Eindrücke aus den Wahllokalen in Gießen

Plexiglaswände und Desinfektionsmittel gehören untrennbar zur Ausstattung in den Wahllokalen. Nach jedem Urnengang werden die Kabinen gereinigt. Fotos: Mosel

GIESSEN - Würde Katharina Streit einen Schrittzähler tragen, käme da am Sonntag wohl einiges zusammen. Mit einem Desinfektionsspray in der Hand steht die Wahlhelferin an der Fensterfront im Kerkrade-Zimmer der Kongresshalle. Das Abstellen des Mittels lohnt sich eigentlich gar nicht, denn es dauert meist nur rund eine Minute bis zum nächsten Einsatz. Wird eine Wahlkabine frei, eilt die Gießenerin mit Sprühflasche und Papiertuch los. Mit geübten Handgriffen wird der Tisch schnell virenfrei gemacht. Die Szene wiederholt sich nach jedem Urnengang. Für die Wählerinnen und Wähler soll die Wartezeit möglichst klein gehalten, die Hygienemaßnahmen aber dennoch großgeschrieben werden. Katharina Streit ist eine erfahrene Wahlhelferin. "Die Stimmung ist gleich, ob mit oder ohne Corona-Bestimmungen", urteilt sie und flitzt schon wieder los.

Obwohl die Anzahl an Briefwählern Pandemie-bedingt ein Rekordhoch erreicht, bilden sich vor den Wahllokalen vielerorts Warteschlangen. Das liegt auch an den einzuhaltenden Mindestabständen und Zutrittsbegrenzungen. Judith, die ihren Nachnamen nicht veröffentlicht haben möchte, wartet vor der Kita St. Vinzenz in der Liebigstraße auf Einlass. Der Gang zur Urne gehört für die 25-Jährige zu einem Wahlsonntag dazu. "Ich habe noch nie Briefwahl beantragt, auch wenn ich diesmal wegen Corona schon darüber nachgedacht habe", erzählt sie. Die Entscheidung für den Präsenz-Termin bereut die junge Frau nicht. "Die Hygienebedingungen sind sehr gut. Ob ich nun einkaufen gehe, oder hier mein Kreuz setze - das ist eigentlich das Gleiche." Wie in den anderen Wahlstätten gibt es auch in der Kita eine Einbahnstraßenregelung und schützende Plexiglaswände. Zwei Menschen zeitgleich dürfen in dem Raum wählen.

Wer unterdessen draußen wartet, kann sich die Zeit bei einem Blick auf die Familienpizza-großen Musterwahlzettel vertreiben und das Kumulieren und Panaschieren schon einmal gedanklich durchspielen. Im Eingangsbereich steht dann die obligatorische Flasche Sterillium bereit. "Die Hände werden langsam etwas stumpf", sagt Darwin Walter und lacht. Wie oft er seine Finger am Wahltag schon mit der hellblauen Flüssigkeit eingerieben hat, kann er nicht mehr zählen. Auch die Wähler greifen regelmäßig zum Desinfektionsmittel. Zusätzlich werden auf Wunsch Einweghandschuhe ausgegeben. "Man langweilt sich nicht", betont Marija Karo, die bereits seit drei Jahrzehnten in unterschiedlichen Funktionen bei Wahlen hilft. Sie und ihre Mitstreiter sind vor dem Einsatz per Schnelltest auf Corona getestet worden.

Neue Standardfragen

So auch Sandra Binnert, die als erste Station die erschienenen Wähler auf einer Liste abhakt. Neben dem Abgleich von Personalien und Wahlberechtigungen hat sie immer wieder eine Standardfrage zu stellen: "Haben Sie einen eigenen Stift dabei?" Doch wer sich nun überrascht - und Kugelschreiber-los - zeigt, muss nicht unverrichteter Dinge vondannen ziehen. Die geliehenen Kulis werden nach Benutzung gesammelt und desinfiziert. Und auch ganz Vergesslichen, die nicht nur ein Schreibgerät, sondern auch den vorgeschriebenen Mund-Nase-Schutz zu Hause gelassen haben, kann im Wahllokal geholfen werden. "Wir sind mit FFP2-Masken ausgestattet worden. Auch für die Wähler sind welche vorhanden", erklärt Binnert.

In der Cafeteria der Liebigschule dominiert reichlich gespanntes rot-weißes Flatterband die Optik. Auffällige Plakate weisen auf die AHA-Regeln hin. Gleich drei Innenstadt-Bezirke treffen hier aufeinander. Eine ganze Reihe Wahlberechtigter schlängelt sich demnach gegen 13 Uhr im Nieselregen über den Pausenhof. "Bisher lief alles problemlos", berichtet Ralf Pausch. Einzeln verpackte medizinische Masken liegen - ebenso wie frisch gereinigte Kulis - auch in der "Lio" aus.

Hinter der Kongresshalle wartet Jan mit seinem Mitbewohner auf den Zugang ins Kerkrade-Zimmer. Für den 22-Jährigen ist die Kommunalwahl erst die zweite Wahl überhaupt. "Ich kann verantworten, hier zu sein", meint er zu seinem Entschluss gegen die Briefwahl. Neongrüne Klebepfeile auf dem Boden weisen die Einbahnstraße ins Wahlbüro. Eine Seniorin hat am gemeinsamen Ein- und Ausgang jedoch eine Engstelle ausgemacht. "Ich hoffe, ich bin hier sicher", äußert sie Bedenken. Drinnen wischt Katharina Streit gerade wieder durch die Wahlkabinen. Wie oft sie das bis zur Schließung der Wahllokale wiederholen wird? "Schon noch ein paar Mal", sagt sie mit einem Schulterzucken. Und fügt hinzu: "Es ist nun mal, wie es ist."