Einbürgerungsempfang in Gießen als Ausdruck des Respekts

"Ich wusste schon lange, dass Deutschland meine Heimat wird", sagt Diana Popazu (rechts). Von Sinem Özkan (Mitte) und Stadträtin Astrid Eibelshäuser erhält die 28-Jährige einen Gutschein fürs Mathematikum.

Giessen (kalg). "Zuhause ist, wo das Herz eine Heimat findet", betonte Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz beim Einbürgerungsempfang, mit dem der Magistrat die neuen deutschen Staatsbürger in Gießen begrüßt. Ihre offizielle Urkunde hatten die Frauen und Männer bereits im Vorfeld bekommen. Der Empfang ist zweimal im Jahr fester Bestandteil des Kalenders. In der ersten Jahreshälfte erhielten 139 Menschen die deutsche Staatsangehörigkeit. "Die drei größten Gruppen sind aus Syrien, der Türkei und dem Iran", verdeutlicht Stadträtin Astrid Eibelshäuser. "Aber insgesamt stammten sie aus 42 Ländern."

Unter Corona-Bedingungen versammelten sich nun zwölf von ihnen mit ihren Angehörigen im Atrium des Rathauses. "Wir wollen damit unsere Wertschätzung und unseren Respekt für ihre Entscheidung zum Ausdruck bringen", so Eibelshäuser. "Und wir möchten betonen, wie wichtig Toleranz und Vielfalt sind. Die Stadt Gießen lebt von ihren Erfahrungen und den unterschiedlichen Perspektiven." Zu den Eingebürgerten gehört auch Shirley Mello, die von ihrem Sohn und ihrem Ehemann begleitet wurde. "Die deutsche Staatsangehörigkeit war schon lange mein Wunsch", sagt die 51-Jährige und strahlt über das ganze Gesicht. "Durch diese Veranstaltung wird das erst richtig Realität." Ihre Großeltern und ihre Mutter waren Deutsche, Shirley Mello wurde jedoch in Brasilien geboren. Seit mehreren Jahren lebt sie wieder in Deutschland. Auch Diana Popazu ist seit acht Jahren hier und hat sich "gleich wohl gefühlt". Und die 28-Jährige fügt hinzu: "Ich wusste schon länger, dass Deutschland meine Heimat werden wird." Die junge Frau aus der Republik Moldau studiert Medizinisches Management an der Technischen Hochschule Mittelhessen.

"Sie bereichern alle unser Land und unsere Stadt", attestiert Dietlind Grabe-Bolz. Und: "Sie haben Vertrauen in Deutschland, was in Zeiten von Fremdenfeindlichkeit nicht selbstverständlich ist." Die Oberbürgermeisterin ermutigte ihre Zuhörer, sich in der Stadt einzubringen, gerne auch in Parteien und Initiativen. Olga Royak vom Ausländerbeirats hieß die Neu-Gießener ebenfalls willkommen und bestärkte sie darin, sich zu engagieren.

Alle durften sich zudem über einen Gutschein für das Mathematikum freuen. Was sie dort erwartet, zeigte ihnen Museumsleiter Prof. Albrecht Beutelspacher anhand einiger Experimente. Beispielsweise erklärte er, wie aus Dreiecken eine Pyramide oder aus zwei Papierringen ein Viereck entstehen kann. "Jedes Experiment im Mathematikum hat das Potenzial zu einem Erfolgserlebnis", versicherte der Wissenschaftler. "Das bedeutet: Mathe im Mathematikum macht gute Laune. Mathe im Mathematikum bringt Glück." Das Multikulturelle Orchester Gießen gestaltete den Empfang musikalisch.