Eine der interessantesten Galerien Gießens

GIESSEN - Die Farbe der Kunst ist Blau. Spätestens seit der Stuttgarter Nikolaus Koliusis das Universitätsklinikum Gießen vor rund anderthalb Jahren mit seinen großformatigen Sprachtafeln ausgestattet hat, in denen die weißen Botschaften "Bitte" und "Danke" von einem intensiven Azurblau unterlegt wurden, kann dieser Farbton als eine Art Erkennungszeichen des Hauses verstanden werden. Kein Wunder also, dass ihn Dr. Susanne Ließegang, die langjährige Kunstbeauftragte des Hauses, auch prominent für den Titel eines neuen Buchprojektes verwendet. Zusammen mit Koliusis legt sie nun den gedruckten Forschungsbericht "Kunst im Klinikum" vor, in dem die Projekte der vergangenen sieben Jahre versammelt und aufgearbeitet wurden. "Was macht die Kunst im Klinikum" lautet der Titel. Und beim ersten Blättern erkennt man sofort: tatsächlich eine ganze Menge.

Los ging es im Jahr 2003. Damals organisierte Renate Seeger-Brinkschmidt erste Kunstausstellungen in einem alten Klinikraum. Zehn Jahre später nahm das Programm dann richtig Fahrt auf. Ließegang übernahm die Position der Kunstbeauftragten, ab 2014 wurden unter ihrer Federführung Orte im Klinikum definiert, in denen die Kunst ihren Platz bekam. Weitere zwei Jahre später gründete sich der Freundeskreis der Kunst im Uniklinikum, dem Renate Seeger-Brinkschmidt vorsteht. Und so entstand an diesem Ort eine der wohl interessantesten Galerien der Stadt.

Die bildende Kunst hat im Kapellengang einen festen Platz gefunden, wie auch im Buch deutlich wird. Stillleben oder fragile Zeichnungen waren mittlerweile ebenso dort zu entdecken, wie großformatige Abstraktionen voller praller Farbe oder großformatige Fotoporträts der Mitarbeiter. Ein Arzt habe ihr dazu gesagt: Wichtig ist, dass die Patienten auf andere Gedanken kommen, berichtet Ließegang gestern bei der offiziellen Buchvorstellung. Die dort ausgestellten Arbeiten müssen also gar nicht unbedingt mit allen Sinnen wahrgenommen werden. Manchmal reiche es schon, wenn ein flüchtiger Blick zur Seite dafür sorge, dass die kranken Menschen ganz kurz vom Grund ihres Aufenthalts abgelenkt werden. "Wir wollen einen Moment des Zugewandtseins transportieren", ergänzt Nikolaus Koliusis. Und dazu wolle man eben "keine Blümchen an die Wand hängen, sondern das Hirn ansprechen".

Das Ergebnis dieses Ansinnens kann durchaus sperrig oder zumindest irritierend sein. "Manchmal fand ich es schon ganz schön rätselhaft, was ich da zu sehen bekam", gesteht Prof. Werner Seeger, der Ärztliche Geschäftsführer des Hauses. Doch seine Ehefrau Renate, die dem Freundeskreis der Kunst vorsteht, habe ihm deutlich gemacht: "Es gibt mehr als nur die technischen Abläufe in einer Klinik. Die Kunst gehört hierher." Und so kam es, dass auch andere künstlerische Formen und Formate Zugang ins UKGM fanden.

Eine davon ist der Tanz. Ballettdirektor Tarek Assam und seine Gießener Compagnie waren mittlerweile bereits vier Mal zu Gast im Haus. Für ihr Festival "TanzArt" Ostwest sind sie immer auf der Suche nach ungewöhnlichen Orten. 2018 fanden sie einen in der Eingangshalle, während das Publikum auf der Wendeltreppe Platz zum Zuschauen fand. 2017 zeigten sie tanzende Füße in der OP-Schleuse für Patienten, "dem Ort des Übergangs von der unreinen Außenwelt zur klinisch reinen Welt", wie es im Buch heißt.

Daran erinnern auf knapp 190 Seiten ebenso großformatige Fotografien, wie an die Hängung eines farbenfrohen Bildes im Stillzimmer oder Projekte der Willy-Brandt-Fachoberschule für Gestaltung, die ebenfalls im UKGM arbeiten durften. Wichtig ist für Ließegang: "Wir haben kein festes Programm, keine Formel, sondern wir experimentieren." Und so dürfte das Klinikum auch künftig eine der interessantesten Adressen für die Kunst in Gießen bleiben.

Wer ein Buch erhalten möchte, kann sich per E-Mail an Susanne Ließegang wenden: susanne.liessegang@verwaltung.med.uni-giessen.de.