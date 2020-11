Jetzt teilen:

GIESSEN - Bettina Eckert-Ziegler ist endgültig zur Förderschulrektorin an der Albert-Schweitzer-Schule Gießen ernannt worden. Der stellvertretende Schulamtsleiter Volker Karger überreichte ihr die Urkunde. Im Februar hatte sie bereits nach einem Jahr als Stellvertreterin die kommissarische Leitung übernommen. "Es ist mir eine echte Herzensangelegenheit, für diese Schule, ihre Schülerschaft, ihre Eltern und die Lehrkräfte da zu sein. Wir haben hier ein wunderbares Team, das die neuen Ideen mitträgt", umschreibt Bettina Eckert-Ziegler ihre Motivation für die Aufgabe. Sie bringe viel Erfahrung als Förderschullehrkraft aus dem benachbarten Schulamtsbereich Limburg-Weilburg mit, erklärte Karger in einer Pressemitteilung und zeigte sich erfreut über die getroffene Wahl. Die positiven Impulse, mit denen sie in kürzester Zeit in das Kollegium sowie in die Stadt Gießen hineingewirkt habe, seien "Anlass zu allergrößter Zufriedenheit". Auf der Agenda stehen unter anderem die sukzessive Sanierung der Schule sowie die Schulentwicklung.

Bettina Eckert-Ziegler hat in Frankfurt Diplom-Pädagogik (Schwerpunkt Sonder- und Heilpädagogik) sowie Förderschullehramt (Schwerpunkte Lernen und Emotionale Entwicklung) studiert. Im Main-Taunus-Kreis hat sie als Klassenlehrerin einer Grundschulklasse und als Beratungslehrerin gearbeitet. Zudem war sie im Beratungs- und Förderzentrum der Schule am Budenberg in Haiger sowie als Fachberaterin Inklusion am Schulamt Weilburg tätig. Foto: Albert-Schweitzer-Schule