Eine entbehrungsreiche Zeit

Am Gedenkstein in Kleinlinden erinnern Wegweiser mit Entfernungsangaben an Orte im Sudentenland, die die Menschen verlassen mussten. (Fotos: Jung)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - GIESSEN-LÜTZELLINDEN. 1200 Einwohner zählte das Dorf im März 1946. Über Nacht stiegen diese Zahlen plötzlich sprunghaft an, weil 481 Vertriebene aus dem sogenannten Kuhländchen im Sudentenland in der damals zum Landkreis Wetzlar zählenden Gemeinde eintrafen. Das war vor 75 Jahren, viele der damaligen „Flüchtlinge“, wie die Vertriebenen fälschlicherweise auch heute noch bezeichnet werden, leben schon nicht mehr in ihrer damals völlig neuen und fremden Umgebung. Ihre Kinder, die Lützellindener Bürger wurden und damals noch klein waren, können sich an die entbehrungsreiche Zeit ein wenig erinnern.

Der Transport in 40 Viehwagen, in denen jeweils 30 Menschen die anstrengende Fahrt erleben mussten, startete am 13. März 1946 in Neutitschein, Kreis und Bezirksstadt sowie Hauptstadt des so genannten Kuhländchens, 279 Meter über dem Meer am Fuß der Beskiden gelegen. In Lützellinden ist eine Straße nach diesem Gebirgszug benannt. Die Züge mit den Menschen, die für das Hüttenberger Land vorgesehen waren, erreichten zunächst Wetzlar. Am Rand der Stadt, in Finsterloh, befand sich ein Lager, wo sie zunächst unterkamen. Nach einer im Internet einsehbaren Liste kamen 1199 Menschen mit diesem Transport an. Sie wurden auf Lützellinden und weitere Hüttenberggemeinden verteilt. Auf Militärlastwagen der US Armee wurden sie in das überwiegend von Landwirtschaft geprägte Dorf transportiert.

Herkulesaufgabe bewältigt

Nach Überlieferungen versammelten sich die Ankömmlinge am 26. März auf dem Schulhof, wurden dort begrüßt und dann erfolgte die Zuweisung. Den Sattlermeister Wilhelm Müller setzte die amerikanische Militärverwaltung nach dem Krieg als ersten Bürgermeister ein, weil er NS-unbelastet war. Er musste aus politischen Gründen ein Jahr und vier Monate Haft im Konzentrations- und Vernichtungslagerlager Lublin in Gefangenschaft verbringen. Es war das erste Konzentrationslager der SS-Inspektion der Konzentrationslager im deutsch besetzten Polen. Müller fiel die schwere Aufgabe zu, die Vertriebenen in dem Dorf, das aus vielen landwirtschaftlichen Gehöften bestand, unterzubringen. Die Herkulesaufgabe bewältigte er, auch wenn er sich damit nicht nur Freunde bei den Einheimischen machte. Es bedeutete nämlich für die Dorfbewohner, sie mussten jetzt ihren Wohnraum mit fremden Menschen teilen. Das fand nicht überall Zustimmung, wie man heute noch bei Gesprächen mit Betroffenen erfährt. Dr. Viktor Aschenbrenner schrieb am 30. November 1950 im Gießener Anzeiger zur allgemeinen Lage: „Vorerst wurden die Vertriebenen von der einheimischen Bevölkerung als Fremdkörper empfunden, als eine unerwünschte, wenn auch unvermeidliche Belastung, die in Wohnraumverengung, Arbeitsplatzwettbewerb und Fürsorgebelastung besonders unangenehm in Erscheinung trat“. In Lützellinden hieß es, die Gemeinde sei durch die Einweisung der Vertriebenen mit einem Einwohnerzuwachs von 27,2 Prozent in den Jahren 1946/47 „stark überbelegt“.

Fotos Am Gedenkstein in Kleinlinden erinnern Wegweiser mit Entfernungsangaben an Orte im Sudentenland, die die Menschen verlassen mussten. Fotos: Jung Von Lützellinden, das sich erst in den späteren Jahren durch den Bau von Häusern und Betrieben ausdehnte, zogen die meisten Heimatvertriebenen nur zwei Kilometer nach Kleinlinden in die Markwaldsiedlung, die hinter dem Wald am oberen Bildrand liegt. 2

Doch das ist vergessen, viele der Menschen, die nach der Vertreibung in Kleinlinden und Lützellinden ansässig wurden, sind mittlerweile verstorben und die Folgegeneration ist ein dreiviertel Jahrhundert später fest verwurzelt in Kleinlinden und Lützellinden.

