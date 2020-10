Eine besondere Beziehung

Jetzt teilen:

GIESSEN - Wer seine Auszubildenden nach der Formel Zeit gegen Geld und Arbeitskraft gegen Knowhow begreift, schöpft das volle Potential der jungen Menschen für sein Unternehmen nicht aus, betont Tobias A. L. Rohde, Vorstand des Dachverbandes "Positive Pädagogik" und Junior-Direktor des Fritz Schubert-Instituts, bei einem Online-Workshop auf Einladung der IHK Gießen-Friedberg. Die Probleme blieben die Gleichen, die Hebel seien entweder unwirksam oder mit hohen finanziellen, personellen und emotionalen Kosten sowie Leistungseinbußen verbunden.

Nach seinem gut besuchten Präsenz-Workshop Ende vergangenen Jahres verstand es Rohde nun rund 35 Zuhörer mit einem Live-Online-Workshop zum Thema Persönlichkeitsentwicklung von Azubis zu begeistern. Die Heterogenität junger Menschen mache zunächst die Auswahl der richtigen Azubis, die anschließende erfolgreiche Begleitung sowie die eventuelle Übernahme des jungen Menschen zum Glücksspiel, betonte er laut Pressemitteilung der IHK. "Beginnen Sie mit Emotionen", lautete sein Tipp. "Menschlichkeit und Emotion sind unsere höchsten Qualitäten. Wichtig sei es als Unternehmer oder Personalverantwortlicher, sich selbst zu öffnen, ehrlich, locker und authentisch einem Bewerber gegenüber zu treten. Geben Sie Ihrem Auszubildenden das Gefühl, ein Teil von etwas zu sein."

Die Beziehung Azubi-Unternehmen-Ausbilder sei eine generationale, betriebliche und persönliche Herausforderung. Werde sich dieser erfolgreich gestellt, könnten alle drei wachsen, machte der Fachmann deutlich. Sich für diese Beziehung fit zu machen, bedeute nicht nur das beste Betriebsklima, sondern auch in die höchste Leistungsbereitschaft und bestmögliche gemeinsame Ergebnisse zu investieren. Es sei von großer Bedeutung, die Grundlagen der Persönlichkeitsentwicklung zu kennen und in der Begleitung des Azubis erfolgreich anzuwenden. Niemand hat Bock dahin zu gehen, wo er sich nicht wohlfühlt, so Tobias Rohde.

Merkwürdige Verhaltensweisen junger Menschen seien oftmals aus der Angst heraus geboren. Als positives Beispiel nannte er das Verhalten des Juniorchefs eines großen Unternehmens, der bereits am ersten Ausbildungstag allen neuen Azubis seine Handynummer mit den Worten gegeben habe: Ihr könnt mich gerne anrufen, aber bitte nicht bei jedem Mist. Hiermit habe er den jungen Frauen und Männern das Gefühl vermittelt, angekommen zu sein.

Während des Webinars beantwortete Rohde immer gerne Fragen, wie beispielsweise, wie man mit Azubis umgeht, die denken, immer im Recht zu sein oder in welchen Abständen Vier-Augen-Gespräche geführt werden sollten. Bei Problemen, so schnell wie möglich, ansonsten ist das eine Frage des Arbeitsalltags, antwortete er. Denn: Jedes nutzlose Gespräch schade dem nächsten. Azubis testen nicht ihre Grenzen, sie suchen sie, erklärte er.

