Was haben Sie am 12. April 2020 gemacht? Wissen Sie es noch? Oder ist es nicht mehr greifbar, nur noch verschwommen und in vagen Bildern vorhanden? Ahnen Sie, dass da was war? Dass da vor allem was anders war? Und was unterscheidet das vom 11. September 2001? Da wissen Sie sicher noch, wo Sie waren, was Sie getan haben, an diesem einen Tag.

Der 12. April 2020 ist einer in einer Reihe von Tagen, in der sich die Welt, wie wir sie kannten und als normal empfanden, auf den Kopf stellte. Oder die Virus-Welt uns auf den Kopf stellte. Seitdem sind wir gezwungen, anders auf die Welt zu sehen. Der 12. April 2020, um es kurz zu machen, war der Ostersonntag. Wer sich angesichts der rasanten Veränderungen, die allerdings zumeist aus einer Zurücknahme bestanden und eine gewisse Ereignislosigkeit hervorriefen, noch an diesen Tag erinnert, hat, in dieser wie in einen Kokon eingesponnenen Zeit, ein phänomenales Erinnerungsvermögen.

Was 83 Menschen aus aller Welt an jenem 12. April getan oder vielmehr empfunden haben, das ist in dem Buch "Corona Storys" nachzulesen, dem ein gleichermaßen simpler wie spannender Gedanke zugrunde liegt: Ein Archiv zu schaffen, ein Archiv der Alltagserinnerungen an eine denkbar undenkbare Zeit.

Die Idee hatte die Kölnerin Caroline Roggendorf, die das Buch herausgibt. Und zwar im Verlag "Edition Steffan", dessen Verlagsprogramm nicht nur, aber doch sehr markant aus Büchern besteht, die sich sonst dem 1. FC Köln und dessen Geschichte widmen. Man erwartet in diesem Umfeld - auch wenn es mit dem Buch "Zur Hölle" bereits eine spektakuläre Knastgeschichte gibt - nicht unbedingt "83 Berichte aus aller Welt über einen Ausnahmezustand", wie es im Untertitel heißt. Aber: Verleger Frank Steffan ist halt flexibel.

Und das Buch? Ist gelungen. Die Idee Roggendorfs hat verfangen, mit dem Aufruf an Familie, Freunde und Bekannte in ihren Netzwerken dazu aufzufordern, "ihre individuelle Lebenssituation an diesem einen Stichtag" während der Corona-Pandemie festzuhalten. So entsteht ein dichtes und vielschichtiges Bild einer Zeit, die uns vor einem Jahr noch völlig unvorstellbar schien. Da ist Peter (55) aus München, der sein Statement als Postkartengruß schreibt. Denn er will eher nichts beitragen, weil er die Welt für hysterisch hält, da ist der Bergführer Rupesh aus Nepal, den größte Existenznot plagt, weil er von den Touristen lebt, die nun nicht mehr kommen. Und staatliche Hilfen? Fehlanzeige. Da geht es über die normalen (mitteleuropäischen) Ängste hinaus, denn "die Menschen ohne Geld werden nichts zu essen haben, es wird Krieg geben". Da ist Eva (39), Psychologin aus Köln, die die "Virus-Pandemie als disruptives Ereignis" wahrnimmt, wohlwissend, dass "wir privilegiert sind", die weiterdenken kann, weil sie genügend Platz und keine finanziellen Sorgen hat: "Wie wird es mit Trump weitergehen, wie werden wir die Klimakrise bekämpfen?" Da ist Tilly aus Canberra aus Australien, deren Hochzeit, so wie sie sie sich wünschte, platzte, nur im kleinsten Kreis gefeiert werden konnte. Deren Verwandte und Freunde schon im Anflug waren aus Kanada und den USA, dann aber wieder zurück mussten, weil der Lockdown kam. Da ist die Einsamkeit der pensionierten Lehrerin Brigitte (85), die nicht mehr "in Konzerte, zum Chor, ins Theater, zu Vorträgen" kann, oder die Venezolanerin Del Valle, die ein erschütterndes Bild aus dem krisengeschüttelten Land vermittelt: "Das tägliche Leben ist für die meisten Venezolaner ein Unglück und mit dem Coronavirus steigert es sich in eine neue, unvorstellbare Dimension."

240 Seiten, 83 Einsichten aus unterschiedlichsten Blickwinkeln. Ein Tag im Jahr 2020, man kann alle lesen, man kann selektiv lesen, man kann das Buch kaufen und ins Regal stellen und in vielen Jahren hervorholen. Und man kann dazu seine eigene Geschichte verfassen, seinen 12. April beschreiben, der, so wie es aussieht, durchaus noch länger dauern könnte. Von Tagen im Jahr 2020, als die Welt auf den Kopf gestellt wurde. Die "Corona Storys" sind ein Zeitdokument, ein zeitloses - wir werden noch 2030 wissen, dass da was war.

Caroline Roggendorf (Hrsg.): Corona Storys. 83 Berichte aus aller Welt über einen Ausnahmezustand. 240 Seiten, 14,90 Euro. Edition Steffan.