Gertrud Zörb war damals sechs Jahre alt und erinnert sich bruchstückhaft an besondere Ereignisse. Vier Tage und drei Nächte sei sie mit ihrer Familie auf dem Weg in eine ungewisse Zukunft und ein neues Lebensumfeld gewesen, weiß sie noch. Auf dem Nürnberger Hauptbahnhof öffnete sich bei einem Halt die Tür des Viehwaggons und die kleine Gertrud schaute auf den Bahnsteig hinaus. Gegenüber wartete ein Personenzug mit amerikanischen Soldaten auf die Weiterfahrt. Zum ersten Mal in ihrem Leben begegnete das Mädchen einem Mann, dessen Aussehen wegen seiner anderen Hautfarbe ihr fremd war und bei ihr ein wenig Angst hervorrief: Doch das löste sich schnell auf, als der GI einen großen Karton und den Inhalt – leckere Donuts – verteilte. Eigentlich sollten die Kinder sich an dem Gebäck erfreuen, doch auch die Erwachsenen stürzten sich auf die unverhoffte Überraschung. Gertruds Mutter schritt resolut ein („jetzt ist aber genug“) und sorgte für Ordnung. Bevor sich die Tür quietschend wieder schloss und die Fahrt gen Wetzlar weiterging, sah das Kind noch das Lächeln des Soldaten, der vom Bahnsteig freundlich winkte und für einige Momente etwas Freude in die sonst so triste Atmosphäre ermöglichte.

„Haben selbst keinen Platz“

Bei der ersten Verteilung in die Wohnhäuser erfuhr die Familie Bambuschek, bestehend aus Mutter, zwei Schwestern und einem Bruder, zunächst Abneigung. „Wir haben selbst keinen Platz“, musste sich die Mutter anhören. Erfolgreicher war der erneute Anlauf, zwei Jahre lebte die Familie auf engstem Raum im Anwesen von Otto Wenzel. Der sonst etwas knurrige Haushaltsvorstand reagierte versöhnlich auf die Zwangseingewiesenen, wenn der Duft von frisch gebackenen „Kiechla“ – eine Spezialität aus der alten Heimat – durch den Hausflur zog und probierte gerne mal das Neue. Nach dem Wohnungsprovisorium wohnten Bambuscheks 16 Jahre bei besseren Verhältnissen in der Lindenstraße zur Miete, bauten später ein eigenes Haus. Ihrer neuen Heimat Lützellinden blieben alle Familienmitglieder treu, im Juni 1961 heiratete Gertrud ihren Ehemann Erwin Zörb, der die Schmiede seines Vaters übernahm und Landmaschinen reparierte und verkaufte und bereits verstorben ist.

Helma Hans, die mit Mädchenname Rohm hieß, zählte auch zu den zwangseingewiesenen Neubürgern. Sie war drei Jahre alt, als sie mit ihrer Mutter Mathilde und den Brüdern Erhard und Walter den Zug besteigen musste, nur mit dem Notwendigsten ausgerüstet, die Familie lebte bis dahin in Waltersdorf. Bei der Familie Spengler lebten Rohms auf engstem Raum, später zogen sie eine Straße weiter, mussten sich mit nur zwei Zimmern begnügen. Doch schnell gewöhnten sie sich in der vollkommen fremden Umgebung ein. Richard Rohm, der aus dem Krieg mit schweren Verletzungen und dem Verlust des linken Armes zurückkehrte, war lange Jahre ein fester Bestandteil des Dorflebens.

Viele Lützellindener kennen ihn noch als Gemeindebediensteten, der mit dem Fahrrad unterwegs war und mit seiner kräftigen lauten Stimme in der „Be-kannt-mach-ung“ ankündigte, was die Gemeinde ihren Bürgern an Wichtigem und Neuem mitzuteilen hatte. Die kräftig geschwungene Glocke, die später auch bei der Lützellindener Fastnacht zum Einsatz kam, und heute noch vorhanden ist, kündige die Amtshandlung an. In den Bekanntmachungskästen im Dorf befestigte der Ortsdiener – wie die Funktion von Rohm beschrieben wurde – die „Amtlichen Bekanntmachungen“ und er sorgte für deren Sauberkeit. Er lud mit der Glocke auch ein, wenn „die Kosmos Lichtspiele“ im Backhaussaal als Dorfkino den Film „Ben Hur“ oder andere Streifen zeigten.

