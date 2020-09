Einbruch und Diebstahl: Polizei fahndet

Fahndungsfoto

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen (red). Die Kriminalpolizei in Gießen fahndet mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem unbekannten Mann, der verdächtigt wird, im April einen versuchten Wohnungseinbruch, einen Fahrraddiebstahl und einen Einbruch in eine Tankstelle verübt zu haben. Der Unbekannte hatte am frühen Samstagmorgen (18. April) zunächst ein Fahrrad im Stadtwald gestohlen. Anschließend hebelte er gegen 5 Uhr in der Licher Straße die Haustür eines Mehrfamilienhauses auf und verschaffte sich somit Zutritt in den Hausflur. Aus unbekannten Gründen flüchtete er aus dem Haus.

Jeans mit Löchern

Mit dem gestohlenen Rad fuhr er danach zu einer nahelegenen Tankstelle und brach die Tür auf. Dort hatte er es auf Zigaretten abgesehen. Die Polizei sucht nach dem Verdächtigen. Nach Angaben von Zeugen soll er ein Basecap mit silberfarbenem Aufkleber und eine Jeans mit Löchern an der Vorderseite getragen haben. Er führte einen Rucksack und eine Umhängetasche mit. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555. Foto: Polizei Gießen