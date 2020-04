Eine Doppelfahrstunde vor dem Ziel

Zwischen theoretischer und praktischer Prüfung darf normalerweise ein Jahr liegen, die Frist wurde nun verlängert. (Symbolfoto: dpa)

GIESSEN - Schon seit Wochen hatte sich Max auf Mitte März gefreut, dann würde er nämlich seine Führerscheinprüfung machen und endlich selbst Auto fahren können. So war es eigentlich geplant: Noch eine Doppelfahrstunde lag vor dem jungen Mann, zwei Tage später sollte der große Tag sein. Doch Corona machte ihm einen Strich durch die Rechnung: „Seit 17. März sind keine Ausbildungen und Prüfungen mehr erlaubt“, erklärt Peter Ruckelshausen (Fahrschule Ruckelshausen). Die Ausnahme bilden dabei Lkw-Führerscheine. Das Verbot gilt zunächst einmal bis zum 3. Mai.

So wie Max geht es vielen jungen Leuten, welche die Theorieprüfung erfolgreich absolviert und die Pflichtfahrstunden beinahe geschafft haben. „Bis die Prüfungen wieder stattfinden können, hat Max bestimmt einiges wieder vergessen“, bedauert seine Mutter Sabine. Das heißt, nochmal ein paar Fahrstunden mehr zu investieren, um die Prüfung zu bestehen. „Normalerweise darf zwischen der theoretischen und der praktischen Prüfung ein Jahr liegen“, erläutert Peter Ruckelshausen. Die Frist sei aber aktuell auf 15 Monate verlängert worden.

Normalerweise wird der Führerschein nach bestandener Fahrprüfung direkt vom jeweiligen Prüfer ausgehändigt. In Fällen, in denen die Aushändigung nicht erfolgen konnte, beispielsweise wenn das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet und kein Antrag auf begleitetes Fahren ab 17 Jahren gestellt worden ist, wird er von der Fahrerlaubnisbehörde ausgehändigt. Durch Schließung des Publikumsverkehrs war dies zunächst nicht möglich.

Nach Rücksprache mit dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen wurde aber eine „vorübergehende Ausnahmeregelung für Notfälle“ getroffen, die eine Aushändigung auf dem Postweg vorsieht.

Schwieriger hingegen wird es bei einer Fahrerlaubniserweiterung, da vor Übersendung des neuen Führerscheins der bisherige eingezogen werden muss. Nach Auskunft von Louisa Wehlitz (Pressestelle, Landkreis Gießen) wurde in dringenden Einzelfällen die Abgabe und anschließende Aushändigung des Führerscheins über den Security Service vorgenommen. Diese Regelung gelte auch bei der Verlängerung der Gültigkeit bei Lkw- und Busklassen, der Neuerteilung einer Fahrerlaubnis und der Ausstellung von Ersatzdokumenten.

Auch die Zulassungsstelle des Landkreises Gießen hat für dringende Anliegen einen Notbetrieb eingerichtet. „Wir möchten, dass alle, die in der Grundversorgung arbeiten, ihrem Beruf weiterhin ohne Einschränkungen nachgehen können“, sagt Landrätin Anita Schneider. Dafür sei die Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes mit dem Auto unerlässlich. Außerdem könnten Einsatzfahrzeuge zugelassen werden. Personen, die ein Fahrzeug zulassen möchten, sollten sich zuerst telefonisch bei der Zulassungsstelle unter der Nummer 0641/9390-2282 oder 0641/9390-2269 melden, um den Grund der Zulassung zu besprechen. Läge ein Notfall vor, könne der Kunde anschließend seine Unterlagen zur Zulassungsstelle bringen. Diese würden über den Security Dienst an den Sachbearbeiter weitergeleitet, der den Zulassungsvorgang direkt bearbeite und anschließend wieder über den Security Dienst an den Kunden aushändige. Diese Regelung gelte insbesondere bei dringenden Fahrzeugzulassungen für Personen, die in der Grundversorgung arbeiten würden, wie beispielsweise im Rettungsdienst oder im Gesundheitswesen.