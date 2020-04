Eindrücke von einem - nicht - normalen Wochenende in Gießen

Bei herrlichem Wetter sind viele Radfahrer unterwegs - natürlich mit Abstand.

GIESSENAm Freitag begannen die Osterferien: In normalen Zeiten die Zeit des Kofferpackens, der Start in den Osterurlaub oder die Vorbereitung auf das Osterfest. Ideales Wetter kündigte sich für das Wochenende um den Palmsonntag an, an dem dieses Mal alles anders ist. Auch wenn es morgens noch kalt war und die Luft bis Mittag brauchte, um sich auf angenehme Temperaturen zu erwärmen, huschten die Menschen ins Freie und in die Stadt.

Kein Stau auf der Autobahn, gähnende Leere auf dem Parkplatz in der Ringallee und viele freie Plätze auf dem Parkplatz der Stadtwerke an der Lahnstraße. Auch die Zahl 250 für freie Abstellflächen im Parkhaus Westanlage legte deutlich Zeugnis für das Wochenende vor der Karwoche 2020 ab.

Für Verwirrung bei den Frischluftfanatikern sorgte zunächst die Meldung einiger mittelhessischer Polizeistationen, Picknick und Sonnenbaden in Parks und der Öffentlichkeit seien verboten. Menschen beklagten sich über die verbreitete (angebliche) Anordnung und wiesen daraufhin, es gelte doch nur das Kontaktverbot in Hessen von mehr als zwei Personen. Das bedeute aber nicht eine Ausgangssperre oder das Verbot, öffentliche Plätze zu betreten. Die Hessenschau erfuhr per Twitter von dem Missverständnis, hakte beim Hessischen Innenministerium nach und veröffentlichte: Sonnen in Parkanlagen unter Beachtung der derzeit gültigen Regeln zum Abstandhalten sei erlaubt.

Fotos Bei herrlichem Wetter sind viele Radfahrer unterwegs - natürlich mit Abstand. Viel zu tun haben die Ordnungshüter bei ihren Kontrollen am Lahnufer. Wochenmarkt in Corona-Zeiten: Die Stände sind weit bis hin zum Kirchenplatz auseinander gezogen. Fotos: Jung 3

Entspanntes Einkaufen

Das schöne Wetter nutzen am Samstagmorgen nach ihrem morgendlichen Einkauf von Spargel, O-Saft und Kleinigkeiten für den täglichen Bedarf Werner und Hildegard Möbs aus Wißmar . In warme Kleidung eingepackt, genossen sie die Szenerie auf dem Kirchenplatz. Mit Mundschutz, den die Ehefrau vor einer Woche in einer Apotheke besorgt hatte, blinzeln beide in die Sonne. "Wir sind fast nur zu Hause", beklagt Hildegard Möbs. In den drei Wochen, die die Krise bereits anhält, seien sie nur drei Mal kurz unterwegs gewesen. Sie freut sich, wenn die Normalität wieder einkehrt. "Entspanntes Einkaufen", genießt Kathrin Wiener am diesem Samstag, obwohl sie eine Zeit lang in gebührendem Abstand zu weiteren Einkäufern vor der Metzgerei Zach warten muss. Doch sie berichtet auch von einem Kuriosum aus ihrem beruflichen Umfeld als Frisörmeisterin: Eine Kundin fragte bei ihr an, ob sie denn zu ihr nach Hause kommen könnte, um die Frisur in Ordnung zu bringen. "Unfassbar", so ihr Kommentar. Frisöre müssen bekanntlich die Läden geschlossen halten und da ist die Dienstleistung zu Hause natürlich auch ein "No-Go".

95 Prozent der Besucher auf dem Wochenmarkt hielten sich an die Anordnungen, sagte der Sprecher der Wochenmarktbeschicker, Eric Döbele. "Positiv", fasst er das Verhalten und die Gesamtsituation mit den geänderten Bedingungen zusammen.

Einen Stand auf dem Wochenmarkt haben Besucher jetzt bestimmt vermisst: Der Missionarbeitskreis Lützellinden verkaufte seit vielen Jahren Ostereier, Frühlingsgestecke, Österliches und Türkränze. Brunhilde Schmidt als Organisatorin findet es traurig, dass die Frauen in diesem Jahr wegen der besonderen Situation nicht vor Ort sein können. Alleine 1000 kunstvoll verzierte Ostereier gingen pro Jahr an Stammkunden. Und es kam eine schöne Summe für die Lützellindener Missionare, die Dienst in vielen Teilen der Welt leisten, zusammen.

Ruhig ist es an diesem Wochenende auch wieder auf dem Sonderlandeplatz Lützellinden. Für den Aero Club Lützellinden gelten wegen der Corona-Krise Einschränkungen, wie Pressesprecher Gerd Klose auf Anfrage dieser Zeitung mitteilt. Fliegen ist zwar erlaubt, aber die Maschinen dürfen nur mit einer Person abheben. "Alleine Fliegen macht keinen Spaß", weiß der erfahrene Pilot und deshalb bleibt er auch am Boden.

Flugschüler, die am Steuerknüppel schon alleine unterwegs sein dürfen, heben in diesen Tagen ab, um ihre Ausbildung zu beenden. Der Fluglehrer sitzt bei diesen Flügen im Tower und gibt Anweisungen. Einen perfekten Einstieg hätte das sonnige Wochenende für Sammy de Haas sein können, der eigentlich am Samstag die "Fliegerklause" in Lützellinden eröffnen wollte.

Nachdem er die Gaststätte "Mutter Schmid" in Kleinlinden geschlossen hatte, hofft er auf einen Neustart vor den Toren Lützellindens. "Wir warten sehnsüchtig auf Besserung", spricht er für die ganze Mannschaft, die jederzeit im neuen Lokal loslegen könnte.

"Gehören Sie zusammen?"

Viel Betrieb herrschte am Lahnufer, wo nachmittags die Ordnungspolizei kontrollierte. Zwei junge Frauen, Maren und Anna, die sich gerade von ihrer Fahrt auf Inlineskates auf einer Mauer ausruhten, mussten sich die Frage: "Gehören Sie zusammen?", gefallen lassen. Ausweise hatten sie nicht dabei, nahmen die Aufforderung aber an, die 1,50 Meter Kontaktabstand einzuhalten und rückten auseinander. "Wir arbeiten täglich zusammen und das acht Stunden", sagten sie dieser Zeitung etwas verständnislos und fanden die Zurechtweisung in ihrem Fall überzogen.

Eine Familie mit Kind, die am Ufer der Lahn saß, musste ihre Ausweise zeigen, damit sicher war, dass sie zu einem Haushalt zählen. Hinweise der Ordnungshüter auf 1,50 Meter Abstand ergingen auch an zwei Männer - allerdings nicht ohne Diskussion.