusteigen", warnt das Polizeipräsidium Mittelhessen in einer Pressemitteilung. Insbesondere, um mit einem Gefühl von Sicherheit in die "dunkle Jahreszeit" und damit in die Haupteinbruchssaison zu gehen, sei jetzt der richtige Zeitpunkt, sich über den richtigen Schutz Gedanken zu machen.

Neben mechanischen Vorkehrungen sei auch das eigene Verhalten entscheidend. Eine zentrale Rolle spiele etwa die Beleuchtung im Innen- und Außenbereich, ebenso die Stellung der Rollläden und nicht geleerte Briefkästen. "Es gilt: Je schwerer Sie es dem Einbrecher machen, desto eher lässt er von seiner Tat ab", so die Polizei. Das Polizeipräsidium bietet dazu in jedem Landkreis eine kriminalpolizeiliche Beratungsstelle für eine individuelle Beratung zu Wohnung, Wohnhaus und technischen Möglichkeiten an. Aufgrund der Corona-Pandemie werden Beratungsgespräche unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften durchgeführt. Eine vorherige Terminabsprache ist notwendig.

Anfragen können per E-Mail an Beratungsstelle.ppmh@polizei.hessen.de gesandt werden. Ferner sind die Kriminalpolizisten am "Tag des Einbruchschutzes" am Sonntag, 25. Oktober, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr telefonisch unter den Nummern 0641/7006-2050 sowie 0641/7006-3651 zu erreichen.