Rohm war nicht nur tagsüber, sondern auch nachts auf den Straßen in Lützellinden unterwegs, sorgte als Nachtwächter für Ruhe und Ordnung und tauchte plötzlich da auf, wo man ihn nicht vermutet hatte. Doch damit nicht genug: In den Sommermonaten traf man den Vertriebenen im Lützellindener Schwimmbad an, er verkaufte Eintrittskarten und schaute mit wachem Blick auf die beiden Schwimmbecken. Helma lebte nach ihrer Heirat mit Dieter Hans sieben Jahre im benachbarten Großen-Linden und ist nach dem Hausbau schon lange Jahre wieder Lützellinderin. Sie fühlt sich gut integriert und arbeitet im Heimatmuseum Lützellinden gerne als Betreuerin mit.

Horst John war ein Bub, als er mit seiner Mutter und der Oma in Lützellinden ankam. Mi den beiden wohnte er beim Landwirt Lenz in der heutigen Rheinfelser Straße auf 11 Quadratmetern, spielte gerne mit den Kindern auf dem großen Bauernhof. In der Hälfte des dritten Schuljahres in der Grundschule – an der Lehrer Moser unterrichtete – erfolgte ein Schulwechsel nach Kleinlinden. Dort hatten die Johns eine Wohnung zur Miete gefunden. Das letzte noch zur Verfügung stehende Grundstück kaufte 1965 seine Mutter im „Tennisschläger“, wie das Wohngebiet in der Markwaldsiedlung wegen des ungewöhnlichen Aussehens von oben bezeichnet wird. Es entstand ein Doppelhaus, wo John heute noch zu Hause ist. Er engagierte sich im Kleinlindener Vereinsleben, insbesondere beim TSV Kleinlinden als Trainer der Handballfrauen und langjähriges Vereinsmitglied.

Zähe Verhandlungen

Um die Wohnungssituation zu entschärfen, schlossen sich Mitte 1949 in Lützellinden die Heimatvertriebenen aus dem Kuhländchen in Nordmähren zur „Gemeinnützigen Bau- und Siedlungsgenossenschaft Lützellinden“ zusammen. Initiiert hatten die Vereinigung Karl Lowak, Franz Barachini, Alfred Berger und Alois Kubescha mit dem Ziel, neuen Wohnraum für die 481 Menschen zu schaffen, die ihre Heimat verlassen mussten. Aber es gab ein Manko: Notwendige Bauplätze waren nicht vorhanden. Mühevolle und zähe Verhandlungen begannen, die zudem erschwert wurden, weil die Eigentumsverhältnisse des möglichen Geländes kompliziert waren. Eine weitere Hürde: Es bestand teilweise eine Abneigung gegen die Vertriebenen, die die Gemeinden nicht unbedingt in der eigenen Gemarkung haben wollten.

In einem Schreiben an den Gießener Oberbürgermeister legte die Baugenossenschaft nochmals die äußerst prekären Wohnverhältnisse und den Wunsch der Heimatvertriebenen, auch die bestehenden Verhältnisse zur einheimischen Bevölkerung zu entspannen und die sozialen Spannungen aufzulockern, dar. Die Beharrlichkeit zeigte Wirkung: Der Baugenossenschaft wurden die Bauflächen im Markwald in Kleinlinden angeboten. 1952 bezogen die Neukleinlindener die ersten 24 Wohnungen – in der Markwaldsiedlung kehrte Leben ein.

Gotteshaus war geplant

Aus Unterlagen, die im Heimatmuseum Lützellinden vorhanden sind, ist ersichtlich, dass geplant war, in den 1960er Jahren eine katholische Kirche in Lützellinden zu bauen. Für die zugezogenen Katholiken sei ein Gotteshaus notwendig, waren sich die Betroffenen einig. Das Bistum Limburg kaufte dafür zunächst ein Grundstück in der Bitzenstraße 39, gab es aber später wieder zurück. Ein eigenes Gotteshaus gab es nie, die katholischen Gläubigen besuchen die Gottesdienste im benachbarten Hüttenberg-Hochelheim, wo die meisten Katholiken lebten und 1957 die Kirche eingeweiht wurde.